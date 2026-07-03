Με διεθνή παρουσία και σημαντικά επιτεύγματα ολοκλήρωσε την ακαδημαϊκή χρονιά το Πανεπιστήμιο Frederick

Το Πανεπιστήμιο Frederick ολοκλήρωσε την ακαδημαϊκή χρονιά με τρεις τελετές αποφοίτησης, στη Λευκωσία και στη Λεμεσό, γιορτάζοντας τους νέους και τις νέες απόφοιτους και απόφοιτές του αλλά και τα σημαντικά επιτεύγματα και τις διεθνείς συνεργασίες που καθιερώνουν τη δυναμική του παρουσία στην εκπαίδευση της Κύπρου και της Ευρώπης.

Κατά τις τελετές αναδείχθηκε η διαρκώς εξελισσόμενη πορεία του Πανεπιστημίου Frederick, η διεθνής εξωστρέφειά του, και η διαχρονική εστίαση στην ποιοτική διδασκαλία, την έρευνα και την καινοτομία, με ιδιαίτερη αναφορά στο κοινωνικό αποτύπωμα.

Η πρώτη τελετή αποφοίτησης πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό, με ομιλητές τον Υπουργό Υγείας, Νεόφυτο Χαραλαμπίδη, και τον Δήμαρχο Λεμεσού, Γιάννη Αρμεύτη.

Ο κος Χαραλαμπίδης συνεχάρη το Πανεπιστήμιο Frederick για τη διαχρονική προσφορά του στην εκπαίδευση, στην έρευνα και την κοινωνία και προέτρεψε τους απόφοιτους και τις απόφοιτες να προχωρήσουν στη ζωή τους με τόλμη, αυτοπεποίθηση και ανοιχτό μυαλό.

Ο κος Αρμεύτης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ουσιαστική συμβολή του Πανεπιστημίου Frederick «στην ανάπτυξη της χώρας μας και στη διαμόρφωση των επιστημόνων και επαγγελματιών του αύριο» ενώ κάλεσε τους απόφοιτους και τις απόφοιτες να συμβάλουν με την ενέργεια και την καινοτόμο σκέψη τους «στη δημιουργία μιας πόλης σύγχρονης, βιώσιμης και ανθρώπινης».

Η δεύτερη τελετή πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία και αφορούσε την αποφοίτηση της Πολυτεχνικής Σχολής. Την τελετή χαιρέτισαν ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Αλέξης Βαφειάδης και ο Πρόεδρος του ΕΤΕΚ, Κωνσταντίνος Κωνσταντή.

Ο κος Βαφειάδης χαρακτήρισε το Πανεπιστήμιο Frederick ως πρωτοπόρο και συνεχάρη τους απόφοιτους και τις απόφοιτες για την επιτυχία τους σε μια τόσο απαιτητική Σχολή. «Η Μηχανική είναι ένας τρόπος να κατανοείς τον κόσμο και να τον αλλάζεις στην πράξη», είπε.

Ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ ανέφερε ότι η Αρχιτεκτονική, η Μηχανική, η Πληροφορική και η Τεχνολογία διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο ζούμε, εργαζόμαστε και αλληλοεπιδρούμε. «Σας προτρέπω να κρατήσετε ζωντανή τη δημιουργικότητα, την περιέργεια και την τόλμη που καλλιεργήσατε στο Πανεπιστήμιο Frederick», είπε.

Στην τρίτη και τελευταία τελετή αποφοίτησης του Πανεπιστημίου Frederick, ομιλητές ήταν ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Νικόδημος Δαμιανού και η ηθοποιός Δέσποινα Μπεμπεδέλη.

Ο κος Δαμιανού, απευθυνόμενος επίσης στους απόφοιτους και τις απόφοιτες, ανέφερε «να μην σταματήσετε ποτέ να εξελίσσεστε και να μη φοβάστε να δοκιμάζετε».

Με ιδιαίτερα συγκινητικό τρόπο έκλεισε η φετινή σειρά των Τελετών Αποφοίτησης του Πανεπιστημίου Frederick, με την τιμητική βράβευση της μεγάλης κυρίας του θεάτρου, Δέσποινας Μπεμπεδέλη, η οποία κατά τη σύντομη ομιλία της είπε στους απόφοιτους και τις απόφοιτες: «Οι επαγγελματικοί σας στόχοι να έχουν πάντα επίκεντρο τον άνθρωπο».

Στις δικές τους ομιλίες, η Πρόεδρος του Συμβουλίου, κα Νατάσσα Φρειδερίκου, και ο Πρύτανης, Καθηγητής Γιώργος Δημοσθένους, αναφέρθηκαν στη συμφωνία συνεργασίας του Πανεπιστημίου Frederick με το Πανεπιστήμιο του Manchester, ένα από τα κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα στον κόσμο, για την ίδρυση νέας Ιατρικής Σχολής στη Λεμεσό. Όπως αναφέρθηκε, προχωρούν ήδη οι συνεργασίες με ιδιωτικά νοσηλευτήρια της πόλης και έχουν ανακοινωθεί οι πρώτες προσκλήσεις στελέχωσης στα πρότυπα του Πανεπιστημίου του Manchester.

Η δεύτερη στρατηγική συμφωνία που ανακοινώθηκε και αφορά την περαιτέρω διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Frederick, είναι η έγκριση κοινού προγράμματος Πληροφορικής στην Κίνα, σε συνεργασία με το Hangzhou Dianzi University Information Engineering School, το οποίο βρίσκεται σε ένα από τα σημαντικότερα οικοσυστήματα τεχνολογικής καινοτομίας της χώρας.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου στάθηκε ιδιαίτερα στην πρωτιά του Πανεπιστημίου Frederick στον τομέα της έρευνας. «Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (2021-2025), το Πανεπιστήμιό μας κατατάσσεται πρώτο ανάμεσα στα μη κρατικά πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της χώρας», ανέφερε και πρόσθεσε: «Την τελευταία δεκαετία, μέσω άκρως ανταγωνιστικών διαδικασιών και χωρίς καμία κρατική ενίσχυση, προσελκύσαμε εξωτερική χρηματοδότηση που ξεπερνά τα 200 εκατομμύρια ευρώ, αναπτύσσοντας συνεργασίες με περισσότερα από 400 πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα σε 75 χώρες».

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη συμπερίληψη του Πανεπιστημίου Frederick στα τρία κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και Κύπρο που μοιράζονται την υψηλότερη θέση στη γενική κατάταξη των Times Higher Education Impact Ratings και τη βράβευσή του με το Athena SWAN Bronze Award για την προσήλωσή του στην προώθηση της ισότητας των φύλων. «Δεν βλέπουμε αυτές τις διακρίσεις ως προορισμό αλλά ως υπενθύμιση της ευθύνης μας να συνεχίσουμε να δημιουργούμε θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία, στον τόπο μας και στον κόσμο», επισήμανε η κ. Φρειδερίκου.

Οι Τελετές ανέδειξαν τον ρόλο του Πανεπιστημίου Frederick ως ζωντανού κυττάρου στην κοινωνία, με έμφαση στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης, κοινωνικής δικαιοσύνης και υπεράσπισης των ανθρώπινων αξιών.

Παρακολουθήστε όλες τις Τελετές Αποφοίτησης στο κανάλι του Πανεπιστημίου στο YouTube: www.youtube.com/FrederickUniversity.