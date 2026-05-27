Μάριος Χαννίδης: Η ΕΔΕΚ προχωρεί σε εκλογικό συνέδριο - Αιχμές προς στελέχη και μεταγραφές που στοίχισαν στο κόμμα (ηχητικό)

Δεν τέθηκε οποιοδήποτε θέμα αποχώρησης της ΕΔΕΚ από την κυβέρνηση, ξεκαθάρισε ο Μάριος Χαννίδης, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της ΕΔΕΚ και υποψήφιος στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107,6 και 97,6 και στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά», ο κ. Χαννίδης ανέφερε πως σε αρκετά ζητήματα το κόμμα συμφωνεί με την κυβέρνηση, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική και τις διασυνδέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας με άλλα κράτη.

Την ίδια ώρα, παραδέχθηκε ότι υπάρχουν ουσιαστικές και σημαντικές διαφωνίες, κυρίως στο Κυπριακό, σημειώνοντας ωστόσο ότι η διαφορετική άποψη εντός ενός κυβερνητικού σχήματος μπορεί να λειτουργήσει «εποικοδομητικά και προστατευτικά» για την τελική κατάληξη οποιασδήποτε συμφωνίας επίλυσης του Κυπριακού.

Όπως είπε, από τη βάση του κόμματος δεν έχει τεθεί επίσημα οποιοδήποτε ζήτημα αποχώρησης από την κυβέρνηση στη δεδομένη χρονική στιγμή.

Εκλογικό συνέδριο και νέα ηγεσία

Ο Μάριος Χαννίδης επιβεβαίωσε επίσης ότι η ΕΔΕΚ θα οδηγηθεί σε εκλογικό Παγκύπριο Συνέδριο τους επόμενους μήνες, υπογραμμίζοντας ότι κάτι τέτοιο αποτελούσε εξαρχής δέσμευση της ηγεσίας.

Όπως ανέφερε, η σημερινή ηγεσία παρέλαβε πριν από έξι μήνες μια «κατακερματισμένη ΕΔΕΚ» και έγινε προσπάθεια τόσο από την ηγεσία όσο και από τους υποψηφίους να υπάρξει ενότητα στο κόμμα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το συνέδριο και η εκλογή νέας ηγεσίας θεωρούνται δεδομένα, ενώ η βάση του κόμματος έχει ήδη ζητήσει ξεκάθαρα ανανέωση.

Παράλληλα, σημείωσε πως οι τρεις πρώτοι σε σταυρούς προτίμησης παγκύπρια ήταν νέα πρόσωπα, κάτι που – όπως είπε – καταδεικνύει την ανάγκη για ανανέωση και διεύρυνση, με συμμετοχή τόσο νέων όσο και παλαιότερων στελεχών.

Αιχμές για Αποστόλου και πρώην στελέχη

Αναφερόμενος στην αποχώρηση του Ανδρέα Αποστόλου και τη μεταγραφή του στο ΔΗΚΟ, ο κ. Χαννίδης συμφώνησε ότι η εξέλιξη αυτή κόστισε πολιτικά στην ΕΔΕΚ, ιδιαίτερα στην επαρχία Λάρνακας.

Ωστόσο, διευκρίνισε ότι, κατά την άποψή του,– δεν ήταν μόνο ο ίδιος ο Αποστόλου, αλλά και άλλα πρώην στελέχη και βουλευτές που στάθηκαν απέναντι στην προσπάθεια της νέας ηγεσίας.

Μάλιστα, άφησε αιχμές αναφέροντας ότι πρώην στελέχη επικοινωνούσαν με ΕΔΕΚίτες καλώντας τους να μην στηρίξουν το κόμμα, προσθέτοντας ότι τα ζητήματα αυτά θα συζητηθούν στην Κεντρική Επιτροπή.

«Η ΕΔΕΚ δεν τελειώνει επειδή έμεινε εκτός Βουλής»

Παρά το αποτέλεσμα των εκλογών, ο Μάριος Χαννίδης εξέφρασε τη θέση ότι η ΕΔΕΚ εξακολουθεί να διαθέτει «δυναμικό, ρίζες και ιστορία» και μπορεί να επανέλθει πολιτικά.

Όπως ανέφερε, το κόμμα έμεινε εκτός Βουλής για μερικές εκατοντάδες ψήφους, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει το τέλος της ΕΔΕΚ.

«Η ΕΔΕΚ δεν τελειώνει επειδή έμεινε εκτός Βουλής. Τελειώνει μόνο αν εμείς παραιτηθούμε από την προσπάθεια», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι το κόμμα «γυρίζει σελίδα» και πως διαθέτει «παρελθόν αλλά και μέλλον».

Ολόκληρη η παρέμβαση του Μάριου Χαννίδη: