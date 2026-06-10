ENAVSMA Foundation και Πανεπιστήμιο Frederick συνεργάζονται για υποτροφίες σε μεταπτυχιακά προγράμματα

Το ENAVSMA Foundation ανακοινώνει τη συνεργασία του με το Πανεπιστήμιο Frederick για την από κοινού προσφορά υποτροφιών σε μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του καθιερωμένου προγράμματος υποτροφιών του Ιδρύματος ENAVSMA.
Η συνεργασία επισημοποιήθηκε με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας από την Πρόεδρο του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Frederick, κα Νατάσσα Φρειδερίκου, και την Πρόεδρο του Ιδρύματος, κα Νατάσα Μιχαηλίδου, στo πλαίσιο εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στις 17 Μαρτίου 2026 και περιλάμβανε απολογισμό των δράσεων του ιδρύματος και τιμητική βράβευση των χορηγών και υποστηρικτών του.
Με βάση τη συνεργασία, οι ενδιαφερόμενοι/ες θα μπορούν να αιτηθούν στο ENAVSMA Foundation για πλήρεις υποτροφίες στα πιο κάτω προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου Frederick.
Συμβατικά μεταπτυχιακά προγράμματα επιπέδου Μάστερ
- Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) - προσφέρεται στη Λευκωσία και τη Λεμεσό με γλώσσα διδασκαλίας την Αγγλική
- Οπτικές Τέχνες (ΜΑ) - προσφέρεται στη Λευκωσία με γλώσσα διδασκαλίας την Αγγλική
- Κοινωνική Εργασία και Κοινωνική Διοίκηση (MA) – προσφέρεται στη Λεμεσό με γλώσσα διδασκαλίας την Ελληνική
- Αειφόρα Ενεργειακά Συστήματα (MSc) - προσφέρεται στη Λευκωσία με γλώσσα διδασκαλίας την Αγγλική
- Δομοστατική Μηχανική (MSc) – προσφέρεται στη Λευκωσία με γλώσσα διδασκαλίας την Αγγλική
- Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (MSc) – προσφέρεται στη Λευκωσία με γλώσσα διδασκαλίας την Αγγλική
- Ναυτική Μηχανική και Διοίκηση (MSc) – προσφέρεται στη Λεμεσό με γλώσσα διδασκαλίας την Αγγλική
- Ναυτικό Δίκαιο και Ναυτιλιακά (LLM) – προσφέρεται στη Λεμεσό με γλώσσα διδασκαλίας την Αγγλική
- Διεθνές Εμπόριο και Ναυτιλιακή Διοίκηση (MSc) – προσφέρεται στη Λεμεσό με γλώσσα διδασκαλίας την Αγγλική
Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα επιπέδου Μάστερ
- Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) – προσφέρεται εξ αποστάσεως με γλώσσα διδασκαλίας την Αγγλική
- Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) με κατεύθυνση στη Δημόσια Διοίκηση και Πολιτική – προσφέρεται εξ αποστάσεως με γλώσσα διδασκαλίας την Ελληνική
- Διεθνές Εμπόριο και Ναυτιλιακή Διοίκηση (MSc) – προσφέρεται εξ αποστάσεως με γλώσσα διδασκαλίας την Αγγλική
- Ναυτικό Δίκαιο και Ναυτιλιακά (LLM) – προσφέρεται εξ αποστάσεως με γλώσσα διδασκαλίας την Αγγλική
- Δίκαιο Νέων Τεχνολογιών (LLM) – προσφέρεται εξ αποστάσεως με γλώσσα διδασκαλίας την Ελληνική
- Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κατασκευών και Μνημείων (MSc) – προσφέρεται εξ αποστάσεως με γλώσσα διδασκαλίας την Ελληνική
- Διοίκηση Υπηρεσιών και Μονάδων Υγείας (MSc) – προσφέρεται εξ αποστάσεως με γλώσσα διδασκαλίας την Ελληνική
- Προηγμένη Φροντίδα Υγείας (MSc) – προσφέρεται εξ αποστάσεως με γλώσσα διδασκαλίας την Ελληνική
