Γιώργος Δανός: Ξεκίνησε η «εποχή των αποκαλύψεων» για τα UFO - Πρωτοφανής διαφάνεια από τις ΗΠΑ

Η εποχή αποκαλύψεων στο θέμα των μη αναγνωρισμένων ιπτάμενων αντικειμένων έχει ξεκινήσει, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Εξερεύνησης Διαστήματος (CSEO), Γιώργος Δανός, τονίζοντας ότι η επόμενη περίοδος είναι πολλά υποσχόμενη για να ρίξει φως στο ερώτημα κατά πόσον αν είμαστε μόνοι στο σύμπαν και εάν επισκέπτονται την Γη προηγμένα όντα με μεγάλες τεχνολογικές δυνατότητες.

Ο κ. Δανός κλήθηκε από το ΚΥΠΕ να σχολιάσει την κίνηση των ΗΠΑ να αποχαρακτηρίσει και να δώσει στη δημοσιότητα αρχεία για άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα στο πλαίσιο της νέας πρωτοβουλίας της για μεγαλύτερη διαφάνεια γύρω από τα λεγόμενα Mη Αναγνωρισμένα Ανώμαλα Φαινόμενα (Unidentified Anomalous Phenomena –UAP).

"Όπως αναμενόταν με βάση προηγούμενες δηλώσεις που έγιναν στο υψηλότερο επίπεδο στις ΗΠΑ, έχει ξεκινήσει η δημοσίευση πολλαπλών αποχαρακτηρισμένων βίντεο. Ήδη εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι έχουν σπεύσει να τα κατεβάσουν και να τα δουν, δείχνοντας μεγάλο ενδιαφέρον από το ευρύτερο κοινό" είπε ο κ. Δανός.

Σημειώνοντας ότι η "υποσχόμενη εποχή αποκάλυψης σε αυτό το θέμα έχει σαφώς ξεκινήσει" επισήμανε το γεγονός ότι στο παρελθόν οι πιλότοι που παρατηρούσαν τέτοια φαινόμενα δεν είχαν το θάρρος να βγουν μπροστά και να αναφέρουν τις εμπειρίες τους αλλά αυτό έχει πλέον αλλάξει.

Είπε ότι σύμφωνα με υψηλόβαθμους αξιωματούχους θα πρέπει να περιμένουμε μια συνολική αλλαγή στον τρόπο χειρισμού αυτού του θέματος και σιγά σιγά αναμένεται μεγαλύτερη προβολή. Ανέφερε ακόμη ότι ορισμένοι έχουν μάλιστα δηλώσει ότι δεν είμαστε μόνοι στο σύμπαν.

"Έχω δει μερικά από τα βίντεο που κυκλοφόρησαν τα οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερα ιδιόμορφη δυναμική πτήσης που είναι πολύ απίθανο να αποδοθεί σε συνηθισμένες δυνατότητες ανθρώπινης μηχανικής υψηλής τεχνολογίας" τόνισε ο κ. Δανός.

Επιπλέον, είπε, έχουν δημοσιευτεί βίντεο της NASA από την εποχή των αποστολών Gemini και του Apollo με αστροναύτες να δηλώνουν ότι βλέπουν ασυνήθιστα αντικείμενα που χαρακτηρίζονται ως "bogeys" (ένας όρος που χρησιμοποιείται για ένα άγνωστης ταυτότητας αεροσκάφος ή ραντάρ που είναι δυνητικά εχθρική).

Ο κ. Δανός είπε ότι οφείλουμε να αναμένουμε περισσότερες από αυτές τις δημοσιεύσεις προκειμένου να κατανοήσουμε τα "εξαιρετικά ενδιαφέροντα και εξαιρετικά ασυνήθιστα φαινόμενα".

"Θα ήθελα σίγουρα να μάθω αν είμαστε μόνοι στο σύμπαν και πιο συγκεκριμένα αν μας επισκέπτονται εξαιρετικά προηγμένα όντα με τεράστιες τεχνολογικές δυνατότητες. Η επόμενη περίοδος φαίνεται να είναι πολλά υποσχόμενη για να ρίξει φως σε αυτό το θέμα" κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