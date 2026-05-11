Γνωρίστε τους υποψήφιους του ΔΗΚΟ για τις βουλευτικές εκλογές

Υποψήφιοι στην επαρχία Λευκωσίας:

Νικόλας Παπαδόπουλος (πρόεδρος ΔΗΚΟ και βουλευτής):

Είναι πρόεδρος του ΔΗΚΟ από τον Δεκέμβριο του 2013. Από το 2006 είναι βουλευτής στην Εκλογική Περιφέρεια Λευκωσίας εκλεγμένος με το ΔΗΚΟ.

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος γεννήθηκε στη Λευκωσία στις 22 Απριλίου 1973. Είναι υιός του πρώην προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Τάσσου Παπαδόπουλου. Ομιλεί, πέρα από την ελληνική, την αγγλική γλώσσα. Απέκτησε πτυχίο νομικής (LL.B.) στο Πανεπιστημιακό Κολέγιο Λονδίνου και Barrister-at-Law στο Ίνερ Τεμπλ στο Λονδίνο.

Είναι νυμφευμένος με τη Γιώτα Κυπριανίδου και έχει τρεις κόρες και ένα υιό.

Σταύρος Ιωάννου Αλαμπρίτης (Πρόεδρος Συντεχνίας Μικρών Επιχειρήσεων):

Ο Σταύρος Ιωάννου Αλαμπρίτης γεννήθηκε στις 5 Αυγούστου το 1955 στο χωριό Αλάμπρα της επαρχίας Λευκωσίας, και είναι πρωτότοκος γιός δεκαμελούς οικογένειας.

Υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία από τον Ιούνιο του 1973 μέχρι τον Ιούλιο του 1976. Ο πόλεμος του 1974 τον βρήκε να υπηρετά στο 251 Τ.Π στη ΚΕΡΥΝΕΙΑ-ΓΛΥΚΙΟΤΙΣΣΑ ως χειριστής Π.Α.Ο στον Λ.Υ.Τ.

Είναι ο στρατιώτης που μαζί με τους τέσσερεις συμπολεμιστές του, το μαύρο πρωινό του Σαββάτου 20 Ιουλίου 1974, με το αντιαρματικό του κτύπησε με τρείς απόλυτα επιτυχημένες βολές τα προελαύνοντα εχθρικά άρματα καθηλώνοντας την εισβολή μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας 22 Ιουλίου 1974.

Είναι μηχανολόγος (H.N.D) και κατέχει δίπλωμα Επόπτου Βιομηχανίας. Εργάστηκε 10 χρόνια ως Διεθυντής Παραγωγής σε μεταλλουργείο. Το 1985 ίδρυσε την δική του επιχείρηση την οποία πλέον συνεχίζει η οικογένεια του.

Μια ζωή αφιερωμένη στα κοινά αφιλοκερδώς. Διατέλεσε Πρόεδρος του Σ.Κ.Ε. Αλάμπρας και μέλος της Επιτροπείας Σ.Π.Ε Αλάμπρας. Υπήρξε Πρόεδρος Συνδέσμων Γονέων σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.

Ηγείται των μικρών οικογενειακών επιχειρήσεων στον αγώνα για επιβίωση και δικαίωση, εδώ και δεκαεπτά χρόνια. Είναι ο ιδρυτής και Πρόεδρος του Συνασπισμού Μικρών επιχειρήσεων και Αυτοεργοδοτουμένων (ΣΥ.Μ.Ε.Α).

Επίσης υπήρξε Ιδρυτής και Πρόεδρος του Κοινωνικού Κινήματος ΣΗΜΑΙΑ το οποίο συμμετείχε στις Βουλευτικές εκλογές του 2016 με σεβαστό αποτέλεσμα.

Είναι παντρεμένος με την Ελισάβετ Ιωάννου, και είναι περήφανος πατέρας και παππούς 3 παιδιών και 4 εγγονιών.

Ανδρέας Γεωργίου (Βοηθός Υπεύθυνου Παραγωγής):

Ο Ανδρέας Γεωργίου είναι 29 ετών και υποψήφιος Βουλευτής Λευκωσίας με το Δημοκρατικό Κόμμα. Είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών και εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα ως Assistant Production Supervisor, σε θέση ευθύνης όπου καθημερινά συντονίζει ομάδες, οργανώνει διαδικασίες και διασφαλίζει την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα στην παραγωγή.

Κατάγεται από οικογένεια προσφύγων με ρίζες από τον Καραβά και την Πεντάγυια. Μεγάλωσε με βαθιά συνείδηση ότι η πατρίδα δεν είναι απλώς τόπος, αλλά ευθύνη απέναντι στην ιστορία και στις επόμενες γενιές.

Υπηρέτησε την Κυπριακή Δημοκρατία στο Πυροβολικό ως Δεκανέας, καλλιεργώντας τις αξίες της πειθαρχίας, της συλλογικότητας και της προσφοράς.

Από τα φοιτητικά του χρόνια ανέπτυξε έντονη δημόσια δράση, υπηρετώντας ως Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος φοιτητικών οργανώσεων, μέλος Συγκλήτου πανεπιστημίου, συντονιστής της φοιτητικής παράταξης Αναγέννησης στην Κύπρο και Βουλευτής στην 6η Βουλή των Νέων Αντιπροσώπων.

Παράλληλα συμμετέχει ενεργά σε οργανισμούς όπως το JCI Nicosia και το Ινστιτούτο Δημογραφικής και Μεταναστευτικής Πολιτικής Κύπρου.

Χωρίς να κατέχει πολιτειακό ή πολιτικό αξίωμα, ανέπτυξε σημαντική δράση στην Ορεινή Λευκωσία, αναδεικνύοντας ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα των κατοίκων, όπως η ανάγκη αναβάθμισης του δρόμου Λευκωσίας – Τροόδους, η βελτίωση των δημόσιων συγκοινωνιών στη διαδρομή Σολέας – Λευκωσίας, η προώθηση του αποχετευτικού συστήματος στη Σολέα και η αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας Ευρύχου.

Έχει βραβευτεί από το ΕΤΕΚ για καινοτόμες ιδέες στον τομέα της ενέργειας και έχει εμπλακεί σε πρωτοβουλίες που αφορούν την τεχνολογία, την ανάπτυξη και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Ο Ανδρέας Γεωργίου εκπροσωπεί μια νέα γενιά που πιστεύει σε μια πολιτική με λογική, τεχνοκρατική γνώση και ουσιαστικές λύσεις για το μέλλον της Κύπρου.

Βάσος Γεωργίου (Τεχνικός ΑΗΚ, Μέλος Κεντρικής Επιτροπής ΔΗΚΟ):

Γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1962. Φοίτησε στην ιδιωτική σχολή Λαμπράκη στον κλάδο των Οικονομικών. Υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στη Στρατονομία και υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου Αποφοίτων Στρατονομίας.

Εργάζεται στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου ως τεχνικός από το 1993. Είναι μέλος του Γενικού Συμβουλίου της συντεχνίας ΕΠΟΠΑΗ, καθώς και οργανωτικός της Επαρχιακής Επιτροπής Εργαζομένων στην ΑΗΚ.

Υπήρξε πρώην προπονητής ποδοσφαίρου. Επίσης, διετέλεσε πρώην διαιτητής πετόσφαιρας και πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Διαιτητών Πετόσφαιρας. Σήμερα διατελεί εκπρόσωπος των διαιτητών στην Επιτροπή Διαιτησίας της ΚΟΠΕ.

Είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Δημοκρατικού Κόμματος Αμμοχώστου – Λευκωσίας, καθώς και μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής Αμμοχώστου στην Λευκωσία.

Είναι νυμφευμένος και πατέρας τριών παιδιών.

Χριστιάνα Ερωτοκρίτου (Αναπληρώτρια πρόεδρος ΔΗΚΟ και βουλεύτρια):

Η Χριστιάνα Ερωτοκρίτου γεννήθηκε τον Μάιο του 1973 στη Λευκωσία. Αποφοίτησε από την Αγγλική Σχολή στη Λευκωσία και στη συνέχεια σπούδασε στο University of Wolverhampton στην Αγγλία όπου απέκτησε πτυχίο Νομικής (LLB). Κατά τη διάρκεια των σπουδών της βραβεύτηκε για δύο συνεχόμενες χρονιές από τον Λόρδο Templeman, μέλος της Βουλής των Λόρδων σε νομικούς διαγωνισμούς. Στη συνέχεια απέκτησε τον τίτλο Barrister-at-Law από το Lincoln’s Inn στο Λονδίνο. Ξεκίνησε να εργάζεται ως δικηγόρος τον Σεπτέμβριο του 1996 και εργάστηκε ως μάχιμη δικηγόρος στο γραφείο Ανδρέας Π. Ερωτοκρίτου & Σια ΔΕΠΕ στο οποίο σήμερα είναι συνέταιρος.

Παράλληλα με την μάχιμη δικηγορία, η Χριστιάνα είχε έντονη ενασχόληση με τα κοινά: Εκλέγηκε μέλος της Γραμματείας της Νεολαίας του Δημοκρατικού Κόμματος (ΝΕΔΗΚ), την περίοδο 2002-2004, Εκλέγηκε μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου του ΔΗΚΟ, από το 2004 μέχρι σήμερα, Διατελεί μέλος της Γραμματείας του ΔΗΚΟ, από τον Δεκέμβριο του 2013 έως σήμερα Διετέλεσε εκπρόσωπος τύπου του ΔΗΚΟ, από τον Ιανουάριο του 2014 έως τον Μάιο του 2016 Εκλέγηκε Αναπληρώτρια Πρόεδρος του ΔΗΚΟ τον Ιούνιο του 2018 μέχρι και σήμερα Τον Ιούνιο του 2016 η Χριστιάνα εκλέχθηκε βουλευτής της εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας με το ΔΗΚΟ αναπτύσσοντας έντονη κοινοβουλευτική δράση: Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του ΔΗΚΟ από τον Ιούνιο του 2016 μέχρι τον Οκτώβριο του 2018, Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, από τον Αύγουστο του 2020 , Μέλος της Επιτροπής Επιλογής της Βουλής, Μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, Μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Μέλος της Ad Hoc Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την Τήρηση του Κανονισμού της Βουλής , Μέλος της Κυπριακής Αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης από το 2016, Μέλος της Διακοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των χωρών-μελών της ΕΕ (COSAC) από τον Αύγουστο του 2020.

Η Χριστιάνα μιλά ελληνικά και αγγλικά. Είναι παντρεμένη με τον επιχειρηματία Μάριο Αβραάμ και έχει ένα γιο, τον Πάνο και μία κόρη, την Άντρεα.

Μάριος Ευτυχίου (Τραπεζικός Υπάλληλος):

Ο Μάριος Ευτυχίου είναι επαγγελματίας με πολυετή παρουσία στον χρηματοπιστωτικό τομέα της Κύπρου, έχοντας αφιερώσει περισσότερα από τριάντα χρόνια υπηρεσίας στον τραπεζικό κλάδο.

Είναι παντρεμένος και πατέρας δύο θυγατέρων, ενώ η σύζυγός του κατάγεται από προσφυγική οικογένεια της επαρχίας Αμμοχώστου, γεγονός που ενισχύει τη δική του ευαισθησία και προσήλωση στα εθνικά μας θέματα.

Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας υπήρξε ενεργό μέλος της συντεχνίας ΕΤΥΚ από την οποία τιμήθηκε για την προσφορά του στους συναδέλφους.

Είναι πιστοποιημένος Εκπαιδευτής της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑΝΑΔ) με θέμα της κανονιστικής συμμόρφωσης και της πρόληψης ξεπλύματος παράνομου χρήματος.

Υπηρέτησε στο Πυροβολικό, με τον βαθμό του Εφέδρου Αξιωματικού, και συνέχισε να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην Εθνική Φρουρά ως Έφεδρος Αξιωματικός και εθελοντής Εθνοφύλακας, παραμένοντας ενεργό μέλος του Συνδέσμου Πυροβολικού Κύπρου.

Παράλληλα, επιδεικνύει ιδιαίτερη ευαισθησία σε περιβαλλοντικά ζητήματα και στην ευημερία των κατοικίδιων ζώων.

Με σταθερές αξίες και έμπρακτο ενδιαφέρον για την κοινωνία και την πατρίδα, επιδιώκει να συμβάλει σε μια Κύπρο δίκαιη, ασφαλή και σύγχρονη.

Θέτει ως προτεραιότητα την ενίσχυση της διαφάνειας και τη στήριξη των εργαζομένων.

Μότο του είναι:

Καινοτομία

Ανάπτυξη

Ανατρεπτικότητα

Μιχαλάκης Ιερείδης (Δημοτικός Σύμβουλος Στροβόλου):

Γεννήθηκε στα Καννάβια. Οι γονείς του Μενέλαος και Ερμιόνη Πεττεμερίδη Ιερείδη. Είναι αδελφότεχνος του Ήρωα της ΕΟΚΑ 1955-1959 Χαράλαμπος Πεττεμερίδης.

Είναι απόφοιτος της Εμπορικής Σχολής Λευκωσίας. Εργάσθηκε για αρκετά χρόνια στην εφημερίδα ΑΓΩΝ όταν ήταν μαθητής Γυμνασίου. Υπηρέτησε στο 45 Τάγμα διαβιβάσεων Λευκωσίας.

Το 1973 εγγράφηκε στο Αστυνομικό Σώμα και Υπηρέτησε στο Εφεδρικό, Προεδρική Φρουρά του Εθνάρχη Μακαρίου, στο Τμήμα Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως και στην Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΚΥΠ). Υπηρέτησε για αρκετά χρόνια ως Ερευνητής στη Διερευνητική Επιτροπή Αγνοουμένων.

Είναι Ιδρυτής του Αθλητικού Σωματείου “Χαράλαμπος Πεττεμερίδης” εις μνήμη του Ήρωα της ΕΟΚΑ 1955-1959 Χαράλαμπος Πεττεμερίδης από τα Καννάβια.

Είναι Πρόεδρος του ΔΗΚΟ Στροβόλου, Γενικός Γραμματέας στον Σύνδεσμο Αντιστασιακών Λευκωσίας και Γενικός Οργανωτικός στον Φιλοαστυνομικό Σύνδεσμο Κύπρου. Είναι Δημοτικός Σύμβουλος στον Δήμο Στροβόλου.

Κατοικεί μόνιμα στο Στρόβολο από το 1979. Παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του Λένια Ιερείδου το γένος Κυπριανίδη από την Ομορφίτα και απέκτησε τρία παιδιά, τον Μενέλαο, την Ιωάννα και τον Μάριο και απέκτησαν τέσσερα εγγονάκια την Χριστιάνα, τον Μιχάλη, την Μαριαλένα και την Εβελίνα.

Αποφάσισε να υποβάλει υποψηφιότητα με το Δημοκρατικό Κόμμα με σκοπό να βοηθήσει το ΔΗΚΟ με Εντιμότητα, Εργατικότητα και Φιλοπατρία και Διεκδίκηση για Ποιότητα Ζωής με Ευρωπαϊκό Όραμα και Δυναμισμό.

Κώστας Κόρτας (Πρόεδρος Επαρχιακής Επιτροπής Λευκωσίας, Πρώην Δήμαρχος Αγλαντζιάς):

Γεννήθηκε στην Αγλαντζιά το 1961. Αποφοίτησε από το κλασσικό τμήμα του Παγκύπριου Γυμνασίου το 1978.

