Σεμινάριο του Τμήματος Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας για το μέλλον της δημοσιογραφίας μέσα από τις εμβυθιστικές τεχνολογίες

Το Τμήμα Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία το σεμινάριο «Reimagining Journalism Through Immersive Technology» την Πέμπτη, 14 Μαΐου 2026, στο Αμφιθέατρο UNESCO του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Η εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργου iStream, συγκέντρωσε φοιτητές, δημοσιογράφους, εκπαιδευτικούς, ερευνητές και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, με στόχο τη συζήτηση γύρω από τον τρόπο με τον οποίο οι εμβυθιστικές τεχνολογίες επαναπροσδιορίζουν τη δημοσιογραφία, τα μέσα ενημέρωσης δημόσιου συμφέροντος και το μέλλον της ενημέρωσης.

Το σεμινάριο εξέτασε πώς τεχνολογίες όπως η εικονική πραγματικότητα (VR), η εκτεταμένη πραγματικότητα (XR), η επαυξημένη πραγματικότητα (AR), τα έξυπνα γυαλιά και η τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να δημιουργήσουν νέες δυνατότητες για την αφήγηση, την επεξήγηση σύνθετων κοινωνικών ζητημάτων, τη δημόσια κατανόηση και την εκπαίδευση στη δημοσιογραφία. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στις δυνατότητες της εμβυθιστικής δημοσιογραφίας να ανταποκριθεί σε βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα τα μέσα ενημέρωσης, όπως η εξάρτηση από τις ψηφιακές πλατφόρμες, ο κατακερματισμός του κοινού, η παραπληροφόρηση και η ανάγκη για πιο ουσιαστικές μορφές δημόσιας συμμετοχής.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε παρουσιάσεις από τον Καθηγητή Νικόλα Νικολή, Αναπληρωτή Επικεφαλής του Τμήματος Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας· τον Professor Harald Rau, Research Professor of Communication Management στο Ostfalia University of Applied Sciences· την Καθηγήτρια Σούλλα Λουκά, Επικεφαλής του Τμήματος Digital Innovation του Πανεπιστημίου Λευκωσίας· και τη Δρ. Ιωάννα Γεωργία Εσκιάδη, ερευνήτρια στις αναδυόμενες τεχνολογίες μέσων στη Σχολή Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ακολούθησε πάνελ συζήτηση, δίνοντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να προβληματιστούν γύρω από το μέλλον της εμβυθιστικής δημοσιογραφίας και τον ρόλο της στην εκπαίδευση στα μέσα ενημέρωσης, την επαγγελματική πρακτική και την επικοινωνία δημόσιου συμφέροντος.

Ο Δρ. Νίκος Φιλίππου, Επικεφαλής του Τμήματος Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, ανέφερε:

«Η επιτυχία αυτού του σεμιναρίου αναδεικνύει τη σημασία της συνάντησης φοιτητών, δημοσιογράφων, εκπαιδευτικών και ενδιαφερόμενων φορέων για τη συζήτηση γύρω από το μέλλον της δημοσιογραφίας. Οι εμβυθιστικές τεχνολογίες δημιουργούν νέες δυνατότητες για το πώς η είδηση μπορεί να βιώνεται, να εξηγείται και να γίνεται κατανοητή, και το Τμήμα μας παραμένει προσηλωμένο στην κριτική και δημιουργική ενασχόληση με αυτές τις εξελίξεις».

Η Καθηγήτρια Ιουλία Παπαγεώργη, Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, ανέφερε:

«Η εκδήλωση αυτή αντανακλά τη δέσμευση της Σχολής στην έρευνα, την καινοτομία και τη δημόσια συμμετοχή. Εξετάζοντας την εμβυθιστική δημοσιογραφία και τις αναδυόμενες τεχνολογίες, το σεμινάριο δημιούργησε έναν πολύτιμο χώρο διαλόγου για το πώς η εκπαίδευση στα μέσα ενημέρωσης μπορεί να ανταποκριθεί στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της κοινωνίας και στο μέλλον της επικοινωνίας».

Το σεμινάριο υποστηρίχθηκε από το iStream – Higher Education programmes on Immersive Journalism approach, ένα έργο Erasmus+ Cooperation Partnership in Higher Education, συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο στοχεύει στον εκσυγχρονισμό της δημοσιογραφικής εκπαίδευσης μέσω των εμβυθιστικών τεχνολογιών και στη μείωση του χάσματος δεξιοτήτων στους τομείς των μέσων ενημέρωσης και της επικοινωνίας. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.istream-project.eu