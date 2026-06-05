Frederick Research Center: Πρώτο σε χρηματοδότηση από το ΙδΕΚ ιδιωτικό ερευνητικό κέντρο

Το Frederick Research Center (FRC) εδραιώνει την παρουσία του ως ένα από τα σημαντικότερα ερευνητικά κέντρα της Κύπρου, όπως διαφαίνεται στην ανασκόπηση του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) για τα έτη 2021-2025, που δημοσιεύτηκε πρόσφατα.

Σύμφωνα με την ανασκόπηση, το Frederick Research Center κατατάσσεται 4ο παγκύπρια και 1ο με διαφορά ανάμεσα στα ιδιωτικά ακαδημαϊκά και ερευνητικά κέντρα στην εξασφάλιση χρηματοδότησης από το ΙδΕΚ, τον εθνικό φορέα αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο. Το FRC εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους 8 εκατ. ευρώ την πενταετία 2021-2025 για την εκπόνηση 51 έργων έρευνας και καινοτομίας. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου εξασφάλισε τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση (€28,4 εκατ.). Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου – ΤΕΠΑΚ (€8,74 εκατ.) και στην τρίτη θέση το Κυπριακό Ινστιτούτο (€8,14 εκατ.).

Αναφέρει ο Διευθυντής του FRC και επικεφαλής στην Υπηρεσία Έρευνας και Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Frederick, κ. Αλέξης Ονουφρίου: «Η σημαντική αυτή διάκριση αφενός αποτυπώνει τη διατήρηση εξαιρετικών επιδόσεων σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, δίπλα σε φορείς και ιδρύματα με σημαντική κρατική στήριξη, και σαφώς μεγαλύτερους πόρους σε υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό, και αφετέρου αντανακλά χρόνια συστηματικής προσπάθειας, στρατηγικού σχεδιασμού, και υψηλού επιπέδου και δυνατοτήτων του ερευνητικού μας προσωπικού. Συγχαίρω θερμά την ερευνητική μας κοινότητα για την πραγματικά μεγάλη προσπάθεια αλλά και για τη συλλογική δέσμευση στην πεποίθηση ότι η έρευνα οφείλει να παράγει ουσιαστικό αντίκτυπο, δημιουργώντας νέα γνώση, προωθώντας την καινοτομία και συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση των προκλήσεων και των αναγκών της κοινωνίας.»

Η πενταετής ανασκόπηση του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας αναδεικνύει με μετρήσιμα στοιχεία τη συμβολή του FRC ως συντονιστή ή εταίρου σημαντικών ερευνητικών έργων που συνδυάζουν την επιστημονική αριστεία με τη συνεισφορά στην κοινωνία και τεκμηριώνουν τον θετικό αντίκτυπο της έρευνας. Πρόκειται για έργα που έχουν εκπονηθεί σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, από την μηχανική, την ενέργεια, την τεχνητή νοημοσύνη μέχρι την υγεία, τη ναυτιλία και τις κοινωνικές επιστήμες, καθώς και έργα στρατηγικών ερευνητικών υποδομών, ανάμεσα στα οποία ο νέος μετεωρολογικός κόμβος της Κύπρου για την ενίσχυση των δυνατοτήτων της χώρας για παρακολούθηση των ακραίων καιρικών φαινομένων.

«Στο σύνολό της, αυτή η επιτυχία αντικατοπτρίζει τον ρόλο που διαδραματίζουν το Frederick Research Center και το Πανεπιστήμιο Frederick στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης της χώρας, ως μέρος ενός ευρύτερου οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας στην Κύπρο σήμερα. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι αξιοσημείωτη η συμβολή του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας γιατί, εκτός από βασικός χρηματοδότης, λειτουργεί με τρόπο καταλυτικό για τη διασύνδεση, τη συνεργασία και την ανάπτυξη της έρευνας με αντίκτυπο στην κοινωνία», επισημαίνει ακόμη ο κ. Ονουφρίου.

Τα τελευταία 10 χρόνια, το FRC και το Πανεπιστήμιο Frederick έχουν εμπλακεί σε περισσότερα από 330 έργα εκπαίδευσης, έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, προσελκύοντας συνολική χρηματοδότηση αξίας €31.5 εκατ. από ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα. Οι 40+ ερευνητικές ομάδες εκπονούν έρευνα η οποία είναι ευθυγραμμισμένη με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, με στόχο την αναζήτηση λύσεων σε παγκόσμιες προκλήσεις με τρόπο διεπιστημονικό και καινοτόμο.