Υπηρέτησε τη θητεία του στην Εθνική Φρουρά στο 70 Τάγμα Μηχανικού. Είναι πτυχιούχος δημοσιογραφίας. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του στη Θεσσαλονίκη, εντάχθηκε στο Φοιτητικό Κίνημα της ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ.

Εργάστηκε στην εφημερίδα «Ελευθεροτυπία» και στη «Νέα Γενιά», εφημερία της ΝΕΔΗΚ.

Διετέλεσε Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας της ΝΕΔΗΚ. Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και του Εκτελεστικού Γραφείου του Δημοκρατικού Κόμματος. Ήταν επικεφαλής του Γραφείου Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέχρι το 2013.

Από το 1992 μέχρι το 2011 διετέλεσε Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο Αγλαντζιάς. Από το 2007 μέχρι το 2011 διετέλεσε Πρόεδρος της Σχολικής Εφορείας Αγλαντζιάς.

Από το 2012 μέχρι το 2016 διετέλεσε Δήμαρχος Αγλαντζιάς. Την ίδια περίοδο διετέλεσε μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ένωσης Δήμων.

Από το 2001 πρωτοστάτησε στην έναρξη του διακομματικού διαλόγου για τη μεταρρύθμιση του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης διοργανώνοντας Ημερίδες και Συνέδρια.

Συμμετείχε τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, σε συνέδρια και σεμινάρια για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αποκομίζοντας χρήσιμες γνώσεις και εμπειρίες.

Σήμερα είναι Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής του Δημοκρατικού Κόμματος Λευκωσίας και μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου.

Είναι νυμφευμένος με την Χρυστάλλα Χαραλάμπους από τον Μαραθόβουνο, Εκπαιδευτική ψυχολόγο και έχει τρεις θυγατέρες, την Αγγελίνα, Δικηγόρο, την Ελένη, Οικονομολόγο η οποία εργάζεται στο εξωτερικό και την Νικόλ, Αρχιτέκτονα.

Μαρία Κούσουλου (Αντιπρόεδρος Επαρχιακής Επιτροπής ΓΟΔΗΚ Λευκωσίας, Νοσηλεύτρια):

Η Μαρία Κούσουλου γεννήθηκε στη Λευκωσία στις 7 Ιουνίου 1989.

Είναι νυμφευμένη και εργάζεται ως νοσηλεύτρια στο Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου, δίπλα στον άνθρωπο, εκεί που η φροντίδα και η δύναμη έχουν τη μεγαλύτερη αξία.

Με δύο μεταπτυχιακά στην Προηγμένη Ογκολογική Νοσηλευτική και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, συνδυάζει γνώση, εμπειρία και κοινωνική ευαισθησία.

Ασχολείται ενεργά με τα κοινά εδώ και χρόνια.

Διατελεί Αντιπρόεδρος της Γυναικείας Οργάνωσης του Δημοκρατικού Κόμματος της Επαρχίας Λευκωσίας, Γραμματέας της Τοπικής Επιτροπής ΔΗΚΟ Αγίου Δομετίου, καθώς και του Σωματείου «Μάρκος Δράκος» στον Άγιο Δομέτιο.

Με σταθερές αξίες και κοινωνική ευαισθησία, έχει ενεργό παρουσία σε γυναικείες οργανώσεις, κοινωνικά δίκτυα και συλλογικές δράσεις, προωθώντας την ισότητα, τη συμμετοχή και τη φωνή της κοινωνίας.

Στέλιος Παλάοντας (Αντιδήμαρχος Μόρφου, Γενικός Διευθυντής Ταμείου Προνοίας):

Ο Στέλιος Παλάοντας γεννήθηκε κατά την περίοδο της Τούρκικης εισβολής του 1974 και κατάγεται από την κωμόπολη της Μόρφου.

Είναι εγκεκριμένος Λογιστής και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Στην επαγγελματική του πορεία έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος τόσο στον τραπεζικό όσο και στο χρηματοοικονομικό τομέα και συμμετέχει σε διάφορα συμβούλια χρηματοοικονομικών και άλλων οργανισμών, όπου εξειδικεύτηκε στην αναδιάρθρωση και οικονομική διαχείριση μεγάλων οργανισμών.

Στο παρόν στάδιο, είναι Γενικός Διευθυντής πολύ-επιχειρησιακού Ταμείου Προνοίας.

Πέρας της επαγγελματικής δραστηριότητας, είναι ενεργός μέλος της Μόρφου, έχοντας εκλεγεί ως Αντιδήμαρχος Μόρφου με την κομματική ομάδα του Δημοκρατικού Κόμματος καθώς επίσης, συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του ιστορικού σωματείου της Μόρφου, τον Διγενή Ακρίτα Μόρφου.

Θέτει υποψηφιότητα με το Δημοκρατικό Κόμμα με στόχο να συμβάλει ενεργά στην βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, τη διατήρηση της φωνής των προσφύγων και την ενίσχυση της παρουσίας του Δημοκρατικού Κόμματος στην Βουλή των Αντιπροσώπων.

Είναι νυμφευμένος με την Βερόνικα Λισοβίνα και έχουν μία κόρη.

Παντελίδης Χρύσης (βουλευτής):

Γεννήθηκε το 1975, κατάγεται από την κατεχόμενη Αμμόχωστο και τα τελευταία 20 χρόνια κατοικεί στη Λευκωσία. Μετά τη στρατιωτική του θητεία, σπούδασε στο Τμήμα Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και είναι κάτοχος πτυχίου Κοινωνιολογίας και μέλος του Συνδέσμου Κοινωνιολόγων Κύπρου. Ασχολήθηκε με το φοιτητικό κίνημα ως Οργανωτικός Γραμματέας και Πρόεδρος της ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ Θεσσαλονίκης και ως Πρόεδρος της ΠΟΦΝΕ. Έχει διατελέσει μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΝΕΔΗΚ και της Κεντρικής Επιτροπής του ΔΗΚΟ. Μετά την εκλογή του Τάσσου Παπαδόπουλου στην Προεδρία του ΔΗΚΟ, το 2000, διορίστηκε Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου του Κόμματος και το 2002 ανέλαβε Συντονιστής του Εκλογικού Επιτελείου του Τάσσου Παπαδόπουλου για τις Προεδρικές Εκλογές 2003, ενώ, συμμετείχε και στη σύνταξη του προεκλογικού Προγράμματος Διακυβέρνησης.

Την πενταετία 2003-2008 υπηρέτησε ως Ειδικός Σύμβουλος και Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Τάσσου Παπαδόπουλου, με επιπρόσθετα καθήκοντα συντονισμού της υλοποίησης του προεκλογικού Προγράμματος και παρακολούθησης του κυβερνητικού έργου. Είναι εκλελεγμένο μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου και της Γραμματείας του ΔΗΚΟ. Εργάζεται ως Εκτελεστικός Διευθυντής του Κέντρου Μελετών Τάσσος Παπαδόπουλος και αρθρογραφεί στον «Φιλελεύθερο» και στην «Καθημερινή».

Είναι παντρεμένος με την Πάνη Παντελίδη-Βασιλείου, Νεογνολογική-Παιδιατρική Φυσιοθεραπεύτρια και έχουν μία κόρη, την Ελένη, η οποία φοιτά στην Δ’ τάξη του Ε’ Δημοτικού Σχολείου Λακατάμιας.

Έλενα Παπαδοπούλου (Ηθοποιός, Πρόεδρος ΓΟΔΗΚ):

Η Έλενα Παπαδοπούλου είναι καταξιωμένη ηθοποιός με μακρά πορεία στο χώρο του θεάτρου, της τηλεόρασης και του πολιτισμού.

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λευκωσία.

Σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου στην Αθήνα με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) Ελλάδας και είναι πτυχιούχος Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης από το Πάντειο Πανεπιστήμιο. Πραγματοποίησε επίσης σπουδές θεάτρου και τηλεσκηνοθεσίας στο Πανεπιστήμιο Columbia στο Σικάγο.

Στη διάρκεια της καλλιτεχνικής της πορείας συνεργάστηκε με σημαντικούς θεατρικούς οργανισμούς στην Κύπρο, την Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Για περισσότερα από είκοσι πέντε χρόνια συμμετείχε σε παραγωγές του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου και τιμήθηκε με το Α’ Βραβείο Θεάτρου του ΘΟΚ ως καλύτερη ηθοποιός.

Παράλληλα έχει ενεργό παρουσία στα κοινά μέσα από το Δημοκρατικό Κόμμα. Υπηρέτησε ως Επίτροπος Πολιτισμού του ΔΗΚΟ, διετέλεσε μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου του κόμματος και σήμερα είναι εκλελεγμένη Πρόεδρος της Γυναικείας Οργάνωσης του ΔΗΚΟ (ΓΟΔΗΚ), συμβάλλοντας ενεργά στην ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στη δημόσια ζωή και στον πολιτικό διάλογο.

Με βαθιά πίστη στις αξίες της δημοκρατίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της πολιτιστικής δημιουργίας, συμμετέχει ενεργά στην προσπάθεια για μια κοινωνία με περισσότερες ευκαιρίες, προοπτική και σεβασμό στον άνθρωπο.

Πιστεύει σε μια πολιτική που υπηρετεί τον άνθρωπο και την κοινωνία. Με εμπειρία στον πολιτισμό και ενεργή παρουσία στα κοινά, θέλει να συμβάλω σε μια πολιτική με αξίες, διαφάνεια και δημιουργική προοπτική για την Κύπρο.

Χρίστος Παπαπέτρου (Πρόεδρος Παναγροτικής Ένωσης Κύπρου):

Γεννήθηκε τον Νοέμβριο του 1960. Κατάγεται από την κοιλάδα Σολέας, από την Ευρύχου και είναι κάτοικος Λακατάμιας.

Υπηρέτησε την θητεία του στην Εθνική Φρουρά στο 256 Τ.Π. ως εφοδιαστής τροφίμων και καυσίμων.

Η πορεία του Χρίστου Παπαπέτρου στα κοινά ξεκίνησε από νεαρή ηλικία, μέσα από τη μαθητική και φοιτητική του δράση. Ως ενεργό μέλος της φοιτητικής παράταξης ΔΗ.ΠΑ.Κ.Φ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ στην Αθήνα, ανέπτυξε έντονη κοινωνική και πολιτική παρουσία.

Η διαδρομή του στον αγροτικό και συνδικαλιστικό χώρο της Κύπρου είναι μακρόχρονη και ουσιαστική, με συνεχή συμμετοχή σε θέσεις ευθύνης και ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση πολιτικών για τον αγροτικό κόσμο, μέσα από τις τάξεις της ιστορικής Αγροτικής Οργάνωσης ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΟΥ (ΠΕΚ)

Διετέλεσε:

Πρόεδρος Τμήματος Νέων Αγροτών ΠΕΚ

Πρόεδρος Συμβουλίου Νεολαίας των Αγροτικών Οργανώσεων Κύπρου

Μέλος Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Νέων Αγροτών

Επαρχιακός Γραμματέας ΠΕΚ Λευκωσίας – Κερύνειας

Βοηθός Γενικός Γραμματέας ΠΕΚ

Εκπρόσωπος ΠΕΚ σε νευραλγικούς Ημικρατικούς Οργανισμούς

Πρόεδρος ΠΑΝΣΟΛΙΟΥ Κυνηγετικού Συλλόγου Ευρύχου

Σήμερα υπηρετεί τον αγροτικό κόσμο μέσα από τις ακόλουθες θέσεις:

Πρόεδρος Παναγροτικής Ένωσης Κύπρου (ΠΕΚ)

Πρόεδρος Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών

Επικεφαλής Πολιτικής Ομάδας Αγροτικών Θεμάτων του Δημοκρατικού Κόμματος

Συμμετέχει ενεργά σε διάφορα θεσμικά σώματα, οργανισμούς και επιτροπές που ασχολούνται με ζητήματα αγροτικής πολιτικής και ανάπτυξης της υπαίθρου.

Παράλληλα εκπροσωπεί την Κύπρο σε ευρωπαϊκά και διεθνή αγροτικά συνέδρια.

Μέσα από την ΠΕΚ όλα αυτά τα χρόνια έμαθε να διεκδικεί δυναμικά.

Στόχος του είναι να συνεχίσει τις διεκδικήσεις μέσα από τη Βουλή, με ουσιαστικές λύσεις, για τον αγρότη, την ύπαιθρο, τη γη μας και για κάθε οικογένεια της πόλης και της υπαίθρου.

Άντρη Προδρόμου (Γενική Γραμματέας ΓΟΔΗΚ, Πολιτική Επιστήμονας):

Κάτοχος Πτυχίου Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης από τη Σχολή Νομικών Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Μεταπτυχιακού (LLM) στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο του Έσσεξ στην Αγγλία.

Σήμερα είναι Κοινοβουλευτική συνεργάτιδα του Βουλευτή Λευκωσίας Χρύση Παντελίδη, Γενική Γραμματέας της ΓΟΔΗΚ και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΔΗΚΟ ενώ εκπροσωπεί την ΓΟΔΗΚ στον Εθνικό Μηχανισμό για τα δικαιώματα της γυναίκας.

Μετέχει επίσης:

ως γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου του Κλάδου Λευκωσίας του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού.

ως γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου Aipfe-Women of Europe.

ως μέλος στην Οργανωτική Επιτροπή Βραβείων Γε Νέο Επιχειρείν του ΚΕΒΕ.

ως μέλος & Εθελόντρια σε ΠΑΣΥΚΑΦ, Καραισκάκειου Ιδρύματος, EUROPA DONNA & Αντιλευχαιμικό Σύνδεσμο ΖΩΗ.

Διετέλεσε Δημοτική Σύμβουλος στο Δήμο Έγκωμης, πρόεδρος του Επιμελητηρίου Νέων Κύπρου & Λευκωσίας (JCI Cyprus), γραμματέας στο συμβούλιο της Οργάνωσης Νέων Γυναικών Επιχειρηματιών Επαγγελματιών (YBPW), βοηθός γραμματέας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Οργάνωσης Γυναικών Επιχειρηματιών Επαγγελματιών (BPW), οργανωτική γραμματέας στο ΙΝΕ (Ινστιτούτο Νέων Επιστημόνων), αναπληρώτρια πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής ΓΟΔΗΚ Λευκωσίας, και επικεφαλής της Επιτροπής Πολιτισμού του Δημοκρατικού Κόμματος.

Αγγελική Σάββα (Επιχειρηματίας, Γραμματέας Τύπου & Διαφώτισης ΓΟΔΗΚ):

Η Αγγελική Σάββα γεννήθηκε στην Κατωκοπιά της επαρχίας Μόρφου και μεγάλωσε στον Αστρομερίτη.

Αποφοίτησε από το Λύκειο Σολέας και σπούδασε Δημοσιογραφία στην Αθήνα.

Από το 2000 κατοικεί, με τον σύζυγό της Μιχάλη Παναγή και τα παιδιά τους Αθηνά και Χαράλαμπο στην Ψιμολόφου.

Ως εκπαιδεύτρια της ΑνΑΔ, διδάσκει διαπέρνηση σώματος και μεταποίηση προϊόντων.

Ασχολείται με το λιανικό εμπόριο και διατηρεί κατάστημα στη Λακατάμια από το 2002.

Από το 2008 εως σήμερα, είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Καταστηματαρχών Πεζοδρόμων Λευκωσίας και μέλος της Γραμματείας της ΓΟΔΗΚ, της ΟΓΓΕ Λευκωσίας, του ΠΑΣΥΚΑΦ, του Αντικαρκινικού Συνδέσμου, της Europa Donna, του Συνδέσμου Ρευματοπαθών και του Παγκύπριου Συνδέσμου Θαλασσαιμίας.

Μέσα από την προσωπική της εμπειρία με τον καρκίνο του μαστού, έζησε, άκουσε και αισθάνθηκε όλα όσα οι συμπάσχοντες συνάνθρωποί της βιώνουν μέσα από αυτή την διαδικασία. Γι΄αυτό θεωρεί υποχρέωση της να αγωνιστεί για τα δικαιώματα όλων των ασθενών, για καλύτερη ποιότητα ζωής και κοινωνική ευημερία.

Μέσω αυτών των δράσεων, κυκλοφόρησε το πρώτο της βιβλίο για φιλανθρωπικό σκοπό με τίτλο «Γραφήματα Ψυχής».

Παράλληλα, θα αγωνιστεί για την εξυγίανση των θεσμών, δίνοντας ελπίδα, κίνητρα και ευκαιρίες στους νέους.

Λόγω της επαγγελματικής της πορείας τα τελευταία 28 χρόνια νιώθει την ανάγκη να στηρίξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να συμβάλει στην βελτίωση των συνθηκών εργασίας, με έμφαση στην εργαζόμενη μητέρα.

Μέλημα της, η διαφάνεια, η εντιμότητα και η ανθρωπιά στην πολιτική ζωή του τόπου μας.

Υπόσχεται ότι θα εργαστεί ώστε η φωνή μας να ακουστεί πολύ δυνατά, ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ και ΞΕΚΑΘΑΡΑ, για να δημιουργήσουμε μαζί ένα καλύτερο μέλλον και ένα κράτος δικαίου.

Σάββας Σαββίδης (Επιχειρηματίας):

Ο Σάββας Σαββίδης κατάγεται από την Περιστερώνα της επαρχίας Λευκωσίας.

Υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στις Καταδρομές και στη συνέχεια μετέβη στις Ηνωμένες Πολιτείες για σπουδές και επαγγελματική σταδιοδρομία.

Σπούδασε στο Columbia University της Νέας Υόρκης και εργάστηκε για πολλά χρόνια στον χρηματοοικονομικό και τεχνολογικό τομέα, μεταξύ άλλων σε μεγάλους οργανισμούς της Wall Street όπως η Merrill Lynch και η Morgan Stanley, όπου ασχολήθηκε με την ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων ανάλυσης και διαχείρισης χρηματοοικονομικού κινδύνου.

Στη συνέχεια ίδρυσε στις ΗΠΑ εταιρείες τεχνολογίας και λογισμικού, αναπτύσσοντας πρωτοποριακές εφαρμογές στον χώρο της ανάλυσης χρηματιστηριακών δεδομένων και των αυτοματοποιημένων επενδυτικών στρατηγικών. Το έργο του χρησιμοποιήθηκε από διεθνείς εταιρείες χρηματοοικονομικών δεδομένων.

Το 1995 ίδρυσε το CyprusForum.org, ένα από τα πρώτα διαδικτυακά φόρουμ πολιτικού διαλόγου για το Κυπριακό. Περίπου 2.000 Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι συμμετείχαν σε έναν ζωντανό διάλογο για την αναζήτηση λύσης στο Κυπριακό, σε μια εποχή όπου η επικοινωνία μεταξύ των δύο κοινοτήτων ήταν περιορισμένη.

Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην Κύπρο, ανέπτυξε πλατφόρμα αναδιάρθρωσης δανείων για κυπριακές τράπεζες, η οποία επέτρεψε την ταχεία αξιολόγηση και αναδιάρθρωση δανειακών χαρτοφυλακίων.

Τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται έντονα στην τεχνολογία, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

Είναι ιδρυτής της εταιρείας τεχνολογίας Webium LLC, που αναπτύσσει εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης με έμφαση στην προστασία της ιδιωτικότητας, καθώς και της πλατφόρμας FixMyTown, η οποία δίνει στους πολίτες τη δυνατότητα να αναφέρουν προβλήματα της καθημερινότητας και να ενισχύουν τη διαφάνεια στη λειτουργία των τοπικών αρχών.

Παράλληλα, διατηρεί παραδοσιακό φούρνο στην Περιστερώνα, συμβάλλοντας στην τοπική οικονομία και διατηρώντας ζωντανές τις παραδοσιακές γεύσεις και τεχνικές.

Ασχολείται επίσης με τη βιολογική γεωργία και την ανάπτυξη αγροτικών τεχνολογιών.

Ο Σάββας Σαββίδης πιστεύει σε μια σύγχρονη Κύπρο που στηρίζεται στην επιχειρηματικότητα, την καινοτομία, τη διαφάνεια και τη δημοσιονομική υπευθυνότητα, με στόχο μια οικονομία που δημιουργεί ευκαιρίες για όλους.

Γιώργος Σολωμού (Γενικός Γραμματέας ΔΗΚΟ, Σύμβουλος Επιχειρήσεων):

Ο Γιώργος Σολωμού γεννήθηκε το 1977 στους Αγίους Ομολογητές, στη Λευκωσία.

Αποφοίτησε από το Λύκειο Ακρόπολης και στη συνέχεια υπηρέτησε την Ε.Φ. ως Λοχίας Στρατονομίας.

Είναι νυμφευμένος με τη νομικό Νάσια Αμπίζα, με την οποία απέκτησαν ένα παιδί.

Σπούδασε στις ΗΠΑ, στο Πανεπιστήμιο του New Haven, αποκτώντας πτυχία στις Διεθνείς Επιχειρήσεις και τα Χρηματοοικονομικά, καθώς και μεταπτυχιακούς τίτλους στα Χρηματοοικονομικά και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Είναι κάτοχος εξειδικευμένων πιστοποιητικών στην Κυκλική Οικονομία από το Πανεπιστήμιο του Cambridge και στην Αγορά Ακινήτων από το London School of Economics.

Επιπρόσθετα, είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής της ΑΝΑΔ και μέλος διεθνών οργανισμών.

Εργάστηκε ως στέλεχος χρηματοοικονομικών στις ΗΠΑ και ως Οικονομικός Διευθυντής σε εταιρεία τεχνολογίας στην Ελλάδα.

Το 2007 ίδρυσε την εταιρεία συμβούλων και ερευνών κοινής γνώμης την οποία διευθύνει μέχρι σήμερα.

Διετέλεσε Κοινοβουλευτικός Συνεργάτης και Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου του ΔΗΚΟ.

Η πολιτική του διαδρομή στο Δημοκρατικό Κόμμα ξεκίνησε από τη νεολαία, κατέχοντας τη θέση του Γενικού Γραμματέα της ΝΕΔΗΚ Λευκωσίας.

Το 2007, ο αείμνηστος Πρόεδρος Τάσσος Παπαδόπουλος του ανέθεσε τον ρόλο του Διευθυντή του επιτελείου του για τις προεδρικές εκλογές του 2008.

Από το 2009 έως το 2014 υπηρέτησε ως μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και στη συνέχεια, το 2014-2023, ως μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου και της Γραμματείας του κόμματος.

Σήμερα, κατέχει τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΔΗΚΟ, στην οποία εκλέχθηκε από το Παγκύπριο Συνέδριο το 2023.

Βερόνικα Φουλή (Δικηγόρος):

Η Βερόνικα Φουλή είναι δικηγόρος. Ανήκει σε μια νέα γενιά ανθρώπων που πιστεύουν ότι η πολιτική πρέπει να υπηρετεί τον πολίτη με υπευθυνότητα, διαφάνεια και πραγματική διάθεση προσφοράς προς την κοινωνία.

Σπούδασε Νομική σε αγγλικό πανεπιστήμιο και είναι εγγεγραμμένο μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Σήμερα ασκεί ενεργά το επάγγελμα της δικηγόρου.

Παράλληλα, έχει ακαδημαϊκή εξειδίκευση στον τομέα του Real Estate Management μέσω μεταπτυχιακών σπουδών.

Μέσα από την επαγγελματική της πορεία έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία σε νομικά, διοικητικά και επιχειρηματικά ζητήματα, έχοντας εργαστεί τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.

Η καθημερινή της επαφή με πολίτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις της επιτρέπει να γνωρίζει από κοντά τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι άνθρωποι, οι οικογένειες και οι επαγγελματίες.

Με αίσθημα ευθύνης και πίστη στις δυνατότητες της χώρας μας, διεκδικεί την εμπιστοσύνη των πολιτών για να συμβάλει στη δημιουργία ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού κράτους που υπηρετεί τον πολίτη, ενισχύει τη δικαιοσύνη και τη διαφάνεια, στηρίζει την επιχειρηματικότητα και δημιουργεί ευκαιρίες για όλους.

Πιστεύει σε μια πολιτική που δίνει προοπτική στους νέους, στήριξη στις οικογένειες και ασφάλεια στους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας Κύπρου πιο δίκαιης, πιο σύγχρονης και πιο ανθρώπινης για όλους.

Αντωνία Φράγκου (Πρόεδρος ΝΕΔΗΚ, Δικηγόρος):

Η Αντωνία είναι δικηγόρος με ενεργή παρουσία στη δημόσια ζωή και σήμερα υπηρετεί ως Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ.

Το 2019 εξελέγη Πρόεδρος της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Φοιτητικών Ενώσεων (ΠΟΦΕΝ), εκπροσωπώντας τους Κύπριους φοιτητές σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο.

Κατά τη θητεία της ηγήθηκε διεκδικήσεων για την αύξηση της φοιτητικής χορηγίας, συνέβαλε στη διασφάλιση της ομαλής μετάβασης των φοιτητών στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά το Brexit και προώθησε μέτρα στήριξης για τους Κύπριους φοιτητές.

Προηγουμένως εκπροσώπησε τη φοιτητική παράταξη ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ στην Εθνική Φοιτητική Ένωση Κυπρίων Ηνωμένου Βασιλείου (ΕΦΕΚ ΗΒ) ως Σύμβουλος, ενώ υπηρέτησε σε διάφορες θέσεις μέχρι και αυτή του Αναπληρωτή Προέδρου.

Με την επιστροφή της στην Κύπρο διετέλεσε Γενική Γραμματέας του Συντονιστικού Συμβουλίου της ΔΗ.ΠΑ.Κ.Φ. Αναγέννησης και Αναπληρώτρια Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ.

Έχει εκπροσωπήσει την Κύπρο σε διεθνή συνέδρια νεανικής ηγεσίας σε Ε.Ε., Κίνα, και Η.Π.Α..

Έχει αναπτύξει δράση σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο σε ζητήματα ψηφιακού δικαίου, δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετανάστευσης, ενέργειας και πτωχευτικού δικαίου, μέσα από συμμετοχή σε ερευνητικά και θεσμικά προγράμματα σε οργανισμούς όπως το European Public Law Organization (EPLO), το United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI), το Harvard University και το European Lawyers Foundation (ELF).

Ασχολείται ενεργά με ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης, νεολαίας και ψηφιακής πολιτικής, τόσο αρθρογραφώντας όσο και προωθώντας τα στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Παράλληλα, στηρίζει εθελοντικά οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και ΜΚΟ, ενώ συμμετέχει ενεργά στη διοργάνωση τοπικών φεστιβάλ που προωθούν τα κυπριακά προϊόντα και την τοπική παραγωγή.

Υποψήφιοι στην επαρχία Λεμεσού:

Χρίστος Βακανάς (Πολιτικός Μηχανικός – ΑΡΙΣΤΙΝΔΗΝ):

Ο Χρίστος Βακανάς σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο The City University of New York των ΗΠΑ, όπου διακρίθηκε, λαμβάνοντας υποτροφία κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών του σπουδών, όπου και δίδαξε στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών σε προπτυχιακούς φοιτητές.

Υπηρέτησε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Cyprus College.

Από το 2010 έως το 2022 διετέλεσε Διευθυντής του Cyprus College Λεμεσού.

Κατά τη θητεία του στα πιο πάνω ακαδημαϊκά ιδρύματα, υπηρέτησε σε διάφορα αξιώματα, όπως:

Ακαδημαϊκή Επιτροπή

Διοικητική Επιτροπή

Πειθαρχική Επιτροπή

Μέλος της 1ης Συγκλήτου του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου

Πρόεδρος της Ένωσης Καθηγητών

Επιτροπή Προσωπικού και Προαγωγών

Παράλληλα, συνέχισε την επιμόρφωσή του σε θέματα διοίκησης έργων και διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού. Ίδρυσε και διατηρεί γραφείο Συμβούλων Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών.

Επιπλέον, διετέλεσε:

Μέλος της Σχολικής Εφορείας Πολεμιδιών

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κρατικής Έκθεσης Κύπρου

Ο Χρίστος Βακανάς είναι νυμφευμένος και έχει δυο κόρες.

Δρ. Αρετή Δημοσθένους (Θεολόγος – Θρησκειολόγος):

Η Δρ. Αρετή Δημοσθένους του Παπά Αιμιλιανού και της πρεσβυτέρας Ηλέκτρας σπούδασε Κοινωνική Θεολογία στην Αθήνα, Κανονικό Δίκαιο, Ισλάμ και Θρησκειολογία στο Μόναχο της Γερμανίας.

Απέκτησε το Διδακτορικό της τίτλο το 1996 με άριστα.

Η κ. Δημοσθένους είναι πανεπιστημιακός και έχει διδάξει μεταξύ άλλων στα Πανεπιστήμια του Shandong στην Κίνα, της Haifa στο Ισραήλ, του Μονάχου, του Βοσπόρου στην Κωνσταντινούπολη, της Κύπρου και στο ΕΚΠΑ στην Αθήνα.

Υπήρξε εκλελεγμένο μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Δημοκρατικού Κόμματος επί αείμνηστου Τάσσου Παπαδόπουλου.

Προτεραιότητα στις διαλέξεις και τα συγγράμματά της είναι η εφαρμογή της Κριτικής Σκέψης, η οικογενειακή ποιοτική συνύπαρξη και η ενίσχυση της εθνικής μας ταυτότητας.

Πιστεύει πως η Δύναμη του σύγχρονου ανθρώπου ξεκινά από τη Γνώση. Μια γνώση η οποία αυτο-συγκρίνεται αλλά δεν φανατίζει, ξεχωρίζει αλλά δεν αφορίζει.

Το βιβλίο της, “Γυναίκα και Ισλάμ, Το Διαζύγιο και οι Μεικτοί Γάμοι” εκδόθηκε στις εκδόσεις ΑΚΡΙΤΑΣ. Επιστημονικά της άρθρα βρίσκονται στο Academia.edu. Επίσης πολλές εκπομπές και δραστηριότητες της στο Google και στο You Tube.

Μιλά ξένες γλώσσες εκτός των Ελληνικών, Γερμανικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Τούρκικα, Ιταλικά και Λατινικά. Επίσης έχει αρκετά καλές γνώσεις της Κινέζικης και της σύγχρονης Εβραϊκής γλώσσας.

