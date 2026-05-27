Εργαζόμενοι: Πόσες ώρες δουλεύουν την εβδομάδα σε Κύπρο και ΕΕ

Το 2025, οι πραγματικές ώρες εργασίας των εργαζομένων πλήρους και μερικής απασχόλησης στην ΕΕ ηλικίας 20-64 ετών στην κύρια εργασία τους ήταν κατά μέσο όρο 35,9 ώρες την εβδομάδα, μειωμένες από 36,9 ώρες το 2015, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat.

Στην Κύπρο, οι εργαζόμενοι δουλεύουν 37,7 ώρες την εβδομάδα σε σχέση με 37,8 ώρες το 2015. Οι άνδρες στην Κύπρο εργάζονταν κατά μέσο όρο 39 ώρες την εβδομάδα το 2025, ενώ οι γυναίκες 36,3 ώρες.

Στην Ελλάδα, οι εργαζόμενοι δουλεύουν περισσότερο (39,6 ώρες την εβδομάδα) και ακολουθούν η Βουλγαρία, Πολωνία (και οι δύο 38,7) και η Λιθουανία (38,4).

Αντίθετα, στην Ολλανδία οι εργαζόμενοι δουλεύουν τις πιο λίγες ώρες εβδομαδιαίως (31,9 ώρες), ακολουθούμενη από τη Δανία, Γερμανία (και οι δύο 33,9) και την Αυστρία (34,0).

Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα επαγγέλματα με τις περισσότερες πραγματικές ώρες εργασίας στην ΕΕ ήταν οι ειδικευμένοι εργαζόμενοι στη γεωργία, τη δασοκομία και την αλιεία με 42 ώρες εβδομαδιαίως, τα διευθυντικά στελέχη με 40,6 ώρες και τα επαγγέλματα των ενόπλων δυνάμεων με 39,4 ώρες.

Οι μικρότερες εβδομάδες εργασίας καταγράφηκαν στα ανειδίκευτα επαγγέλματα με 31,8 ώρες, στους υπαλλήλους διοικητικής υποστήριξης με 34 ώρες και στους εργαζόμενους στον τομέα υπηρεσιών και πωλήσεων με 34,5 ώρες.