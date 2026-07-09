«Το Νοσοκομείο Αθαλάσσας έγινε η "κολυμβήθρα του Σιλωάμ"»: Όλα τα κενά του συστήματος καταλήγουν στο ψυχιατρείο

Ως ο τελευταίος κρίκος και αποδέκτης των κενών και αδυναμιών στις υπηρεσίες υγείας παρουσιάστηκε από τους αρμόδιους φορείς ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας το Νοσοκομείο Αθαλάσσας, με τον Προϊστάμενο Νοσηλευτικό Λειτουργό των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας ΟΚΥπΥ, Άνθο Γιανναπή, να αναφέρει ότι το νοσοκομείο λειτουργεί ως «κολυμβήθρα του Σιλοάμ».

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Σάβια Ορφανίδου ανέφερε ότι το θέμα θα ξανασυζητηθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου και ζήτησε από τους αρμόδιους μέχρι τότε να παρουσιαστούν αναλυτικά υπομνήματα και σαφή χρονοδιαγράμματα για τις ενέργειες που προγραμματίζονται.

Ο κ. Γιανναπής ανέφερε ενδεικτικά, απαντώντας σε ερωτήσεις Βουλευτών, ότι το 2025 υπήρχαν 463 νέες εισαγωγές στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας και 536 επανεισαγωγές, καθώς και 14 νέες προαιρετικές εισαγωγές με εννέα επανεισαγωγές προαιρετικού αιτήματος.

Ο ίδιος ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται 121 άτομα στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας με διάταγμα υποχρεωτικής νοσηλείας, με τον Οικονομικό Διευθυντή του ΟΚΥπΥ, Ρομπέρτο Καραχάννα, να εξηγεί ότι η μη ελεγχόμενη από τον Οργανισμό ροή ασθενών προς το νοσοκομείο, οφείλεται ακριβώς στην έκδοση διαταγμάτων υποχρεωτικής νοσηλείας. Ο κ. Καραχάννας ανέφερε ότι λόγω έλλειψης κατάλληλων δομών, το Νοσοκομείο δέχεται από τοξικοεξαρτημένους μέχρι άστεγους.

Μάλιστα, ο κ. Γιανναπής ανέφερε πως το προσωπικό καταλαβαίνει πότε υπάρχει «χαλασμένο» φορτίο κρυσταλλικής μεθαδόνης στην Κύπρο, από τις εισαγωγές στο Νοσοκομείο. Εξάλλου, όπως εξήγησε και ο εκπρόσωπος του ΟΚΥπΥ, Χαράλαμπος Χαριλάου, οι αδυναμίες στη στελέχωση του Νοσοκομείου, συνδέονται και με την υπερπληρότητα των θαλάμων.

Ο κ. Γιανναπής αναφέρθηκε και στα εμπόδια που δημιουργούνται λόγω του κοινωνικού στίγματος για τις ψυχικές ασθένειες, επισημαίνοντας ότι σε αυτό οφείλονται και οι επανεισαγωγές, εξηγώντας ότι η οικογένεια συχνά κρύβει τα προβλήματα «κάτω από το τραπέζι», μέχρι να φτάσει σε απελπιστική κατάσταση ο ασθενής. Πρόσθεσε, εξάλλου, ότι λόγω στίγματος συχνά υπάρχει και αντίδραση από τοπικές κοινότητες, όταν γίνεται προσπάθεια για δημιουργία δομών. Όπως ανέφερε, το στίγμα είναι χειρότερο από την ασθένεια, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για παρεμβάσεις στην κοινωνία.

Ζητά πίστωση χρόνου ο ΟΚΥπΥ για υλοποίηση σχεδιασμού στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας

Το γεγονός ότι το Νοσοκομείο Αθαλάσσας επιφορτίζεται με τις αδυναμίες που παρατηρούνται για χρόνια στο σύστημα επισήμαναν στις τοποθετήσεις τους και ο Γενικός Οικονομικός Διευθυντής του ΟΚΥπΥ, Ρομπέρτος Καραχάννας, αναφέροντας ότι ο Οργανισμός μάλλον είναι ο αποδέκτης του προβλήματος. Σημείωσε, όμως, ότι αναλαμβάνει τις ευθύνες του και παίρνει πρωτοβουλίες, αναγνωρίζοντας αλήθεια στα σχόλια των Βουλευτών για τα προβλήματα πληρότητας στους θαλάμους του Νοσοκομείου, για φιλοξενία ασθενών σε στρώματα στο πάτωμα και υποστελέχωση.

Επισημαίνοντας ότι ο ΟΚΥπΥ αναγνώρισε το πρόβλημα, ο κ. Καραχάννας ανέφερε ότι έγινε σχεδιασμός για ένα νέο, σύγχρονο κέντρο και ότι αυτό υλοποιείται. Σε ό,τι αφορά τη β’ φάση της υλοποίησης του σχεδιασμού για τις κτιριακές υποδομές, είπε ότι έχει υποβληθεί στο Υπουργείο Οικονομικών η μελέτη βιωσιμότητας, έλαβε πίσω κάποια σχόλια και ότι είναι σε διαδικασία ρύθμισης. Σημείωσε ότι έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση του έργου, που κυμαίνεται γύρω στα €30-€40 εκατομμύρια, όπως είπε. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, ο κ. Καραχάννας ανέφερε ότι θα γίνει πιο συγκεκριμένο μετά τη προκήρυξη του έργου, που προγραμματίζεται εντός του έτους.