Για τις σπουδές της έχει τύχει υποτροφίας: Από το “Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών” (IKY) Ελλάδος (1982 – 1986) και από το Βαυαρικό Υπουργείο Πολιτισμού (1988 – 1990). Επίσης για μεταδιδακτορική έρευνα (Post doc) από την Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) 1995 – 1996.

Το 2007 βραβεύθηκε με το πρώτο βραβείο Αριστείας και Επαγγελματισμού από τον Σύνδεσμο Γυναικών Επαγγελματιών Επιχειρηματιών (BPW) Κύπρου.

Το 2017 της απονεμήθηκε το βραβείο Madame Figaro ως «Επιστήμονας-Ακαδημαϊκός», Γυναίκα της Χρονιάς 2016.

Διαθέτει καθαρό λόγο με καθαρές επιστημονικές ιδέες, όχι για τους λίγους, αλλά για όσους υποφέρουν καθημερινά.

Φλωρέντζος Καραγιαννάς (Επιχειρηματίας – Καθηγητής Φυσικής Αγωγής – ΑΡΙΣΤΙΝΔΗΝ):

Ο Φλωρέντζος Καραγιαννάς είναι πολύτεκνος πατέρας, πρόσφυγας εξ Αμμοχώστου, γεννηθείς το 1971.

Μεγάλωσε στην Αθήνα και τα τελευταία 30 χρόνια ζει και δραστηριοποιείται μόνιμα στη Λεμεσό, γνωρίζοντας από κοντά τα προβλήματα και τις ανάγκες της καθημερινότητας.

Είναι πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Αθηνών και διαθέτει πολυετή εμπειρία στη διοίκηση επιχειρήσεων, στο marketing, στον αθλητισμό και στην εκπαίδευση.

Ως αθλητής και προπονητής έχει σημαντικές διακρίσεις, ενώ έχει υπηρετήσει τον αθλητισμό και μέσα από διοικητικές θέσεις ευθύνης.

Από το 2013 είναι ιδιοκτήτης και διευθυντής του Medichic Center στη Λεμεσό, ενώ στο παρελθόν διετέλεσε Γενικός Διευθυντής μεγάλων οργανισμών στην Κύπρο και την Ελλάδα.

Παράλληλα, είναι βασικό στέλεχος του Blueheart Foundation και ενεργός εθελοντής σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς, όπως το Ίδρυμα Θεοτόκος, συμμετέχοντας σε πολλές δράσεις στήριξης ατόμων με ειδικές ικανότητες και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Είναι Πρόεδρος για 3η συνεχή θητεία στον Ναυτικό Όμιλο Κερύνειας.

Επίσης, διατελεί και έχει διατελέσει Πρόεδρος σε Συνδέσμους Γονέων Σχολείων, στηρίζοντας έμπρακτα την παιδεία και την οικογένεια.

Πιστεύει στη σοβαρότητα, στο αποτέλεσμα και στον σεβασμό προς τον πολίτη, με στόχο Λύσεις με Πράξεις.

Παναγής Κούρτουλου (Στέλεχος Ναυτιλιακής Εταιρείας):

Είναι 34 ετών, γεννημένος τον Μάιο του 1991 στο Ηνωμένο Βασίλειο, και μεγάλωσε στην Κύπρο.

Κατάγεται από το Ριζοκάρπασο εκ πατρός και από το Βαρώσι εκ μητρός, γεγονός που επηρέασε καθοριστικά τις αξίες, την κοινωνική του ευαισθησία και τη σύνδεσή του με τα εθνικά και κοινωνικά ζητήματα.

Από νεαρή ηλικία εργάστηκε στον τομέα της εστίασης, χρηματοδοτώντας ο ίδιος τις σπουδές του.

Σπούδασε Ναυτιλιακά στη Λεμεσό στο CIM και εργάστηκε για επτά χρόνια σε ναυτιλιακή εταιρεία, αποκτώντας ουσιαστική εμπειρία στη διαχείριση και τον συντονισμό σύνθετων διαδικασιών.

Παράλληλα, απέκτησε εμπειρία στους τομείς του Forex και των ακινήτων.

Σήμερα εργάζεται σε ναυτιλιακή εταιρεία, παρέχοντας προμήθειες τροφίμων σε πλοία, παραμένοντας ενεργός στον ναυτιλιακό κλάδο της Λεμεσού.

Κατέχει επίσης Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA), το οποίο ολοκλήρωσε στη Λεμεσό στο CIM.

Η κοινωνική προσφορά αποτελεί διαχρονικό κομμάτι της ζωής του, καθώς υπήρξε ηγετικό μέλος και εθελοντής στον Προσκοπισμό, στο 27ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Λεμεσού.

Είναι οικογενειάρχης και πατέρας τριών παιδιών.

Με γνώμονα τις αρχές και τις αξίες του Δημοκρατικού Κόμματος, επιθυμεί να θέσει τον εαυτό του στην υπηρεσία των πολιτών της επαρχίας Λεμεσού, με υπευθυνότητα, συνέπεια και ανθρώπινη προσέγγιση.

Πανίκος Λεωνίδου (Δικηγόρος – Βουλευτής Λεμεσού):

Γεννήθηκε στην Πάχνα στις 15 Σεπτεμβρίου 1959.

Είναι πτυχιούχος Νομικής, Δημόσιας Διοίκησης και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Ελληνικού Πολιτισμού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ), ενώ είναι μεταπτυχιακός φοιτητής στην Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Ασκεί το επάγγελμα του Δικηγόρου στην Λεμεσό.

Το 2016 εκλέγηκε για πρώτη φορά Βουλευτής, στην Εκλογική Περιφέρεια Λεμεσού με το Δημοκρατικό Κόμμα και το 2021 επανεκλέγηκε, ενώ από τον Οκτώβριο του 2018 είναι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του κόμματος.

Είναι νυμφευμένος με την Ελένη Παπαϊωάννου από τον Καραβά και έχει τρία παιδιά, τον Αχιλλέα, τον Κώστα και την Φωτεινή.

Εκλέγηκε δυο φορές Δημοτικός Σύμβουλος με το Δημοκρατικό Κόμμα στον Δήμο Λεμεσού το 1991 και το 1996.

Κατά την δεκαετή θητεία του ως Δημοτικός Σύμβουλος, διετέλεσε Μέλος του Δ.Σ. του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας (ΣΑΛΑ) και Μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας Θεατρικής Ανάπτυξης Λεμεσού (ΕΘΑΛ).

Το 2003 διορίστηκε στο Συμβούλιο της Αρχής Λιμένων Κύπρου, την οποία υπηρέτησε για 8 χρόνια.

Την περίοδο 2011-2016 ήταν αντιπρόεδρος και προεδρεύων του Συμβουλίου του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ).

Έχει πολύχρονη δράση, εμπειρία και προσφορά στα κοινά.

Διετέλεσε μεταξύ άλλων Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Δημόσιας Διοίκησης και Πολιτικών Επιστημών, Αντιπρόεδρος της Φοιτητικής Παράταξης «Αναγέννηση» στην Αθήνα, Πρόεδρος της ΕΦΕΚ, ιδρυτής και πρόεδρος του Κέντρου Νεότητας Πάχνας, Πρόεδρος των Αποδήμων Πάχνας, ιδρυτής και πρόεδρος της ομοσπονδίας ΑΠΟΛ.

Είναι Μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου, της Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του Δημοκρατικού Κόμματος.

Ως βουλευτής, είναι μέλος των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Εσωτερικών, Νομικών, Υγείας, Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Είναι επικεφαλής της Κυπριακής Αντιπροσωπείας στην Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας (ΔΣΟ), ενώ συμμετέχει στην Επιτροπή Επιλογής της Βουλής, στην Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για το Πόθεν Έσχες, στην Επιτροπή Δεοντολογίας, στην Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, για εξέταση κανονισμών που αφορούν σχέδια υπηρεσίας και στην Σύσκεψη Αρχηγών ή και Εκπροσώπων Κομμάτων.

Το Νοέμβριο του 2025 χειροθετήθηκε από τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας κ.κ. Θεόδωρο, Άρχοντας – Νομοφύλακας του Πατριαρχείου, εις ένδειξη εκτίμησης για την σημαντική συμβολή και στήριξη στο φιλανθρωπικό του έργο, αλλά και τις προσπάθειες που καταβάλλει για ενίσχυση των αρχών και αξιών του Χριστιανισμού.

Μάριος Μιχαήλ (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός – Επιχειρηματίας):

Είναι απόφοιτος του Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά (Α.Τ.Ε.Ι.), με πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και από το 2008 δραστηριοποιείτε ως επιχειρηματίας στη βιομηχανία Ενέργειας και Ηλεκτρολογικής Μηχανικής.

Υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία με άριστη επίδοση και τιμήθηκε ως Πρώτος Σκοπευτής Παγκύπρια μεταξύ των κληρωτών.

Είναι νυμφευμένος με την Κυριακή Μιχαήλ και είναι πατέρας τεσσάρων παιδιών.

Είναι εκλεγμένος Δημοτικός Σύμβουλος Τραχωνίου Κουρίου – ΔΗΚΟ, Πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας, Περιβάλλοντος & Καθαριότητας του Δήμου Κουρίου και εκπρόσωπος του Δήμου Κουρίου στη Σχολική Εφορεία Κουρίου.

Παράλληλα είναι Πρόεδρος Τοπικής Επιτροπής Πολυτέκνων Τραχωνίου και Μέλος Τοπικής Επιτροπής ΔΗΚΟ Τραχωνίου.

Έχει διατελέσει τελετάρχης επί σειρά ετών σε σχολικές & νεανικές παρελάσεις, ενώ έχει υπηρετήσει σε Συνδέσμους & Ομοσπονδίες Γονέων (2012-2016), όπως επίσης και στο Κοινοτικό Συμβούλιο Τραχωνίου (2017-2024).

Μέσα από την πορεία του έχει χτίσει σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες της Λεμεσού και βαθιά γνώση των αναγκών τους.

Ντίνος Νικολαΐδης (Μηχανολόγος Μηχανικός):

Γεννήθηκε στην Λεμεσό, από γονείς με καταγωγή τα Αγρίδια και τον Αγρό, αποφοίτησε το 1977 με άριστα από το E’ Γυμνάσιο.

Είναι νυμφευμένος με την Ναταλία και έχουν τρία παιδιά.

Υπηρέτησε στην Εθνική Φρουρά σαν ανθυπολοχαγός, και έφεδρος υπολοχαγός.

Σπούδασε Μηχανολογία στην Γερμανία με κρατική υποτροφία από όπου αποφοιτά το 1985 με άριστα και αποκτά τους τίτλους σπουδών, Dipl.Ing, Msc Μηχανολόγος μηχανικός.

Το 1996 αποκτά τον τίτλο του Ευρωμηχανικού, Eur.Ing.

Επαγγελματική εμπειρία: 1986 – 2003, Αρχιμηχανικός στο Κεντρικό Σφαγείο Κοφίνου από όπου αποχωρεί και στην συνέχεια ιδρύει το συμβουλευτικό μηχανολογικό γραφείο, NDA Engineering, στην Λεμεσό.

Ασχολείται με θέματα Ενέργειας, Περιβάλλοντος Ασφάλειας και Υγείας.

Συνεργάζεται με την TÜV Rheinland σαν Local expert for Emission Control and Energy systems.

Γλώσσες: Ελληνικά, Γερμανικά, Αγγλικά, Γαλλικά και Ρωσικά.

Είναι Επιθεωρητής μηχανολογικών εγκαταστάσεων, Ενεργειακός Ελεγκτής, επιθεωρητής Λεβήτων και συστημάτων κλιματισμού, εγκεκριμένος διαχειριστής εγκαταστάσεων φθοριούχων αερίων και εγκεκριμένος σύμβουλος Ασφάλειας και Υγείας.

Εγγεγραμμένος Πραγματογνώμονας και Διαμεσολαβητής.

Είναι εγκεκριμένος εκπαιδευτής από ΑνΑΔ.

Ενεργό μέλος του ΕΤΕΚ, 2003-2011 εκλεγεται πρόεδρος της Π.Ε. Λεμεσού, 2011-2023 εκλέγεται στο ΓΣ και ΔΕ και 2023-2026 επανεκλέγεται πρόεδρος της Π.Ε. Λεμεσού του ΕΤΕΚ.

Εκπροσωπεί το ΕΤΕΚ για θέματα Ενέργειας ως μέλος της Επιτροπής Ενεργειακής πολιτικής.

Διοργάνωσε πολλά συνέδρια και εκδηλώσεις και συμμετείχε σε πολλά τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Κύπρο.

Μέλος της Εθνικής Επιτροπής της FEANI.

Είναι μέλος και υπήρξε αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου, ΣΜΜΗΚ-ΣΕΜ, μέλος του Συνδέσμου Συμβούλων Μηχανικών Ηλεκτρολόγων, Μηχανολόγων και Ενέργειας, του Συνδέσμου Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου και του ASHRAE τμήμα Κύπρου.

Είναι αντιπρόεδρος του ΚΣΙΑ, μέλος του ΔΣ του ΓΣΟ και του ΔΣ του ΚΥΚΠΕΕ.

Το 2003-2014 διορίζεται μέλος στο ΔΣ του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Ποιότητας.

Διετέλεσε ενεργό μέλος στους συνδέσμους γονέων και το 2002-2004 εκπροσώπησε την Κύπρο στον Πανευρωπαϊκό Σύνδεσμο Γονέων, EPA.

Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Θέσπιση Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Αερίων του Θερμοκηπίου.

Είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και της Επαρχιακής Επιτροπής Λεμεσού του ΔΗΚΟ.

Από το 2009 είναι εθνικός εκπρόσωπος της Κύπρου στην ευρωπαϊκή επιτροπή προτύπων CEN/CLC/JW 9 και CEN/CLC/JTC 14 για την δημιουργία προτύπων Ενέργειας.

Το 2019-2021 εκλέγεται πρόεδρος της Παράλληλης Βουλής για το Περιβάλλον την Οικολογία-Αειφορία και την Υγεία.

Τον εκφράζει η Ισονομία, η Διαφάνεια και η Αξιοκρατία.

Γεώργιος Παπαδόπουλος (Επιχειρηματίας – Πρώην Βουλευτής Λεμεσού – ΑΡΙΣΤΙΝΔΗΝ):

Γεώργιος Παπαδόπουλος είναι Ελληνοκύπριος επιχειρηματίας και πολιτικός, γεννημένος το 1965.

Σπούδασε μάρκετινγκ στο Πανεπιστήμιο της Γλασκόβης και είναι νυμφευμένος με την Ανθή Μιχαήλ και έχει δύο κόρες.

Υπήρξε κοινοτάρχης της ενορίας Αγίου Νεκταρίου και πρόεδρος της επαρχιακής γραμματείας του κινήματος Αλληλεγγύη μέχρι το 2016.

Από το 2016 διετέλεσε βουλευτής με το κίνημα Αλληλεγγύη στην εκλογική περιφέρεια Λεμεσού μέχρι το 2021.

Ευανθία Τσολάκη (Δικηγόρος – Πρώην Δημοτικός Σύμβουλος Λεμεσού):

Είναι θυγατέρα του Δρος Φρειδερίκου και της Δέσποινας Τσολάκη το γένος Κωμοδίκη.

