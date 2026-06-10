Εκλογές ΟΕΛΜΕΚ: Πρωτιά Αλλαγής, άνοδος Προοδευτικής και είσοδος νέας κίνησης στο ΚΔΣ

Με την Αλλαγή να διατηρεί την πρώτη θέση, την Προοδευτική να καταγράφει άνοδο και την Ανεξάρτητη Φωνή Εκπαιδευτικών να εισέρχεται για πρώτη φορά στο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο, ολοκληρώθηκαν οι εκλογές της ΟΕΛΜΕΚ για την ανάδειξη της νέας ηγεσίας της Οργάνωσης.

Σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας, η Αλλαγή εξασφάλισε 2,626 ψήφους, ποσοστό 46.10% και 10 μέλη στο ΚΔΣ. Δεύτερη δύναμη αναδείχθηκε η Προοδευτική με 1,627 ψήφους, ποσοστό 28.56% και 6 μέλη στο ΚΔΣ, ενώ η ΔΗΚΙ έλαβε 733 ψήφους, ποσοστό 12.87% και 3 μέλη. Η Ανεξάρτητη Φωνή Εκπαιδευτικών, η οποία εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην εκλογική αναμέτρηση, συγκέντρωσε 399 ψήφους, ποσοστό 7.01% και 1 μέλος στο ΚΔΣ. Η Νέα Κίνηση έλαβε 311 ψήφους, ποσοστό 5.46% και 1 μέλος στο ΚΔΣ. Συνολικά ψήφισαν 5,696 εκπαιδευτικοί, με το ΚΔΣ να παραμένει 21μελές.

Το αποτέλεσμα δείχνει ότι οι βασικές ισορροπίες στην ΟΕΛΜΕΚ διατηρούνται, με την Αλλαγή να παραμένει πρώτη δύναμη και να κρατά τις 10 έδρες που είχε και στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση. Ωστόσο, η κάλπη έφερε μετακινήσεις. Η Προοδευτική ενισχύθηκε, καθώς από τις 5 έδρες που είχε στις εκλογές του 2023 ανεβαίνει στις 6, αυξάνοντας τόσο τις ψήφους όσο και το ποσοστό της. Αντίθετα, η ΔΗΚΙ διατηρεί τις 3 έδρες της στο ΚΔΣ, παρά τη μείωση του ποσοστού της σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές. Η Νέα Κίνηση περιορίζεται στη 1 έδρα, από τις 2 που είχε το 2023, ενώ η είσοδος της Ανεξάρτητης Φωνής Εκπαιδευτικών στο ΚΔΣ αποτελεί το νέο στοιχείο της φετινής αναμέτρησης.

Στις προηγούμενες εκλογές, το 2023, η Αλλαγή είχε λάβει 2,259 ψήφους, ποσοστό 46.6% και 10 έδρες, η Προοδευτική 1,172 ψήφους, ποσοστό 24.2% και 5 έδρες, η ΔΗΚΙ 802 ψήφους, ποσοστό 16.6% και 3 έδρες, η Νέα Κίνηση 429 ψήφους, ποσοστό 8.9% και 2 έδρες, ενώ η Νέα Πνοή είχε εξασφαλίσει 184 ψήφους, ποσοστό 3.8% και 1 έδρα.