Το μέλλον δεν θα καθοριστεί από το ποιος πειραματίστηκε πρώτος με την Τεχνητή Νοημοσύνη

*Ανδρέας Γιασεμίδης

Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν αποτελεί πλέον μια μακρινή φιλοδοξία ούτε ένα τεχνολογικό πείραμα στο περιθώριο της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Έχει ήδη εξελιχθεί σε μια καθοριστική δύναμη που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί λειτουργούν, ανταγωνίζονται και δημιουργούν αξία. Πλέον, η συζήτηση δεν επικεντρώνεται στο «τι θα μπορούσε να κάνει η Τεχνητή Νοημοσύνη», αλλά στο «πώς ήδη μετασχηματίζει τις επιχειρήσεις».

Τα τελευταία χρόνια, οι επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο έχουν επενδύσει σημαντικά και έχουν πειραματιστεί εκτενώς με τη Γενετική Τεχνητή Νοημοσύνη. Πολλοί οργανισμοί εισήλθαν σε αυτήν τη φάση με εύλογο ενθουσιασμό, υλοποιώντας πιλοτικά προγράμματα, δοκιμάζοντας εργαλεία παραγωγικότητας και εξερευνώντας μεμονωμένες περιπτώσεις χρήσης.

Ωστόσο, η πραγματικότητα δείχνει ότι, σε παγκόσμιο επίπεδο, μόνο ένας περιορισμένος αριθμός εταιρειών έχει κατορθώσει να μετατρέψει αυτόν τον πειραματισμό σε ουσιαστική, μετρήσιμη και διατηρήσιμη αξία.

Η επόμενη φάση δεν αφορά απλώς την υιοθέτηση περισσότερων εργαλείων. Το πραγματικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα θα προκύψει από κάτι βαθύτερο: τον επανασχεδιασμό του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν οι οργανισμοί.

Σε αυτό το πλαίσιο, η πορεία της PwC Κύπρου με την Τεχνητή Νοημοσύνη αντικατοπτρίζει αυτή τη μετάβαση: από τον πειραματισμό στην πρακτική αξιοποίηση και στον ουσιαστικό μετασχηματισμό του τρόπου με τον οποίο εργαζόμαστε και δημιουργούμε αξία.

Η προσέγγισή μας δεν περιορίζεται πλέον στην αποσπασματική βελτίωση της παραγωγικότητας ή στον αυτοματισμό μεμονωμένων εργασιών. Αντιθέτως, εστιάζουμε στη στρατηγική αξιοποίηση των προηγμένων δυνατοτήτων Τεχνητής Νοημοσύνης για τον επανασχεδιασμό των επιχειρηματικών διαδικασιών, την ενίσχυση της λήψης αποφάσεων και τη διαμόρφωση μιας ουσιαστικά πιο ισχυρής εμπειρίας, τόσο για τους πελάτες μας όσο και για τους ανθρώπους μας.

Παράλληλα, η πρόσφατη διεύρυνση της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της PwC και της Anthropic δείχνει την κατεύθυνση του παγκόσμιου δικτύου της PwC. Η έμφαση σε μοντέλα λειτουργίας με αυτόνομους ψηφιακούς βοηθούς και συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης που εκτελούν σύνθετες εργασίες από άκρο σε άκρο σηματοδοτεί μια ουσιαστική αλλαγή στον επιχειρηματικό μετασχηματισμό.

Αυτό μεταφράζεται σε ένα νέο περιβάλλον, όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη υποστηρίζει ενεργά πολύπλοκες ροές εργασίας σε κρίσιμες λειτουργίες — από τα χρηματοοικονομικά και τη σύναψη συμφωνιών έως την κυβερνοασφάλεια, τη μηχανική λογισμικού, το ανθρώπινο δυναμικό και την εφοδιαστική αλυσίδα. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ταχύτερη εκτέλεση, δραστική επιτάχυνση των διαδικασιών που παλαιότερα διαρκούσαν εβδομάδες ή και μήνες, και ενίσχυση της ανταπόκρισης των οργανισμών.

Ταυτόχρονα, δημιουργείται μια σημαντική ευκαιρία: η αναβάθμιση του ρόλου των ανθρώπων μας. Με τη μείωση των επαναλαμβανόμενων και διοικητικών εργασιών, οι επαγγελματίες μπορούν να επικεντρωθούν περισσότερο στην σκέψη υψηλότερης αξίας, στη δημιουργική επίλυση των προβλημάτων, στη συνεργασία και στη στρατηγική διορατικότητα.

Καθώς προετοιμάζομαι να αναλάβω τον ρόλο του CEO της PwC Κύπρου, η θέση μου είναι ξεκάθαρη: η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν αφορά μόνο την τεχνολογία. Αφορά το πώς ηγούμαστε, το πώς εξελισσόμαστε και το πώς μετατρέπουμε τη στρατηγική μας σε ουσιαστικά αποτελέσματα.

Για την Κύπρο, η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί πρωτίστως ζήτημα ανταγωνιστικότητας. Παρότι η αγορά μας είναι μικρή, αυτό μπορεί να λειτουργήσει προς όφελός μας. Μικρότερα οικοσυστήματα μπορούν να προσαρμοστούν ταχύτερα και να δημιουργήσουν πιο στενή συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων, του κράτους και της ακαδημαϊκής κοινότητας. Η χώρα διαθέτει ήδη σημαντικές βάσεις: αναπτυσσόμενο τεχνολογικό οικοσύστημα, διεθνές ενδιαφέρον, εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και ισχυρή θέση ως περιφερειακό κέντρο επαγγελματικών υπηρεσιών.

Πρέπει, όμως, να κινηθούμε γρήγορα. Η Κύπρος χρειάζεται συντονισμένη προσέγγιση με έμφαση στις δεξιότητες, στις ψηφιακές υποδομές, στην υπεύθυνη καινοτομία και στην πρακτική ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην οικονομία.

Η προτεραιότητα πλέον είναι η εκτέλεση, η μετάβαση από τη φιλοδοξία στην πράξη. Αυτό σημαίνει στοχευμένες πιλοτικές εφαρμογές, σωστή διακυβέρνηση και στήριξη των οργανισμών ώστε να μετατρέψουν τον πειραματισμό σε μετρήσιμο επιχειρηματικό αποτέλεσμα.

Στην PwC Κύπρου, έχουμε τόσο την ευθύνη όσο και τη δυνατότητα να στηρίξουμε αυτήν τη μετάβαση. Μέσα από το παγκόσμιο δίκτυό μας, τις στρατηγικές συνεργασίες, την εξειδικευμένη γνώση των κλάδων και τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης, μπορούμε να βοηθήσουμε οργανισμούς στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα να κινηθούν από τον πειραματισμό στον πραγματικό αντίκτυπο.

Η ευκαιρία για την Κύπρο δεν είναι απλώς να υιοθετήσει την Τεχνητή Νοημοσύνη, αλλά να την αξιοποιήσει στρατηγικά για να ενισχύσει την παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα και τη θέση της χώρας ως περιφερειακού κόμβου καινοτομίας και προηγμένων επαγγελματικών υπηρεσιών. Το μέλλον δεν θα καθοριστεί από το ποιος πειραματίστηκε πρώτος με την Τεχνητή Νοημοσύνη. Θα καθοριστεί από το ποιος την αξιοποίησε για να μετασχηματίσει ουσιαστικά την επιχείρησή του.

*CEO-elect, PwC Κύπρου