Είναι απόφοιτος του Πρακτικού Κλάδου του Λανιτείου Λυκείου Β’.

Είναι κάτοχος Πτυχίου Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Μεταπτυχιακού Τίτλου με θέμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Εργάζεται ως δικηγόρος στην Δικηγορική Εταιρεία Γεώργιος Λ. Σαββίδης & Σία Δ.Ε.Π.Ε.

Διετέλεσε Δημοτικός Σύμβουλος Λεμεσού για τρεις συνεχόμενες θητείες (2002 – 2016).

Κατά τη διάρκεια της θητείας της διετέλεσε Πρόεδρος και Μέλος σε αρκετές Επιτροπές, με κυριότερη την ανάληψη της Προεδρίας της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Λεμεσού για δύο συνεχόμενες θητείες (2007 – 2016).

Ως Πρόεδρος της εν λόγω Επιτροπής μεταξύ άλλων δράσεων πρωτοστάτησε και συμμετείχε ενεργά και στα πιο κάτω:

Υλοποίησε το πρόγραμμα «Κοινωνική Εργασία στο Δρόμο» το οποίο λειτούργησε το 2010 και συγχρηματοδοτείται από το Κράτος.

Εισηγήθηκε και έθεσε σε λειτουργία το 2011 το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Λεμεσού, το οποίο είναι το πρώτο Κοινωνικό Παντοπωλείο που λειτούργησε στην Κύπρο και λειτουργεί σε αποκλειστικά εθελοντική βάση.

Με την υπογραφή από τον Δήμο Λεμεσού το 2008 του Ευρωπαϊκού Χάρτη για την Ισότητα των Φύλων, ανέλαβε δράσεις για την εφαρμογή του.

Εισηγήθηκε την ανάληψη και εφαρμογή από τον Δήμο Λεμεσού του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες» με θέμα «Η πρακτική εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Χάρτη για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες αναφορικά με τα εξαρτώμενα άτομα (παιδιά, ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες)», με διάρκεια από το 2010 έως και το 2011, του οποίου ηγήθηκε.

Συνέβαλε στην αναβάθμιση του προγράμματος απογευματινής απασχόλησης παιδιών οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα «Ελεύθερα Χέρια» το οποίο είχε ξεκινήσει ως Ευρωπαϊκό για περίοδο 2 ετών και με τη λήξη του εισηγήθηκε τη συνέχιση της εφαρμογής του από τον Δήμο Λεμεσού, πετυχαίνοντας τη συγχρηματοδότησή του από το Κράτος.

Το 2010 πρωτοστάτησε στη σύσταση άτυπης Επιτροπής για τη δημιουργία Ακτινοθεραπευτικού Τμήματος στη Λεμεσό, στην οποία συμμετείχαν ο Δήμος Λεμεσού, άλλες αρμόδιες Αρχές καθώς και ο ΠΑΣΥΚΑΦ και ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος.

Εισηγήθηκε την τοποθέτηση στους παιγνιδότοπους του Παραθαλάσσιου Πολυλειτουργικού Πάρκου (Μόλος) Λεμεσού, παιγνιδιών για παιδιά με κινητικά προβλήματα, τα οποία τοποθετήθηκαν το 2015.

Πρωτοστάτησε στην επιχορήγηση από το Κράτος των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την λειτουργία κοινωνικών προγραμμάτων.

Συνέβαλε στην εξεύρεση τρόπων συντονισμού και συνεργασίας του Δήμου Λεμεσού με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας του τότε Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, την Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού, Εθελοντικές Οργανώσεις και άλλους φορείς.

Μεταξύ άλλων διετέλεσε Μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου του ΔΗ.ΚΟ, Υπεύθυνη του Τομέα Κοινωνικών & Ανθρωπιστικών Θεμάτων του ΔΗ.ΚΟ και Μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΚΟ (2014 – 2018), Αντιπρόεδρος της ΝΕ.ΔΗ.Κ και Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΔΗ.ΚΟ (2006 – 2009), Επαρχιακός Γραμματέας της ΝΕ.ΔΗ.Κ Λεμεσού & Μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΝΕ.ΔΗ.Κ (1999 – 2006).

Επιπλέον διετέλεσε Μέλος του Δ.Σ. του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας (2002 – 2016), Μέλος του Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού (2005 – 2008) και είναι Μέλος και Επίτιμο Μέλος σε αρκετές Εθελοντικές Οργανώσεις, καθώς επίσης είναι Επίτιμο Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Επαρχιακού Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού Λεμεσού.

Από το 2019 είναι Μέλος του Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Υπηρέτησε τη Δύναμη Πολιτικής Άμυνας ως Ομαδάρχης (1999 – 2001).

Υπήρξε ανάδοχη μητέρα ενός κοριτσιού ηλικίας τότε 6 ετών, το οποίο τώρα σπουδάζει στο ΤΕΠΑΚ.

Κώστας Χόππας (Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών ΤΕΠΑΚ – ΑΡΙΣΤΙΝΔΗΝ):

Είναι κάτοχος Πτυχίου (BSc) στη Διεύθυνση Επιχειρήσεων με ειδίκευση στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Στρατηγικής (St John University, USA), Μάστερ (MSc) στα Χρηματοοικονομικά (St John University, USA), Μάστερ (ΜΑ) στην Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία (Πανεπιστήμιο Κύπρου), Διδακτορικού (PhD) στη Στρατηγική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού (Wolverhampton University UK), με μετεκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο Harvard (USA) σε θέματα Διεύθυνσης και Ηγεσίας στην Ανώτερη Εκπαίδευση.

Από το 2015 μέχρι και σήμερα είναι ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) στη Λεμεσό.

Επίσης, διετέλεσε Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Οικονομικών και της Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού στο ΤΕΠΑΚ, από το 2007 μέχρι το 2015.

Είχε επίσης, διατελέσει Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (2001-2007) και καθηγητής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων – Στρατηγικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού (1991-2001).

Κατά την περίοδο 1995-2000 δίδαξε στη Σχολή Αξιωματικών της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου.

Η κοινωνική του δράση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη συμμετοχή του στο Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών Λεμεσού ως Μέλος (Πάρεδρος) από το 2010 ως το 2017, σε τοπικό Συνεργατικό Ίδρυμα ως Μέλος Επιτροπείας (1996-2003) και στον Κυπριακό Σύνδεσμο Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ως Μέλος και Αντιπρόεδρος (1999-2009).

Συμμετείχε επίσης, ενεργά υπό την επιστημονική του ιδιότητα, σε διεθνείς – επαγγελματικούς Οργανισμούς όπως Academy of Management (AoM), British Academy of Management (BAM), the Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness Research Project (GLOBE 2020), Heads of University Management & Administration Network in Europe ως εκπρόσωπος των δημόσιων Πανεπιστημίων Κύπρου στο Round Table Board από 2019 μέχρι σήμερα, Gender Smart Research Project as a Member of the Consortium Board (2019-2023), κ.ά.

Είναι κάτοικος Λεμεσού, είναι νυμφευμένος και πολύτεκνος πατέρας τεσσάρων αγοριών.

Μάριος Χρυσοστόμου (Νοσηλευτής):

Μεγάλωσε στον Άγιο Σπυρίδωνα στη Λεμεσό και έχει καταγωγή από τον Λιμνιάτη και την Λάνια.

Είναι 39 χρόνων και πατέρας τριών παιδιών.

Κατέχει πτυχίο Νοσηλευτικής από το ΤΕΠΑΚ και εργάζεται ως Νοσηλευτής από το 2008.

Διαθέτει εμπειρία στη διαχείριση απαιτητικών περιστατικών, στην εργασία υπό πίεση και στη συνεργασία με διεπιστημονικές ομάδες.

Υπήρξε μέλος του Ποδηλατικού Ομίλου Λεμεσού και είχε συμβολή στη δημιουργία ποδηλατόδρομου στην περιοχή του Μόλου.

Πρωτοστάτησε στην δημιουργία κέντρου ασθενοφόρων στην ορεινή Λεμεσό στον Σαϊττά.

Είναι εθελοντής και μέλος της φιλανθρωπικής οργάνωσης Funraising στη Λεμεσό από το 2014.

Διακατέχεται από ισχυρό αίσθημα ευθύνης, προσφοράς και κοινωνικής ευαισθησίας.

Συνδυάζοντας της γνώσεις υγείας και το τεχνικό του υπόβαθρο με το έντονο ενδιαφέρον για τα κοινά και την κοινωνική προσφορά.

Στόχος της ενασχόλησης του με την πολιτική είναι η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο.

Παντελής Χρυσοστόμου (Οικονομολόγος):

Είναι 30 ετών και κατάγεται από τη Δορά, κρασοχώρι της επαρχίας Λεμεσού.

Προέρχεται από πολύτεκνη οικογένεια, με πατέρα γεωργοκτηνοτρόφο και μητέρα νοικοκυρά.

Είναι απόφοιτος του Λυκείου Αγίου Σπυρίδωνα και πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών από το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Κατέχει Μεταπτυχιακούς τίτλους στις Διεθνείς Σχέσεις, Στρατηγική και Ασφάλεια και MBA.

Κατά τη διάρκεια των φοιτητικών του χρόνων διετέλεσε Πρόεδρος της Αναγέννησης Πάτρας, αναπτύσσοντας έντονη οργανωτική και κοινωνική δράση.

Είναι άτομο με εκ γενετής κινητική αναπηρία (σπαστική αριστερή ημιπληγία) και έχει ενεργή συμμετοχή σε ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, ισότητας και συμπερίληψης.

Σήμερα:

Αναπληρωτής Πρόεδρος της Παγκύπριας Οργάνωσης Αποκατάστασης Αναπήρων Λεμεσού

Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής ΔΗ.ΚΟ. Λεμεσού

Μέλος της ΠΕΚ

Ζει και δραστηριοποιείται στη Λεμεσό.

Υποψήφιοι στην επαρχία Λάρνακας:

Ανδρέας Αποστόλου (Βουλευτής):

O Ανδρέας Αποστόλου γεννήθηκε στις 16 Ιουλίου 1986 στη Λάρνακα. Είναι ο πρωτότοκος γιος του Απόστολου (Λάκη) Αποστόλου και της Χριστίνας Αποστόλου (το γένος Κατωδρύτη) και έχει ακόμη τρεις αδελφούς. Είναι νυμφευμένος με τη Θεοδοσία Αποστόλου και έχουν δύο παιδιά, τη Χριστίνα και τον Κωνσταντίνο.

Αποφοίτησε με άριστα από το Παγκύπριο Λύκειο Λάρνακας και μετά τη στρατιωτική του θητεία σπούδασε με υποτροφία στη σχολή Πολιτικών Μηχανικών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, από το οποίο αποφοίτησε με τον τίτλο Master of Engineer ως Πολιτικός Μηχανικός και Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σπουδές του στο Bristol Business School (UWE) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MSc Business Management).

Είναι εγκεκριμένος εκπαιδευτής της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού, μέλος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου και μέλος του ΕΤΕΚ. Εργάστηκε σε διευθυντικές θέσεις σε διάφορες ιδιωτικές εταιρείες και ως κοινοβουλευτικός συνεργάτης στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Εκλέγηκε Βουλευτής Επαρχίας Λάρνακας στις βουλευτικές εκλογές του 2021. Σε κοινοβουλευτικό, πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο εργάζεται και δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα υγείας, παιδείας και κοινωνικής πρόνοιας όπως επίσης και σε θέματα που αφορούν την πόλη και την επαρχία Λάρνακας. Διεκδικεί την επανεκλογή του στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές με το Δημοκρατικό Κόμμα.

Είναι μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Καρκίνου της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου. Είναι ο πρώτος Κύπριος Βουλευτής που εντάχθηκε ως μέλος στο δίκτυο των πολιτικών που στηρίζουν το European Cancer Organisation για την χάραξη πανευρωπαϊκών πολιτικών κατά του καρκίνου.

Είναι Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Χριστίνα Α. Αποστόλου, που ιδρύθηκε στη μνήμη της μητέρας του. Το Ίδρυμα έχει ως σκοπό τη στήριξη παιδιών και νέων με χρόνιες παθήσεις καθώς και αγαθοεργίες, οι οποίες έχουν στο επίκεντρό τους τα παιδιά.

Δημήτρης Δημητρίου (Επιχειρηματίας):

Ο Δημήτριος Δημητρίου (Τζίμης) γεννήθηκε στη Λάρνακα στις 11 Απριλίου 1983 και διαμένει στην Ορμήδεια. Φοίτησε στο Διανέλλειο Τεχνική Σχολή Λάρνακας, στον κλάδο Οικιακών Συσκευών και Κλιματισμού, και υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στην Εθνική Φρουρά στο πυροβολικό.

Με πολυετή παρουσία στον επιχειρηματικό τομέα, δραστηριοποιείται στον κλάδο των αγοραπωλησιών αυτοκινήτων, διατηρώντας δύο καταστήματα στη Λάρνακα και στην Ορμήδεια με την επωνυμία JIMMYS CARS.

Κατέχει τη θέση του Προέδρου για την επαρχία Λάρνακα της Παγκύπριας Συντεχνία Εμπόριας Αυτοκινήτων (ΠΑ.Σ.Ε.Α.)

Είναι εκλεγμένος Αντιπρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Ορμήδειας και μέλος του Συμπλέγματος Κοινοτήτων Δεκελείας (Ορμήδεια – Ξυλοφάγου – Ξυλοτύμπου).

Νικόλας Διομήδους (Δημοτικός Σύμβουλος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός):

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λάρνακα, τον Σεπτέμβριο του 1988. Πατέρας του είναι ο Γιώργος Διομήδους, θεολόγος, από την Λάρνακα και μητέρα του η Χριστίνα Διομήδους, βοηθός πολιτικός μηχανικός, από την κατεχόμενη Γιαλούσα. Από αυτούς έμαθε τον σεβασμό στην οικογένεια, την πίστη και τις παραδοσιακές αξίες που μας κρατούν όρθιους ως κοινωνία. Είναι παιδί πολύτεκνης οικογένειας. Μέσα στην οικογένεια έμαθε να μοιράζεται και να σέβεται τις διαφορετικές ανάγκες. Πιστεύει βαθιά στην ισότητα των φύλων, αλλά και στην αξία του δεσμού που ενώνει τους ανθρώπους.

Από μικρός μεγάλωσε με τον καημό της επιστροφής στις πατρογονικές και μητρογονικές μας εστίες, με το όραμα της ελευθερίας και της αποκατάστασης των δικαίων του τόπου μας.

Το 2023 παντρεύτηκε την Αλέξια Αλεξανδράκη, και το 2024 έγιναν γονείς της μικρής Αντωνίας.

Η ενασχόλησή του με τα κοινά άρχισε από νεανική ηλικία. Ως μαθητής του Γυμνασίου Αραδίππου – από το οποίο αποφοίτησε ως αριστούχος – διετέλεσε παιδοβουλευτής. Αργότερα αποφοίτησε με άριστα από το Λύκειο Μακαρίου Γ΄στη Λάρνακα. Εκεί, ως μέλος και πάλι της Κυπριακής Παιδοβουλής, συνέχισε την επαφή του με τη συλλογική δράση, ενώ ακολούθως είχε τη μεγάλη τιμή να εκπροσωπήσει την Κύπρο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Στρασβούργο.

