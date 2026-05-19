Γερμανία: Στέλνει Patriot και 150 στρατιώτες στην Τουρκία για την αεράμυνα του ΝΑΤΟ

Η Γερμανία ανακοίνωσε ότι θα αναπτύξει τις επόμενες εβδομάδες σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot και περίπου 150 στρατιώτες στην Τουρκία, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Τα τουρκικά ΜΜΕ, επικαλούμενα ανακοίνωση του γερμανικού Yπουργείου Άμυνας, αναφέρουν ότι η αποστολή θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου συστήματος αεράμυνας και αντιπυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας του εναέριου χώρου στην περιοχή.

Η γερμανική δύναμη, που θα συγκροτηθεί ως «Δύναμη Αεράμυνας και Αντιπυραυλικής Άμυνας», θα συνεργάζεται στενά με τις Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις και θα ενταχθεί στο δίκτυο αεράμυνας της Συμμαχίας.

Ο Γερμανός Yπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους δήλωσε ότι η αποστολή αποτελεί μέρος του επιμερισμού ευθυνών εντός του ΝΑΤΟ και είπε ότι η Γερμανία αναλαμβάνει μεγαλύτερο ρόλο στη Συμμαχία.

Όπως ανέφερε, η γερμανική μονάδα Patriot και οι περίπου 150 στρατιώτες θα αντικαταστήσουν την αμερικανική μονάδα που βρίσκεται σήμερα ανεπτυγμένη στην Τουρκία.

Ο κ. Πιστόριους σημείωσε ακόμη ότι η γερμανική Πολεμική Αεροπορία έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία σε διεθνείς αποστολές και υποστήριξε ότι θα συμβάλει «ουσιαστικά στην προστασία του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ».

Με βάση τον σχεδιασμό, η γερμανική δύναμη Patriot θα αρχίσει την αποστολή της τον Ιούνιο του 2026 και θα παραμείνει στην Τουρκία έως τον Σεπτέμβριο του 2026.

