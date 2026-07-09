Ιστορική διάκριση για απόφοιτο του Πανεπιστημίου Κύπρου – Κατέγραψε τον υψηλότερο μέσο όρο στην ιστορία του ιδρύματος

Μία ιστορική ακαδημαϊκή επίδοση κατέγραψε ο απόφοιτος του Τμήματος Μαθηματικών και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, Βασίλης Σκουφαρίδης, ο οποίος ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές του σπουδές με τον υψηλότερο Σταθμικό Μέσο Όρο που έχει επιτευχθεί στην ιστορία του Πανεπιστημίου Κύπρου, μεταξύ όλων των αποφοίτων όλων των Τμημάτων από την ίδρυση του ιδρύματος μέχρι σήμερα.

Για την εξαιρετική του επίδοση, ο Βασίλης Σκουφαρίδης τιμήθηκε με το Βραβείο του Προέδρου του Πανεπιστημίου Κύπρου, την ανώτατη ακαδημαϊκή διάκριση που απονέμεται σε προπτυχιακό φοιτητή ή φοιτήτρια, κατά την Τελετή Βράβευσης Φοιτητών και Φοιτητριών της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών για το ακαδημαϊκό έτος 2025–2026.

Όπως αναφέρει το Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής, η διάκριση αποτελεί αναγνώριση της εξαιρετικής ακαδημαϊκής επίδοσης, της συνέπειας και της αριστείας που επέδειξε ο απόφοιτος καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών του.

Το Τμήμα επισημαίνει ότι η επιτυχία αυτή αντανακλά τόσο την αφοσίωση, το ήθος και το υψηλό επίπεδο γνώσεων του ίδιου του φοιτητή όσο και την ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχει το Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής. Παράλληλα, χαρακτηρίζει τη διάκριση ιδιαίτερη τιμή για το Τμήμα, τη Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών και συνολικά για το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Σε ανακοίνωσή του, το Τμήμα εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια στον Βασίλη Σκουφαρίδη και του εύχεται κάθε επιτυχία στη συνέχεια της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής του πορείας, σημειώνοντας ότι η πορεία του αποτελεί πηγή έμπνευσης για τους σημερινούς και μελλοντικούς φοιτητές, αποδεικνύοντας πως η αριστεία, η επιμονή και η αγάπη για τα μαθηματικά μπορούν να οδηγήσουν σε κορυφαία επιτεύγματα.