Σπούδασε Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Οι σπουδές του δεν περιορίστηκαν μόνο στη θεωρητική κατάρτιση, αλλά συμμετείχε ενεργά στη φοιτητική ζωή. Εκλέχθηκε Γενικός Οργανωτικός για μια θητεία και κατόπιν πρόεδρος για δυο θητείες στη φοιτητική παράταξη «Αναγέννηση». Ενώ ανέλαβε καθήκοντα προεδρεύοντος των φοιτητών του Πανεπιστημίου.

Μετέπειτα, εντάχθηκε στον Σύνδεσμο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Κύπρου, υπηρετώντας ως μέλος του ΔΣ, Γενικός Οργανωτικός και Γενικός Γραμματέας.

Η επαγγελματική του διαδρομή ξεκίνησε σε μεγάλους οργανισμούς, όπως η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου και η Tsokkos Developers. Εργάστηκε σε σημαντικά έργα υποδομής, όπως το GIS–EAC, το οποίο αφορούσε τον γεωγραφικό μετασχηματισμό και τη διαχείριση του ηλεκτρικού δικτύου.

Με την πάροδο των χρόνων, ίδρυσε την εταιρεία N. DIOMEDOUS PULSE LTD, η οποία εξειδικεύεται σε επιβλέψεις και κατασκευές ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Μέσα από την ενασχόλησή του με την κατασκευή κτηρίων, μικρής ή μεγάλης κλίμακας, ο στόχος του είναι να προσφέρει λύσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών.

Η ενασχόλησή του με την πολιτική άρχισε μέσα από τη ΝΕ.ΔΗ.Κ., όπου διετέλεσε μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής Λάρνακας και στη συνέχεια Επαρχιακός Γραμματέας. Αργότερα υπηρέτησε στην ίδια θέση και στο ΔΗ.ΚΟ. Λάρνακας.

Το 2021 ανέλαβε Δημοτικός Σύμβουλος Λάρνακας και συμμετείχε ενεργά στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας. Από το 2024 προεδρεύει στην Επιτροπή Υγειονομείου και Καθαριότητας του Δήμου, ενώ παράλληλα είναι μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής. Μέσα από αυτούς τους ρόλους, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αποφάσεων και δράσεων που αφορούν άμεσα στην ποιότητα ζωής των συμπολιτών του, δίνοντας λύσεις σε πραγματικά και καθημερινά προβλήματα.

Κώστας Λύτρας (Φιλόλογος, Γραμματέας Σχολικής Εφορείας Λευκάρων, Πρώην Λυκειάρχης):

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Λεύκαρα και διαμένει στη Λάρνακα. Προέρχεται από πολύτεκνη (οκτώ παιδιά) αγροτική οικογένεια.

Είναι πτυχιούχος Φιλολογίας και κάτοχος Μάστερ στην Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση. Είναι νυμφευμένος και έχει ένα γιό.

Έχει πολύχρονη δράση, εμπειρία και προσφορά στα κοινά.

Μετά την αποφοίτησή του από το 6τάξιο Γυμνάσιο Λευκάρων και την ολοκλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων, πήγε για σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του, υπήρξε δραστήριο μέλος της φοιτητικής παράταξης ‘’ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ’’, με το ψηφοδέλτιο της οποίας, εξελέγη για δύο συνεχείς χρονιές (1978,1979) στο Κεντρικό Συμβούλιο της ΕΦΕΚ Θεσσαλονίκης.

Εργάστηκε στη Μέση Εκπαίδευση, ως Φιλόλογος, σε Λύκεια της επαρχίας Λάρνακας και της Ελεύθερης Αμμοχώστου. Ολοκλήρωσε την εκπαιδευτική του υπηρεσία, από τη θέση του Λυκειάρχη.

Πριν τον διορισμό του στην εκπαίδευση, διετέλεσε:

Δημοτικός Γραμματέας Λευκάρων

Επαρχιακός Οργανωτικός Γραμματέας ΔΗ.ΚΟ Λάρνακας

Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής ΔΗ.ΚΟ

Από το 2016, εκλέγεται με το ψηφοδέλτιο του ΔΗ.ΚΟ, στη Σχολική Εφορεία Λευκάρων, συνεχίζοντας έτσι, να συμμετέχει ενεργά, στην πολιτιστική, κοινωνική και εκπαιδευτική ζωή του τόπου.

Ζαχαρίας Πουτζιουρής (Νομικός – ΑΡΙΣΤΙΝΔΗΝ):

Ο Ζαχαρίας Πουτζιουρής γεννήθηκε το 1986. Κατάγεται από την Αραδίππου της Επαρχίας Λάρνακας και είναι νυμφευμένος.

Κατέχει πτυχίο νομικής από το Πανεπιστήμιο της Ουαλίας και μεταπτυχιακό τίτλο στις πολιτικές επιστήμες – διεθνείς σχέσεις από το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Είναι δικηγόρος με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και διευθύνει το δικό του δικηγορικό γραφείο στην Λάρνακα.

Ασχολείται με την νομική μελέτη και την συγγραφή άρθρων κοινωνικού – νομικού χαρακτήρα. Επίσης, το 2019 υπηρέτησε στην Βουλή των Αντιπροσώπων ως Κοινοβουλευτικός Συνεργάτης

Γεωργία (Τουμάζου) Σταυρινοπούλου (Νομικός – ΑΡΙΣΤΙΝΔΗΝ):

Η Γεωργία (Τουμάζου) Σταυρινοπούλου γεννήθηκε το 1993 στην Επαρχία Λάρνακας, όπου μεγάλωσε και συνεχίζει να ζει και να εργάζεται μέχρι και σήμερα. Είναι απόφοιτος της Αμερικανικής Ακαδημίας Λάρνακας και πτυχιούχος Νομικής από το Πανεπιστήμιο του Nottingham.

Κατέχει μεταπτυχιακούς τίτλους στο Ναυτικό και Διεθνές Δίκαιο από το City University of London, καθώς και στο Ποινικό Δίκαιο και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα από το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Εργάζεται ως Νομικός και διατηρεί Δικηγορικό Γραφείο στην Επαρχία Λάρνακας, έχοντας έτσι συνεχή και άμεση επαφή με τα προβλήματα της κοινωνίας και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας της δικαιοσύνης στον τόπο μας.

Έχει διδάξει ως ειδική επιστήμονας, Ναυτικό και Διεθνές Δίκαιο σε Πανεπιστήμια και άλλα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου.

Υποψήφιοι στην επαρχία Αμμοχώστου:

Λένος Ανδρέου (Δημοτικός Σύμβουλος Δρομολαξιάς):

Ο Λένος Ανδρέου, γεννημένος στη Δρομολαξιά, διαθέτει μακρόχρονη και σταθερή επαγγελματική πορεία στον ευαίσθητο και απαιτητικό κλάδο των αεροπορικών υπηρεσιών εδάφους, συνδυάζοντας την εμπειρία πεδίου με οργανωτικές και διοικητικές δεξιότητες. Από το 2001 μέχρι σήμερα εργάζεται ως ιδιωτικός υπάλληλος στο Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας, συμπληρώνοντας 23 χρόνια συνεχούς υπηρεσίας, με επίκεντρο την εξυπηρέτηση επιβατών, τη συνεργασία με διεθνείς αεροπορικές εταιρείες και τη διαχείριση επιχειρησιακών διαδικασιών υψηλής ευθύνης.

Παράλληλα, από το 2024 υπηρετεί ως Δημοτικός Σύμβουλος στον Δήμο Δρομολαξιάς–Μενεού, εκπροσωπώντας το Δημοτικό Διαμέρισμα Δρομολαξιάς και συμμετέχοντας ουσιαστικά στη λήψη αποφάσεων που αφορούν την τοπική ανάπτυξη, το περιβάλλον, τον πολιτισμό και την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου. Είναι μέλος της Επιτροπής Πρασίνου, της Διαχειριστικής Επιτροπής και της Επιτροπής Πολιτισμού, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση πολιτικών που ενισχύουν την ποιότητα ζωής, την αποτελεσματικότητα των δημοτικών υπηρεσιών και τη διαφάνεια στη διαχείριση των δημοτικών πόρων, με επίκεντρο τον πολίτη.

Μιχάλης Γιακουμή (Βουλευτής):

Γεννήθηκε στη Λάρνακα το 1986 και είναι πρόσφυγας τρίτης γενιάς από τον Δήμο Αμμοχώστου. Έλκει την καταγωγή του από την Αμμόχωστο (Αυγόρου και κατεχόμενη Γύψου και Γαστριά). Αποφοίτησε από την Αμερικανική Ακαδημία Λάρνακας και υπηρέτησε στην Εθνική Φρουρά ως Υπαξιωματικός.

Είναι πτυχιούχος Οικονομικών του Πανεπιστημίου Surrey στο Ηνωμένο Βασίλειο με μεταπτυχιακό στην Ευρωπαϊκή Πολιτική επίσης από το Πανεπιστήμιο του Surrey και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Cyprus Institute of Marketing (CIM), όπου φοίτησε με υποτροφία. Κατέχει επιπλέον μεταπτυχιακό στην Ανάπτυξη Ακινήτων (ΜΑ) από το American University of Cyprus και είναι εγγεγραμμένος Σύμβουλος Ακινήτων από το Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών Κύπρου.

Έχει στο ιστορικό του πλούσια Πολιτική και Κοινωνική Δράση ως: Αντιπρόεδρος της φοιτητικής παράταξης «Αναγέννηση» Ηνωμένου Βασιλείου, Πρόεδρος της Εθνικής Φοιτητικής Ένωσης Κυπρίων (Ε.Φ.Ε.Κ.) Ηνωμένου Βασιλείου, Γραμματέας Οικονομικών και έπειτα Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου, Πρόεδρος του JCI Επιμελητηρίου Νέων Λάρνακας, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Λάρνακας, Πρόεδρος της Επιτροπής Αποφοίτων της Αμερικανικής Ακαδημίας Λάρνακας, Μέλος του Δ.Σ. της Αμερικανικής Ακαδημίας Λάρνακας, Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος της Νεολαίας του Δημοκρατικού Κόμματος (ΝΕ.ΔΗ.Κ.) Λάρνακας, Πρόεδρος της ΝΕ.ΔΗ.Κ., Μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου του Δημοκρατικού Κόμματος (ΔΗ.ΚΟ), Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΔΗ.ΚΟ, Μέλος της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Δήμων Κύπρου, Δημοτικός Σύμβουλος Λάρνακας (2016-2021), Αν. Πρόεδρος της Επιτροπής Πολεοδομίας Λάρνακας, Αν. Πρόεδρος της Επιτροπής Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Λάρνακας, Μέλος άλλων 10 Επιτροπών του Δήμου Λάρνακας, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας, Ιδρυτικό μέλος του Αθλητικού/Πολιτιστικού Σωματείου «Πετράκη Κυριανού», Μέλος της Λέσχης Lions Ευαγόρας Αμμοχώστου.

Επαγγελματική πορεία: Κοινοβουλευτικός Συνεργάτης στη Βουλή των Αντιπροσώπων, Σύμβουλος στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Σύμβουλος στο Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων με τομέα δράσης τις Δημόσιες Συγκοινωνίες, Σύμβουλος στο Προεδρικό με τομέα ανθρωπιστικών ζητημάτων εγκλωβισμένων και αγνοουμένων, Διεθνής Πετρελαϊκή Εταιρεία HALLIBURTON, Ελεγκτής Εγκρίσεων στον Διεθνή Οργανισμό OPITO με χώρο ευθύνης την Ευρώπη και την Αφρική.

Από το 2021 είναι Βουλευτής εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου, μέλος των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Υγείας, Προσφύγων, Περιβάλλοντος, Θεσμών και Αξιών, Μεταφορών και Ενέργειας. Το 2025 εξελέγη Αντιπρόεδρος του Δικτύου Νέων Βουλευτών της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΟΑΣΕ. Είναι νυμφευμένος με τη δικηγόρο Σίλεια Κουρουζίδου, με την οποία έχουν αποκτήσει μια κόρη.

Έλενα Ευθυμίου (Ιδιωτική Υπάλληλος):

Η Έλενα Ευθυμίου γεννήθηκε τον Αύγουστο του 1995 και κατάγεται από Γύψου και Λύση. Διαμένει στη Λάρνακα, είναι παντρεμένη και μητέρα τριών παιδιών.

Εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, έχοντας εργαστεί σε εταιρείες με αντικείμενο τη διαχείριση παραγγελιών, την υποστήριξη και εξυπηρέτηση ταμείου, καθώς και καθήκοντα διοικητικής και λογιστικής υποστήριξης. Από το 2023 δραστηριοποιείται σε εταιρεία λογιστικών/ελεγκτικών υπηρεσιών, με έμφαση στην ακρίβεια, τη συμμόρφωση διαδικασιών και τη σωστή οργάνωση.

Με αίσθημα ευθύνης, εργατικότητα και προσήλωση στην ουσία, θέτει υποψηφιότητα με το Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ), με στόχο να εκπροσωπήσει με συνέπεια τους πολίτες και να συμβάλει σε πολιτικές που στηρίζουν την οικογένεια, ενισχύουν την εργασία και βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα του κράτους.

Γιάννης Καραγιώργης (Δημόσιος Υπάλληλος Υπηρεσία Ασύλου):

Ο Γιάννης Καραγιώργης γεννήθηκε το 1990 στην Επαρχία Λάρνακας. Είναι απόφοιτος του Λυκείου Βεργίνας Λάρνακας και πτυχιούχος Νομικής.

Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στη Νομική Επιστήμη και είναι υποψήφιος διδάκτωρ Νομικής στη Νομική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Ασχολήθηκε με τον τομέα της Ενέργειας ως Ερευνητικός Συνεργάτης του Διεπιστημονικού Κέντρου Έρευνας για την Ενέργεια του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Εργάζεται ως Λειτουργός Ασύλου στην Υπηρεσία Ασύλου του Υφυπουργείου Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, έχοντας τον συντονισμό του τομέα Νομικών της Υπηρεσίας Ασύλου. Παράλληλα, εκπροσωπεί την Δημοκρατία σε διεθνή και ευρωπαϊκά φόρουμ για την μετανάστευση και το άσυλο, ως επίσης εκπροσωπεί το Υφυπουργείο Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας ως μέλος της μονάδας διεθνών σχέσεων στις συναντήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο.

Κατέχει τη θέση του Λέκτορα με ειδίκευση στο εργατικό δίκαιο σε ιδιωτικές σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο και δραστηριοποιείται ως ερευνητικός συνεργάτης σε ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης.

Έλενα Κκονέ (Συμβασιούχος Οπλίτης Ειδικών Δυνάμεων):

Η Έλενα Κκονέ αναλαμβάνει ευθύνη γιατί πιστεύει ότι η πολιτική δεν είναι καριέρα, αλλά καθημερινός αγώνας για αξιοπρέπεια, δικαιοσύνη και ίσες ευκαιρίες. Με σχεδόν εννέα χρόνια υπηρεσίας στις Δυνάμεις Καταδρομών, έμαθε στην πράξη τι σημαίνουν πειθαρχία, αντοχή, ομαδικότητα και προσφορά στην πατρίδα.

Είναι απόφοιτη Νομικής και Διοίκησης Γραφείου, καθώς και Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Τεχνών, συνδυάζοντας νομική σκέψη, οργανωτικές δεξιότητες και ουσιαστική επαφή με την πραγματική κοινωνία και την αγορά εργασίας.

Με ήθος, συνέπεια και έντονη κοινωνική ευαισθησία, συμμετέχει ενεργά στα κοινά, προσπαθώντας να δώσει φωνή σε όσους χρειάζονται στήριξη και φροντίδα, και να εργαστεί για πολιτικές που κάνουν τη διαφορά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Στόχος της είναι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς την πολιτική, μέσα από διαφάνεια, λογοδοσία και ουσιαστική συμμετοχή της κοινωνίας στη λήψη αποφάσεων.

Δίνει έμφαση στην υποστήριξη όλων των πολιτών, των νέων, των ηλικιωμένων, των ατόμων με ειδικές ανάγκες, ώστε κανείς να μην μένει πίσω και όλοι να έχουν ίσες ευκαιρίες και φωνή στη ζωή της κοινότητας τους. Πιστεύει ότι οι πολιτικές πρέπει να διαμορφώνονται ακούγοντας προσεκτικά τις ανάγκες των πολιτών, ώστε οι αποφάσεις που λαμβάνονται να ανταποκρίνονται στις πραγματικές προτεραιότητες της κοινωνίας.

«Δεν διεκδικούμε πλούτο, ούτε να ακολουθήσουμε τους άπληστους. Απαιτούμε την αξιοπρέπεια μας, αξιοπρεπή διαβίωση και ίσες ευκαιρίες για όλους. Η Αξιοπρέπεια μας δεν είναι διαπραγματεύσιμη, είναι αξία που αφορά κάθε άνθρωπο».

Κουλίας Ζαχαρίας (Βουλευτής):

Ο Ζαχαρίας Χρ. Κουλίας γεννήθηκε στις 7 Δεκεμβρίου 1950 στο Ριζοκάρπασο της Επαρχίας Αμμοχώστου, προερχόμενος από αγροτική οικογένεια. Υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία κατά την περίοδο 1970–1972 και επιστρατεύτηκε εκ νέου το 1974, κατά την τουρκική εισβολή, ως έφεδρος του 376 Τάγματος Πεζικού.

Σπούδασε Νομική στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ασκεί το επάγγελμα του μάχιμου δικηγόρου από το 1983. Παράλληλα, υπηρέτησε ως εθελοντής Εθνοφύλακας από το 1993 έως το 1999, οπότε και εξελέγη Βουλευτής. Είναι νυμφευμένος και πατέρας δύο παιδιών.

Το 1985 έγινε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Δημοκρατικού Κόμματος (ΔΗΚΟ), καθώς και μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου του κόμματος. Κατά την περίοδο 1994–1999 διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Λιμένων Κύπρου.

Εξελέγη για πρώτη φορά Βουλευτής τον Αύγουστο του 1999 και επανεκλέγεται ανελλιπώς για πέντε συνεχόμενες κοινοβουλευτικές θητείες από το 2001 μέχρι σήμερα. Κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής του πορείας έχει καταθέσει πληθώρα προτάσεων νόμου και υπήρξε εισηγητής της καθιέρωσης του θεσμού των Κοινοβουλευτικών Συνεργατών της Βουλής.

Ως Βουλευτής διετέλεσε: Αναπληρωτής Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων, μέλος των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Υγείας, Νομικών, Ελέγχου και Γεωργίας. Από το 2016 είναι Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών. Συμμετείχε στην τετραμελή Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τον Φάκελο της Κύπρου κατά την περίοδο 2006–2011.

Από το 2021 ασκεί καθήκοντα Προεδρεύοντα της Βουλής των Αντιπροσώπων, καθώς και της Κυπριακής Δημοκρατίας όταν παραστεί ανάγκη, στο πλαίσιο των προνοιών που ορίζει το Σύνταγμα.

Μαρίνος Ματθαίου (Τεχνικός Βιολογικών Κηπευτικών Καλλιεργειών):

Ο Μαρίνος Ματθαίου γεννήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 1977 και κατοικεί στο Αυγόρου. Είναι έγγαμος, πατέρας και ενεργό μέλος της τοπικής κοινωνίας, με διαχρονική παρουσία στον αγροτικό και παραγωγικό ιστό της επαρχίας Αμμοχώστου.

Είναι απόφοιτος Ανώτερης Σχολής, με ειδίκευση ως Τεχνικός Βιολογικών Κηπευτικών Καλλιεργειών. Η επαγγελματική του κατάρτιση ενισχύθηκε μέσα από συνεχή επιμόρφωση σε τομείς όπως τα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (ISO 22000, FSSC 22000, BRC, IFS), η εφαρμογή ποιοτικών προτύπων στην αγροδιατροφική αλυσίδα, οι Πρώτες Βοήθειες στην εργασία, καθώς και σύγχρονες πρακτικές «έξυπνης» γεωργίας.

Η επαγγελματική του πορεία χαρακτηρίζεται από πολυεπίπεδη εμπειρία στον πρωτογενή τομέα, στη διοίκηση παραγωγικών μονάδων και στη χρηματοοικονομική διαχείριση. Διετέλεσε Διευθυντής Παραγωγής σε μονάδα αγροδιατροφικού τομέα, με ευθύνη τον συντονισμό της παραγωγικής διαδικασίας, τον ποιοτικό έλεγχο και την εφαρμογή διεθνών προτύπων ασφάλειας τροφίμων. Προηγουμένως δραστηριοποιήθηκε ως παραγωγός, αποκτώντας ουσιαστική γνώση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος.

Παράλληλα, διαθέτει εμπειρία στον τομέα της φιλοξενίας και εστίασης σε διοικητική θέση, καθώς και στον χρηματοοικονομικό και λογιστικό τομέα. Με γνώση της πραγματικής οικονομίας και βαθιά κατανόηση των ζητημάτων της υπαίθρου, επιδιώκει να συμβάλει ενεργά στη διαμόρφωση πολιτικών που ενισχύουν την αγροτική ανάπτυξη, στηρίζουν τη βιώσιμη επιχειρηματικότητα και δημιουργούν ουσιαστικές προοπτικές για τη νέα γενιά.

Σόλια Πελαγία (Αριστίνδην Υποψήφια):

Η Σόλια Πελαγία, γεννήθηκε στις 11/9/1990 και μεγάλωσε στο Παραλίμνι. Ο πατέρας της είναι ο Αντώνης Πελαγίας και η μητέρα της η Μαρία Χριστόφορου. Είναι εγγονή της αείμνηστης Κυριακούς Πελαγία και προσπαθεί μέσα από τα πολιτιστικά και τα κοινωνικά έργα της επαρχίας της αλλά και ολόκληρης της Κύπρου να συνεχίσει αυτό που την δίδαξε — να αγαπά τον πλησίον της όπως τον εαυτό της.

Είναι πρόσφυγας από τον Άγιο Λουκά στο Βαρώσι και από την Κοντέα. Σπούδασε Επιστήμονας Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με ειδίκευση στην Ποδοσφαίριση. Δουλεύει στην εταιρεία Μ.Ε. Λεωφορεία Αμμοχώστου (OSEA).

Είναι υποψήφια Βουλευτής Αμμοχώστου γιατί η επαρχία της αξίζει περισσότερα — και ήρθε η ώρα να τα διεκδικήσει δυναμικά. Δεν συμβιβάζεται με τη στασιμότητα, ούτε με τις ίδιες υποσχέσεις χωρίς αποτέλεσμα. Η Αμμόχωστος χρειάζεται ισχυρή φωνή, συγκεκριμένες λύσεις και πολιτική τόλμη.

Δεσμεύεται να αγωνιστεί για ανάπτυξη με σχέδιο, στήριξη των νέων και των οικογενειών, ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και πραγματική κοινωνική προστασία, με διαφάνεια, λογοδοσία και αποφασιστικότητα. Ζητά εντολή ευθύνης για να δουλέψει σκληρά, να διεκδικήσει και να φέρει αποτέλεσμα. Για μια Αμμόχωστο που δεν περιμένει, αλλά προχωρά μπροστά.

Αδαμαντία Πιερή (Ασφαλιστική Αντιπρόσωπος):

Η Αδαμαντία Πιερή αποτελεί μία δυναμική παρουσία της νέας γενιάς της Επαρχίας Αμμοχώστου, με ουσιαστική επαγγελματική εμπειρία και σύγχρονη αντίληψη για τις κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις της εποχής. Γεννημένη και μεγαλωμένη στο Λιοπέτρι, διατηρεί στενή σχέση με την τοπική κοινωνία και άμεση γνώση των αναγκών των οικογενειών, των εργαζομένων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η επαγγελματική της πορεία ξεκίνησε στον τομέα της φιλοξενίας και της εστίασης, όπου ανέλαβε θέσεις ευθύνης σε περιβάλλον υψηλών απαιτήσεων. Μέσα από ρόλους διαχείρισης βάρδιας, ταμείου και εξυπηρέτησης πελατών, καλλιέργησε οργανωτικές και διοικητικές δεξιότητες, καθώς και ικανότητα αποτελεσματικής λειτουργίας υπό πίεση.

Ακολούθως, δραστηριοποιήθηκε στον χρηματοοικονομικό και ασφαλιστικό τομέα ως Ασφαλιστική και Οικονομική Σύμβουλος, παρέχοντας εξατομικευμένες λύσεις σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αντικείμενό της αποτελεί η ανάλυση οικονομικών αναγκών, ο σχεδιασμός στρατηγικών προστασίας και η διαμόρφωση ολοκληρωμένων πλάνων οικονομικής ασφάλειας.

Είναι κάτοχος Πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων, στοιχείο που ενισχύει τη στρατηγική της προσέγγιση και την ικανότητά της να συνδέει τη θεωρία με την πράξη. Με σύγχρονη σκέψη και πρακτική εμπειρία, επιδιώκει να συμβάλει σε πολιτικές που ενισχύουν την οικονομική σταθερότητα, τη στήριξη της νέας γενιάς και τη βιώσιμη ανάπτυξη της Αμμοχώστου, μέσα από ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες προτάσεις.

Χρίστος Σενέκης (Βουλευτής):

Ο Χρίστος Σενέκης είναι βουλευτής πρώτης θητείας και συμμετέχει στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές: Προσφύγων, Εγκλωβισμένων, Αγνοουμένων και Παθόντων, Εσωτερικών, Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών. Επίσης, συμμετέχει στην Ad Hoc Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την Αναθεώρηση και τον Εκσυγχρονισμό του Κανονισμού της Βουλής.

Στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διπλωματίας συμμετέχει ως πλήρες μέλος στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ).

Ακαδημαϊκά προσόντα: Νομικός, απόφοιτος του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διεθνολόγος, απόφοιτος του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου. Απόφοιτος του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Ο Χρίστος Σενέκης κατάγεται από την κατεχόμενη Άχνα Αμμοχώστου και είναι νυμφευμένος με τη Φωτεινή Χατζηττοφή από την κατεχόμενη Λύση Αμμοχώστου.

Βάσος Χαραλάμπους (κοινοτάρχης Αγ. Λουκά Αμμοχώστου):

Ο Βάσος Χαραλάμπους είναι επαγγελματίας με πολυετή, αποδεδειγμένη εμπειρία στη διοίκηση οργανισμών, στην επιχειρηματικότητα και στον χρηματοοικονομικό τομέα. Από τον Φεβρουάριο 2025 υπηρετεί ενεργά την κοινωνία ως Κοινοτάρχης Αγίου Λουκά – Βαρωσίου Αμμοχώστου, με προσανατολισμό στη διαφάνεια, στη λογοδοσία και στη στοχευμένη αναπτυξιακή πολιτική σε τοπικό επίπεδο.

Παράλληλα, δραστηριοποιείται στον ασφαλιστικό κλάδο ως Πιστοποιημένος Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος και Agency Manager, παρέχοντας ολοκληρωμένες ασφαλιστικές και επενδυτικές λύσεις σε ιδιώτες και επιχειρήσεις, με έμφαση στη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης, στη διαχείριση κινδύνου και στον μακροπρόθεσμο οικονομικό προγραμματισμό.

Στον επιχειρηματικό τομέα, έχει αναπτύξει και διοικήσει πολλαπλές δραστηριότητες. Είναι Διευθύνων Σύμβουλος της iDream SMS Marketing Agency, με αντικείμενο τον στρατηγικό σχεδιασμό πωλήσεων και μάρκετινγκ. Ταυτόχρονα, μέσω του Varoshiotis Group έχει ισχυρή παρουσία στον χώρο της εστίασης και της φιλοξενίας, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το εστιατόριο «Βαροσιώτης», καθώς και στον τομέα των εκδηλώσεων μέσω της Envee Exclusive Events.

Με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και συνεχή επαγγελματική κατάρτιση, συνδυάζει ηγεσία, στρατηγική σκέψη και επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα, με ξεκάθαρη προσήλωση σε μια σύγχρονη, ανθρωποκεντρική διακυβέρνηση που στηρίζει την τοπική ανάπτυξη, την οικογένεια και τη μεσαία τάξη.

Υποψήφιοι στην επαρχία Κερύνειας:

Αδάμος Ασπρής (Διευθυντικό Στέλεχος):

Ο Αδάμος Ασπρής κατάγεται απο την κατεχόμενη Επαρχία Κερύνειας. Αποφοίτησε με άριστα από το European University Cyprus εξασφαλίζοντας μεταπτυχιακό τίτλο στη Δημόσια Διοίκηση καθώς και Πιστοποίηση από το London School of Economics and Political Science (LSE), στο Public Policy Analysis, με γενικό βαθμό 96/100.

Διαθέτει επίσης, δεύτερο μεταπτυχιακό τίτλο στις Διπλωματικές Σπουδές από το University of Leicester με διατριβή στην «Κρίση των πυραύλων S-300 και τη διαχείριση της (σε διπλωματικό και σε στρατιωτικό επίπεδο) από την Κύπρο, την Ελλάδα και την Τουρκία» και πτυχίο στην Επικοινωνία από το Birmingham City University.

Επιπρόσθετα, κατέχει Ανώτατο Δίπλωμα Δημοσιογραφίας από το FIT/Frederick University και Πιστοποίηση στις Δημόσιες Σχέσεις από το Ινστιτούτο Δημοσίων Σχέσεων Κύπρου.

Έχει υπηρετήσει σε διάφορες διευθυντικές θέσεις καταξιωμένων εταιρειών και οργανισμών της Κύπρου, ως Εκτελεστικός Διευθυντής, Διευθυντής Marketing και Διευθυντής Επικοινωνίας ενώ στην αρχή της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας, είχε εργαστεί και ως δημοσιογράφος.

Αρθρογραφεί τακτικά στον Τύπο και συμμετέχει σε διάφορες φιλανθρωπικές δράσεις, στοχεύοντας κυρίως, στην έμπρακτη στήριξη του προσφυγικού κόσμου της Επαρχίας Κερύνειας.

Δημήτρης Μηνά (Ασφαλιστικός Σύμβουλος):

Γεννήθηκε στη Λάπηθο το 1956, από την οικογένεια Θεόκλη Μηνά. Αποφοίτησε από το Ελληνικό Γυμνάσιο Λαπήθου και υπηρέτησε στην Εθνική Φρουρά με τον βαθμό του Έφεδρου Ανθυπολοχαγού.

