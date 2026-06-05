Πρωτοπαπάς για την στάση της Άμεσης Δημοκρατίας κατά την εκλογή Προέδρου της Βουλής: «Δεν έκαναν αυτό που υποσχέθηκαν προεκλογικά»

Το σκηνικό που διαμόρφωσαν οι κάλπες της 24ης Ιουνίου είδαμε στην ψηφοφορία χθες για την ανάδειξη του Προέδρου της Βουλής και η επανεκλογή της Αννίτας Δημητρίου αντικατοπτρίζει την πρωτιά του ΔΗΣΥ στις Βουλευτικές, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Βασίλης Πρωτόπαπας, πολιτικός αναλυτής.

Κληθείς από το ΚΥΠΕ να πει εάν βλέπει αλλαγή του σκηνικού με το χθεσινό αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στη Βουλή, ο κ. Πρωτόπαπας απάντησε αρνητικά. Φυσιολογικά, είπε, η κ. Δημητρίου και ο ΔΗΣΥ με το ποσοστό που πήραν στις Βουλευτικές διεκδίκησαν την Προεδρία της Βουλής και απαίτησαν να έχουν την κυριαρχία των επιλογών τους.

Σημείωσε ότι ο θεσμός του ΠτΒ είναι και ένα μεγάλο προσωπικό στοίχημα για τον εκάστοτε αρχηγό μεγάλου κόμματος που τον θέλει για το κύρος, το πρεστίζ και για τα ωφελήματα, όπως είπε. Σε άλλα κοινοβούλια, υπέδειξε, μεγάλα κόμματα πρότειναν και άτομα που δεν ήταν οι αρχηγοί τους, ώστε να λειτουργήσουν ουδέτερα, ως θεσμικός θεματοφύλακας. Στην Κύπρο όμως, πρόσθεσε, αυτό δεν συμβαίνει.

Συνεργασίες και Προεδρικές

Δεν θα ήταν λογικό, ανέφερε ο κ. Πρωτοπαπάς, η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ να στηρίξει τον Πρόεδρο του ΔΗΚΟ που έλαβε μικρότερο ποσοστό για την Προεδρία της Βουλής και να γίνει έτσι «ισχυρός συγκυβερνήτης», απ’ τη στιγμή που η Αννίτα Δημητρίου μπορεί να διεκδικήσει μόνη της και την Προεδρία της Βουλής και την Προεδρία της Δημοκρατίας. Μια τέτοια συνεργασία, πρόσθεσε, θα είχε νόημα εάν υπήρχε το αντάλλαγμα της στήριξης του ΔΗΚΟ προς την κ. Δημητρίου για μια υποψηφιότητα στις Προεδρικές, αλλά εκ του αποτελέσματος φάνηκε πως κάτι τέτοιο δεν έγινε.

Ο κ. Πρωτοπαπάς θεωρεί ότι ήταν λογικό και για το ΑΚΕΛ που ανέκαμψε όσον αφορά στα ποσοστά του μέσα από μια ρητορική εναντίον της Κυβέρνησης και διλήμματα όπως ‘με την κοινωνία ή τις τράπεζες’ να πάει για την Προεδρία με τον Γενικό του Γραμματέα, σημειώνοντας ότι εδώ και 10 χρόνια έχουν αντιπαράθεση με τον Νικόλα Παπαδόπουλο και το ΔΗΚΟ, το οποίο δεν στήριξε στη Βουλή καμία από τις πρωτοβουλίες του ΑΚΕΛ που αφορούσαν τις τράπεζες και τις φορολογίες. Το ΔΗΚΟ, ανέφερε, είναι το μόνο κυβερνών κόμμα στη Βουλή και «φλέρταρε και πριν και τώρα και μετά με τον ΔΗΣΥ. Γιατί να πάει το ΑΚΕΛ με το ΔΗΚΟ;», διερωτήθηκε.

Ερωτηθείς εάν θεωρεί πως το ΑΚΕΛ έχει αυτοαπομονωθεί με την επιλογή του ΓΓ του για την Προεδρία της Βουλής, απάντησε αρνητικά, λέγοντας ότι το ΑΚΕΛ ενίσχυσε την αυτοπεποίθησή του και των στελεχών του, και στέλνει μήνυμα ότι είναι κυρίαρχο στον χώρο της αντιπολίτευσης και "κέρδισε το ΆΛΜΑ". Το οποίο ΑΛΜΑ, σημείωσε, προεκλογικά δήλωνε ότι θα πορευθεί μόνο του και δεν θα συμμαχούσε με κανέναν.

Ο κ. Πρωτοπαπάς θεωρεί, είπε, πως και το ΕΛΑΜ είναι σε φάση «αντίφασης και μπερδέματος» γιατί, ενώ ο χώρος του είναι δίπλα στον ΔΗΣΥ, απορρίπτει την κ. Δημητρίου, έχει απορρίψει την αριστερά ιδεολογικά και θα πρέπει να επιλέξει εάν θ’ αναζητήσει συμμαχίες και συνεργασίες ή θα» πάει σε μια λογική απομόνωσης. Φλέρταρε με τον Νικόλα Παπαδόπουλο και έδωσε την εντύπωση ότι θα λειτουργούσε ως βολικός εταίρος για προτεραιότητες άλλων» και τελικά, συνέχισε, έκανε αυτό που έπρεπε από την αρχή να ξεκαθαρίσει.

Κληθείς να πει εάν ήταν έκπληξη η στάση της Άμεσης Δημοκρατίας, ανέφερε ότι δεν ήταν, αλλά θα ανέμενε να ξεκινούσε αυτό το κόμμα την παρουσία του στη Βουλή με το πιο απλό που είχε προεκλογικά υποσχεθεί στον κόσμο και την φιλοσοφία της άμεσης δημοκρατίας και να ρωτήσουν τον κόσμο γ’ αυτή την επιλογή. Σημείωσε δε ότι το ερώτημα ποιον να στηρίξουν ήταν απλό και δεν περιλάμβανε γνώσεις, όπως απαιτούν νομοσχέδια, λέγοντας ότι θεωρεί μη σοβαρή δικαιολογία πως η εφαρμογή είχε τεχνικά προβλήματα. «Έπρεπε να λειτουργήσει», ανέφερε.

Όσον αφορά τις θέσεις που η Άμεση Δημοκρατία έθεσε και λέει ότι δέσμευσε την Πρόεδρο του ΔΗΣΥ για τη στήριξη για την Προεδρία της Βουλής, ο κ. Πρωτοπαπάς είπε ότι η Βουλή δεν μπορεί να νομοθετήσει για τα ζητήματα αυτά, «ούτε στεγαστική πολιτική μπορεί να κάνει, ούτε επιδόματα ν’ αυξήσει, ούτε μπορεί ν’ αλλάξει το συνταξιοδοτικό. Για ν’ αλλάξει οτιδήποτε από αυτά πρέπει να πάει στη Βουλή κυβερνητικό νομοσχέδιο και η Βουλή μπορεί να την εγκρίνει ή να κάνει περικοπές. Η Βουλή δεν μπορεί καν να κάνει αυξήσεις», επεσήμανε.

Δήλωσε δε ότι τον ξένισε που η κ. Δημητρίου με βίντεο μάλιστα, φαίνεται ν’ αναλαμβάνει δεσμεύσεις που δεν είναι στο χέρι της και για τα ζητήματα αυτά ο ΔΗΣΥ έχει πλήρως αντίθετες θέσεις, όπως είπε. Σημείωσε ως παράδειγμα ότι ο ΔΗΣΥ διαμαρτύρεται για το κρατικό μισθολόγιο και την επιδοματική πολιτική.

Το σκηνικό για τις Προεδρικές

Για τις προεδρικές εκλογές του 2028, ο κ. Πρωτοπαπάς θεωρεί, είπε, πως «δύσκολα η κ. Δημητρίου δεν θα είναι υποψήφια. Δεν βλέπω γιατί να μην είναι», ανέφερε. Πρόσθεσε ότι η κ. Δημητρίου είναι ισχυροποιημένη αυτή τη στιγμή εσωκομματικά, επανεκλέγηκε ΠτΒ και σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις είναι δημοφιλής. Και να μην επανεκλεγόταν χθες στην Προεδρία της Βουλής, συνέχισε, ο ίδιος εκτιμά ότι στις Προεδρικές ο ΔΗΣΥ θα έχει δικό του υποψήφιο, το ΑΚΕΛ θα έχει επίσης δικό του υποψήφιο είτε τον ΓΓ, είτε άτομο με πιο ήπια χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση εάν το σκηνικό συνεργασιών, όπως προέκυψε από τη χθεσινή ψηφοφορία στη Βουλή είναι και το τελικό ως προς το 2028, ο Βασίλης Πρωτοπαπάς απάντησε αρνητικά. Όπως είπε, οι πιθανολογούμενες εξελίξεις στο Κυπριακό είναι πιθανό «ν’ ανακατέψουν την τράπουλα».

ΚΥΠΕ