- Προηγμένη Κοσμητολογία και Φυσικά Προϊόντα Υγείας (MSc) – προσφέρεται εξ αποστάσεως με γλώσσα διδασκαλίας την Ελληνική
- Έξυπνα Συστήματα και Συστήματα Διαδικτύου (MSc) – προσφέρεται εξ αποστάσεως με γλώσσα διδασκαλίας την Αγγλική
- Επιστήμες Αθλητισμού, Άσκησης και Υγείας (MSc) – προσφέρεται εξ αποστάσεως με γλώσσα διδασκαλίας την Ελληνική
- Εφαρμογές Ψυχολογίας στη Σχολική Κοινότητα (MSc) – προσφέρεται εξ αποστάσεως με γλώσσα διδασκαλίας την Ελληνική
- Επιστήμες της Αγωγής: Αναλυτικά Προγράμματα και Διδασκαλία (MEd) – προσφέρεται εξ αποστάσεως με γλώσσα διδασκαλίας την Ελληνική
- Ειδική Εκπαίδευση (MEd) – προσφέρεται εξ αποστάσεως με γλώσσα διδασκαλίας την Ελληνική
- Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΜEd) – προσφέρεται εξ αποστάσεως με γλώσσα διδασκαλίας την Ελληνική
- Διοίκηση και Ηγεσία Σχολικών Μονάδων (MA) – προσφέρεται εξ αποστάσεως με γλώσσα διδασκαλίας την Ελληνική
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να βρουν λεπτομέρειες στον σύνδεσμο Αίτηση Υποτροφίας - Frederick University | Εnavsma Foundation και να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέχρι τις 31 Ιουλίου 2026.
Τονίζεται ότι μόνο οι πλήρως συμπληρωμένες αιτήσεις που πληρούν τους απαιτούμενους όρους και προϋποθέσεις και συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά/πιστοποιητικά θα προχωρούν στο στάδιο της αξιολόγησης. Οι υποτροφίες θα παραχωρούνται με την προϋπόθεση ότι οι υποψήφιοι/ες πληρούν τα κριτήρια εισδοχής του προγράμματος που τους/τις ενδιαφέρει.
Το Enavsma Foundation ιδρύθηκε το 2023 με σκοπό την παροχή υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και μεταπτυχιακές φοιτήτριες. Υλοποιεί δράσεις και εκδηλώσεις που εμπλουτίζουν τα πολιτιστικά και καλλιτεχνικά δρώμενα του τόπου και αποφέρουν οικονομικούς πόρους στο ίδρυμα, συμβάλλοντας στην αύξηση του αριθμού των υποτροφιών και δίνοντας σε όλο και περισσότερους/ες Κύπριους/ες νέους/ες τη δυνατότητα να σπουδάσουν, να ανοίξουν τα φτερά τους και να αποτελέσουν τους ηγέτες και πρωτοπόρους του αύριο. Tην τελευταία τριετία το ίδρυμα έχει παραχωρήσει 37 υποτροφίες σε παγκύπρια βάση, συνολικού ύψους πέραν των 180.000 ευρώ. Για περισσότερες πληροφορίες https://www.enavsma.com/
Το Πανεπιστήμιο Frederick γιορτάζει φέτος 60 χρόνια συνεχούς προσφοράς στον χώρο της εκπαίδευσης στην Κύπρο. Με σημαντικές τοπικές και διεθνείς διακρίσεις, αποτελεί ένα από τα κορυφαία ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα της Κύπρου, ενώ λειτουργεί σε δύο πόλεις, Λευκωσία και Λεμεσό. Στο Πανεπιστήμιο προσφέρονται πέραν των 80 προγραμμάτων σπουδών, τα οποία έχουν σχεδιαστεί με βάση τις ανάγκες της αγοράς. Κεντρικός πυλώνας της σταθερά επιτυχημένης πορείας του Πανεπιστημίου είναι η ανθρωποκεντρική του προσέγγιση. Στόχος του είναι να καλλιεργεί γνώσεις, δεξιότητες και αξίες που να επιτρέπουν στους φοιτητές και τις φοιτήτριες να αναπτύσσονται προσωπικά και ακαδημαϊκά και να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις σύγχρονες προκλήσεις. Για περισσότερες πληροφορίες: www.frederick.ac.cy