Διετέλεσε Διευθυντικό Στέλεχος στις εταιρείες Volkswagen – Audi και Peugeot, ενώ ειδικεύτηκε σε θέματα Τεχνικών Πωλήσεων, Μάρκετινγκ, Διοίκησης Προσωπικού Πωλήσεων και Δημοσίων Σχέσεων. Είναι πιστοποιημένος Ασφαλιστικός Σύμβουλος, συνεργάτης της ERB ASFALISTIKI.

Από το 2015 είναι Πρόεδρος του Προσφυγικού Σωματείου «Η ΛΑΠΗΘΟΣ», με έντονη δράση για τη διατήρηση της μνήμης, της ιστορίας και των δικαίων της κατεχόμενης Λαπήθου.

Διετέλεσε Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Λαπήθου από το 2006 έως το 2024, είναι μέλος του ΔΗΚΟ και της Επαρχιακής Επιτροπής ΔΗΚΟ Κερύνειας – Λευκωσίας, ενώ το 2024 υπήρξε υποψήφιος Δήμαρχος Λαπήθου.

Είχε επαφές και συμμετοχές σε αποστολές στο εξωτερικό με στόχο τη διεθνή διαφώτιση για το Εθνικό μας πρόβλημα.

Όραμά του αποτελεί η επιστροφή στη κατεχόμενη Λάπηθο, σε συνθήκες ελευθερίας, δικαιοσύνης και πλήρους κατοχύρωσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ανδρέας Νικηταράς (Πρόεδρος Επαρχιακής Επιτροπής ΔΗΚΟ Κερύνειας):

Ο Ανδρέας Νικηταράς είναι Κερυνειώτης και έλκει τη καταγωγή του από την Κερύνεια και Λάπηθο.

Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ειδικεύτηκε στη διπλωματία στο Leeds Metropolitan University. Στη συνέχεια μετεκπαιδεύτηκε στο Dilmer College στη Κωνσταντινούπολη.

Σήμερα εργάζεται ως Συντονιστής Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και είναι επιστημονικός συνεργάτης.

Είναι Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής Κερύνειας και μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου του κόμματος. Παράλληλα, έχει την ευθύνη του τομέα Εξωτερικής Πολιτικής του ΔΗΚΟ, με ενεργή συμβολή στον πολιτικό σχεδιασμό και την κοινοβουλευτική δράση.

Υποψήφιοι στην επαρχία Πάφου:

Νατάσα Ιωάννου (Δημοσιογράφος):

Η Νατάσα Ιωάννου γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Παναγιά της επαρχίας Πάφου. Από την οικογένειά της πήρε τα σημαντικότερα θεμέλια της ζωής της: την αγάπη για την πατρίδα, την ιστορία και τον τόπο, αλλά και τη δύναμη να πιστεύει στις αξίες και στους ανθρώπους. Μεγαλωμένη στον τόπο καταγωγής του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’, θεωρεί σημαντικό να διατηρούνται ζωντανές οι παρακαταθήκες και οι αξίες που άφησε.

Είναι μάχιμη δημοσιογράφος για περισσότερα από 25 χρόνια, υπηρετώντας με συνέπεια την ενημέρωση και τον αγώνα για την αλήθεια. Μέσα από την πορεία της στα μέσα ενημέρωσης προχώρησε σε σημαντικές δημοσιογραφικές αποκαλύψεις που αφορούσαν ζητήματα εις βάρος δανειοληπτών καθώς και τις συνέπειες του κουρέματος καταθέσεων, αναδεικνύοντας προβλήματα που επηρέασαν την κοινωνία και τους πολίτες.

Σπούδασε Δημοσιογραφία και κατέχει πτυχίο στην Επικοινωνία και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ενώ ολοκλήρωσε μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA).

Η αγάπη της για την επαρχία Πάφου και τις κοινότητές της την οδηγεί στην επιθυμία να συμβάλει ενεργά στην πρόοδο και την ανάπτυξη του τόπου, στη στήριξη της υπαίθρου και των ανθρώπων της, αλλά και στο να δοθεί ελπίδα και προοπτική στους νέους.

Στον ελεύθερο χρόνο της αγαπά τον χορό και τη μουσική και είναι μέλος του Χορευτικού Συγκροτήματος «Εθνάρχη Μακαρίου Γ’» Παναγιάς.

Η ελευθερία, η αγάπη και η δικαιοσύνη αποτελούν για την ίδια υπέρτατες αξίες.

Είναι μητέρα ενός γιου, από τον οποίο, όπως συχνά λέει, μαθαίνει καθημερινά και αντλεί δύναμη και αισιοδοξία για το μέλλον.

Άντρη Κωνσταντινίδου (Δημοσιογράφος):

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Πάφο. Αποφοίτησε από το Α’ Λύκειο Εθνάρχη Μακαρίου Γ’ με Άριστα. Σπούδασε Δημοσιογραφία, Δημόσιες σχέσεις και Τηλεπαρουσίαση.

Εργάστηκε για 30 χρόνια σε τοπικούς τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς ενώ συνεργάστηκε με τοπικές εφημερίδες και περιοδικά.

Μέσα από την δουλειά της καταπιάστηκε κυρίως με θέματα που αφορούσαν την επαρχία της Πάφου. Τα μεγάλα έργα, θέματα υγείας, κοινωνικά προβλήματα, ρεπορτάζ με τους πολίτες, ενώ μέσα από τα άρθρα μου ασχολήθηκε πολύ με το «κούρεμα», την σήψη και την διαφθορά αλλά και τα σκάνδαλα που ταλανίζουν τον τόπο μας.

Διετέλεσε μουσικός παραγωγός και Αθλητικός παραγωγός για πολλά χρόνια.

Τα τελευταία χρόνια διατηρεί την δική της δημοσιογραφική ιστοσελίδα «ΕLIS NEWS» η οποία έχει κοινωνικό, ενημερωτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα, ενώ παράλληλα παράγει οπτικοακουστικό υλικό με κοινωνικό χαρακτήρα.

Είναι εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΜΕΑ (Συνασπισμός Μικρών Επιχειρήσεων και Αυτοεργοδοτουμένων). Συμμετέχει ενεργά σε κοινωνικές και εθελοντικές δράσεις στην τοπικη κοινωνία της Πάφου.

Έχει 2 θυγατέρες την Σώζη-Ζωγράφος/Αγιογράφος και την Ηρώ-Δικηγόρος.

Είναι υπέρ της διαβούλευσης με τους πολίτες και υπέρμαχος της διαφάνειας, της εντιμότητας και του σεβασμού. Την χαρακτηρίζει το έντονο συναίσθημα του δικαίου.

Χρύσανθος Σαββίδης (Αντιπρόεδρος και Βουλευτής):

Γεννήθηκε στην Πάφο το 1971. Είναι παντρεμένος με την Άντρη Κωνσταντίνου, οικονομολόγο, και μαζί έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, τον Ηρόδοτο και τη Μαρκέλλα.

Αποφοίτησε από το Α΄ Λύκειο Εθνάρχη Μακαρίου Γ΄ Πάφου την περίοδο 1986–1989. Στη συνέχεια φοίτησε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου απέκτησε πτυχίο στη Στατιστική (1991–1995). Ακολούθως, ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές (MSc Statistics with Maths) στο Πανεπιστήμιο του Sheffield στο Ηνωμένο Βασίλειο (1995–1996).

Ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία ως λέκτορας στο Intercollege την περίοδο 1996–1997.

Από το 1997 μέχρι σήμερα είναι Διευθύνων Σύμβουλος του Εκπαιδευτικού Κέντρου Σαββίδη, το οποίο δραστηριοποιείται στην Πάφο, τη Λεμεσό και τη Λευκωσία.

Παράλληλα, από το 2000 μέχρι σήμερα υπηρετεί ως λέκτορας στο Πανεπιστήμιο του Leicester. Από το 2013 είναι Πρόεδρος των Στατιστικολόγων Κύπρου (ΚΙΣ).

Η πολιτική του δραστηριότητα ξεκίνησε κατά τη διάρκεια των φοιτητικών μου χρόνων. Διετέλεσε Βοηθός Οργανωτικός Γραμματέας της φοιτητικής παράταξης «Αναγέννηση» στην Αθήνα την περίοδο 1992–1994, ενώ υπήρξε μέλος της «Αναγέννησης» στο Ηνωμένο Βασίλειο την περίοδο 1995–1996.

Στην τοπική αυτοδιοίκηση υπηρέτησε ως Δημοτικός Σύμβουλος στον Δήμο Πάφου από το 2006 έως το 2016.

Στο Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) διετέλεσε και υπηρετεί σε σημαντικές θέσεις:

Μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου του ΔΗΚΟ (2014 – σήμερα)

Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας του ΔΗΚΟ (2014 – σήμερα)

Μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής ΔΗΚΟ Πάφου (2018 – σήμερα)

Αντιπρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος (2023 – σήμερα)

Από το 2021 υπηρετεί ως Βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος, συμμετέχοντας στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές:

Υγείας

Περιβάλλοντος

Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

Παράλληλα, είναι Αναπληρωτής Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού.

Μετά από πέντε χρόνια κοινής προσπάθειας, κατά τα οποία επιτευχθηκαν σημαντικά βήματα προόδου για την Επαρχία Πάφου, επαναδιεκδικεί την επανεκλογή μου στις επικείμενες Βουλευτικές Εκλογές της 24ης Μαΐου 2026.

Από την πλευρά του, αισθάνεται την υποχρέωση να συνεχίσει να εργάζεται σκληρά, μεθοδικά, με αφοσίωση, με καθαρά χέρια, για εμάς και τα παιδιά μας.

Με γνώση, θέληση και εμπειρία, συνεχίζει να εργάζεται για μια ακόμη καλύτερη Πάφο και δηλώνει τα εξής: «Μαζί μπορούμε να θέσουμε νέους στόχους και να πετύχουμε ακόμη περισσότερα, ώστε η Πάφος να συνεχίσει να αναβαθμίζεται εκπαιδευτικά, πνευματικά, πολιτιστικά και οικονομικά. Δύναμή μου είστε εσείς, για να πετύχουμε μαζί ένα καλύτερο μέλλον για την Πάφο μας.»

Κυριάκος Σίμου (Λογιστής, Αντιδήμαρχος Πελαθούσας):

Ο Κυριάκος Σίμου είναι παντρεμένος και πατέρας τριών παιδιών. Γεννήθηκε στην Πάφο το 1988 και μεγάλωσε στην Πόλη Χρυσοχούς.

Από νεαρή ηλικία δραστηριοποιήθηκε στην οικογενειακή επιχείρηση στον χώρο της εστίασης, αποκτώντας άμεση επαφή με την καθημερινότητα της τοπικής κοινωνίας και της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Σπούδασε Λογιστική και Χρηματοοικονομικά στο London South Bank University στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στη συνέχεια ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στο University of the West of England.

Επαγγελματικά δραστηριοποιείται στον τομέα της λογιστικής και των οικονομικών υπηρεσιών, διατηρώντας λογιστικό γραφείο στην Πόλη Χρυσοχούς, ενώ παράλληλα συνεχίζει να εργάζεται στην οικογενειακή επιχείρηση.

Υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στις Δυνάμεις Καταδρομών της Εθνικής Φρουράς ως Υπαξιωματικός.

Από τον Ιούλιο του 2024 υπηρετεί ως Αντιδήμαρχος στο Δημοτικό Διαμέρισμα Πελαθούσας του Δήμου Πόλεως Χρυσοχούς, συμμετέχοντας ενεργά σε επιτροπές και διαδικασίες λήψης αποφάσεων που αφορούν τη λειτουργία του Δήμου, την τοπική ανάπτυξη καθώς και θέματα παιδείας, αθλητισμού και νεολαίας.

Με επαγγελματική εμπειρία, ενεργή συμμετοχή στα κοινά και γνώση των αναγκών της κοινωνίας, επιδιώκει να συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη και πρόοδο της επαρχίας Πάφου, με στόχο τη δίκαιη ανάπτυξη της επαρχίας.

Πανίκος Σκορδής (πρώην μέλος Επαρχιακής Επιτροπής Πάφου):

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Γεροσκήπου. Αποφοίτησε από το Δ’ Λύκειο Πάφου. Υπηρέτησε την Ε.Φ στο 212 Τ.Π στην περιοχή ΣΟΠΑΖ στην γραμμή αντιπαράταξης.

Μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής του θητείας παρακολούθησε μαθήματα Νομικής στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών εξ αποστάσεως και εργαζόταν ως Αερολιμενικός στο Αεροδρόμιο Πάφου.

Σπούδασε στο INTERCOLLEGE Δημοσιογραφία (Επικοινωνίες, Marketing, Δημόσιες σχέσεις). Εργάστηκε ως Δημοσιογράφος στο TV Ω και στο Ράδιο Πάφος στο τμήμα ειδήσεων. Είχε την επιμέλεια και την παρουσίαση της ζωντανής τηλεοπτικής εκπομπής Φάκελος Ω για 10 χρόνια.

Εργάστηκε στο Τμήμα υποδοχής μεγάλων Ξενοδοχειακών μονάδων της Πάφου PIONEER, PHAETHON, ST. GEORGE, AKTEON, ALOE THANOS GROUP. Εργάστηκε στο Αεροδρόμιο Πάφου στο Τμήμα Αφορολογήτων Καταστημάτων της CTC-ARI και ήταν Διευθυντικό στέλεχος.

Από νεαρή ηλικία εντάχθηκε στις τάξεις του ΔΗ.ΚΟ. Διετέλεσε Πρόεδρος της Τ.Ε ΔΗΚΟ στον Δήμο Γεροσκήπου για 15 χρόνια και συμμετείχε ως εκλεγμένο μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής Πάφου για δυο θητείες. Έδωσε το παρόν του σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις του Κόμματος. Εκλέγηκε Δημοτικός Σύμβουλος στον Δήμο Γεροσκήπου με το ψηφοδέλτιο του ΔΗΚΟ το 2007-2012.

Διετέλεσε Πρόεδρος της Σχολικής Εφορείας στον Δήμο Γεροσκήπου και διεκδίκησε μαζί με τα άλλα μέλη της Σχολικής Εφορείας των συνδέσμων γονέων του Δημάρχου Γεροσκήπου και των οργανωμένων συνόλων του Δήμου την ανέγερση του Λυκείου Γιαννάκη Ταλιώτη και του Α΄ Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου κάτι που επετεύχθη.

Σήμερα είναι μέλος της Κ.Ε του ΔΗ.ΚΟ και μέλος της Τ.Ε ΔΗΚΟ Γεροσκήπου. Είναι Γραμματέας της Αγροτικής Οργάνωσης ΠΕΚ στην Πάφο. Είναι Κοινοτάρχης Κολώνης-Γεροσκήπου.

Επαγγελματικά είναι διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας GreenGrocer που ασχολείται με την παραγωγή και την εμπορία φρούτων και λαχανικών.

Δημοσιογραφικά συνεργάζεται με την διαδικτυακή τηλεόραση FAROS TV και έχει την επιμέλεια και την παρουσίαση της τηλεοπτικής εκπομπής Εν οίκω και εν Δήμω.

Είναι νυμφευμένος με την Μαρία Ευσταθίου Σκορδή και έχει δύο παιδιά την Ραφαελλα και τον Σάββα.