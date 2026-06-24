Δωρεά ύψους €50.000 για χορηγίες σε φοιτητές και φοιτήτριες του ΤΕΠΑΚ στη μνήμη του Σπύρου Ευπραξία

Υπογράφηκε την Τρίτη, 23 Ιουνίου 2026, στη Λεμεσό, συμφωνία μεταξύ του Ιδρύματος Σπύρου Ευπραξία «Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πέρα Πεδίου» και του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών/Φοιτητριών Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, με την οποία ποσό ύψους €50.000 διατίθεται για τη στήριξη φοιτητών και φοιτητριών του ΤΕΠΑΚ.

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, το ποσό που θα λάβει το Σωματείο θα αξιοποιείται αποκλειστικά για την παραχώρηση, κάθε χρόνο, δύο χορηγιών σε φοιτητές και φοιτήτριες του ΤΕΠΑΚ, στη μνήμη του Σπύρου Ευπραξία. Η επιλογή των δικαιούχων θα γίνεται με βάση οικονομικά κριτήρια και κριτήρια επίδοσης, τα οποία θα καθορίζονται από το Σωματείο.

Ειδικότερα, για τα πρώτα δέκα χρόνια θα παραχωρούνται ετησίως δύο χορηγίες ύψους €1.000 η καθεμία, ενώ για τα επόμενα δώδεκα χρόνια θα παραχωρούνται ετησίως δύο χορηγίες ύψους €1.250 η καθεμία. Με τον τρόπο αυτό, σε περίοδο 22 ετών θα στηριχθούν συνολικά 44 φοιτητές και φοιτήτριες. Τυχόν πρόσθετα έσοδα από τόκους θα διατίθενται για την παραχώρηση επιπλέον χορηγιών, σύμφωνα με απόφαση του Σωματείου.

Το Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών/Φοιτητριών Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου χαιρετίζει με ιδιαίτερη εκτίμηση δωρεές όπως αυτή, οι οποίες μετατρέπουν μια κληρονομιά σε διαρκή προσφορά προς τη νέα γενιά. Σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος των σπουδών παραμένει πραγματική πρόκληση για πολλές οικογένειες, η έμπρακτη αυτή στήριξη μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά ώστε νέοι άνθρωποι να συνεχίσουν και να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους χωρίς να ανακόπτονται από οικονομικές δυσκολίες.

Η αξία μιας τέτοιας πρωτοβουλίας δεν είναι μόνο οικονομική. Κάθε χορηγία αποτελεί πράξη εμπιστοσύνης προς έναν νέο ή μια νέα που προσπαθεί, αλλά και παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η ιδιωτική προσφορά μπορεί να ενισχύσει ουσιαστικά την ισότητα ευκαιριών στην ανώτερη εκπαίδευση.

Το Σωματείο εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς το Ίδρυμα Σπύρου Ευπραξία για την ευγενική αυτή προσφορά. Η δωρεά θα αξιοποιηθεί με διαφάνεια, συνέπεια και σεβασμό, τιμώντας τόσο τη μνήμη του Σπύρου Ευπραξία όσο και την εμπιστοσύνη όσων κατέστησαν δυνατή τη συμφωνία.