Αρμόδια λειτουργός του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε ακολούθως ότι η Διεύθυνση Ανάπτυξης έχει λάβει μελέτη από τον ΟΚΥπΥ και ότι αυτή αξιολογείται κατά προτεραιότητα. «Αναμένουμε μετά την αξιολόγηση της μελέτης βιωσιμότητας να προχωρήσουμε με την προσθήκη του συγκεκριμένου έργου στον προϋπολογισμό για να προχωρήσει η προκήρυξή του», είπε.

Ο κ. Καραχάννας εξήγησε, επίσης, του λόγους που οδήγησαν στην εκκένωση των παλιών κτιρίων του Νοσοκομείου Αθαλάσσας, καθώς μετά από διενέργεια στατικής μελέτης εντοπίστηκαν ανεπάρκειες. Όπως είπε, η εκκένωση αποφασίστηκε με γνώμονα την ασφάλεια ασθενών και εργαζομένων, που μεταφέρθηκαν στα νέα κτίρια, προκειμένου να γίνουν έργα στήριξης των παλαιότερων κτιρίων. «Ο ΟΚΥπΥ θα δαπανήσει ό,τι χρειάζεται για να διασφαλίσει ότι ασθενείς και προσωπικό είναι ασφαλείς», διαβεβαίωσε ο κ. Καραχάννας.

Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος του ΟΚΥπΥ, Χαράλαμπος Χαριλάου, ανέφερε ότι στο πλαίσιο των μέτρων που εφάρμοσε ο Οργανισμός για την αποσυμφόρηση του Νοσοκομείου, μετά την εκκένωση των παλαιών κτιρίων, πήραν εξιτήριο περίπου 20 ασθενείς.

Ανέφερε, επίσης, ότι υλοποιείται σχεδιασμός για να εξευρεθούν επιπλέον κλίνες για ψυχιατρικούς ασθενείς, έξι εκ των οποίων, όπως είπε, είναι στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Πρόσθεσε, ακόμα, ότι θα αυξηθούν από οχτώ σε δέκα οι κλίνες υποχρεωτικής νοσηλείας στη Λεμεσό.

Ανακοίνωσε επίσης συνεργασία με το ίδρυμα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου, το οποίο θα δεχθεί περιστατικά χαμηλής επικινδυνότητας και περιστατικά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, με τουλάχιστον εφτά κλίνες, ενώ γίνονται προσπάθειες και για περισσότερες. Ο κ. Χαριλάου σημείωσε, ακόμα, ότι γίνονται προσπάθειες και για τη διοχέτευση ασθενών χαμηλής επικινδυνότητας και σε άλλες εξωτερικές δομές, ώστε να ανοίξουν κλίνες στο νοσοκομείο για οξέα περιστατικά.

Ο κ. Χαριλάου υπογράμμισε την ανάγκη ολιστικής διαχείρισης των περιστατικών ψυχικής υγείας. Όπως είπε, ο ΟΚΥπΥ εστιάζει μέσα στο επόμενο διάστημα στη μετατροπή των κέντρων ημέρας σε νοσοκομεία ημέρας, για να προσφέρουν περισσότερες υπηρεσίες και να παρέχουν αγωγή στους ασθενείς, ώστε να μην επιφορτίζεται το Νοσοκομείο Αθαλάσσας.

Εξάλλου, νωρίτερα ο κ. Καραχάννας είχε επισημάνει ότι, επειδή δεν υπάρχει πρόνοια για υποχρεωτική χορήγηση φαρμάκων σε ψυχιατρικούς ασθενείς στην Κύπρο, συχνά παρατηρείται υποτροπή μετά το εξιτήριο. Στο πλαίσιο αυτό, και ο κ. Καραχάννας υπογράμμισε ότι απαιτείται η συμβολή και άλλων αρμόδιων φορέων για ολιστική ρύθμιση, σημειώνοντας ότι το Νοσοκομείο Αθαλάσσας είναι μόνο ένας κρίκος στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας. «Έχουμε όραμα, έχουμε μέτρα, υλοποιήσαμε και θα υλοποιήσουμε έργα, αλλά χρειαζόμαστε πίστωση χρόνου για υλοποίηση σχεδιασμού», κατέληξε.

Ο Συνήγορος του Ασθενούς, Μάριος Χαραλαμπίδης, στην τοποθέτησή του επιβεβαίωσε ότι οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας αποτελούν τον «φτωχό συγγενή» του συστήματος, αναγνωρίζοντας ότι δεν έχει επιτευχθεί μία ολιστική προσέγγιση ακόμα και επισημαίνοντας ότι πρέπει να εμπλακούν και άλλοι φορείς, υπουργεία και υπηρεσίες.

Ο ίδιος πρόσθεσε, μάλιστα, ότι θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας μαζί με τον κ. Καραχάννα την Παρασκευή, 10 Ιουλίου, σημειώνοντας ότι στόχος είναι να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα και να συμφωνηθεί το πλαίσιο για αποσυμφόρηση του Νοσοκομείου, παράλληλα με διασφάλιση ότι οι ασθενείς έχουν επαρκή κάλυψη.

Μεγάλο κενό στην πρόληψη και αντιμετώπιση ψυχικών ασθενειών για παιδιά και εφήβους

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε από τα μέλη της Επιτροπής, αλλά και από καλεσμένους, στη διαχείριση ανηλίκων με ψυχικές ασθένειες. Μάλιστα, η Πρόεδρος της ΚΥΣΟΑ, Θέμις Ανθοπούλου, έκρουσε τον κώδωνα αναφέροντας περιστατικά ανήλικων που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού και καταλήγουν να νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας, ελλείψει άλλων κατάλληλων δομών ενδονοσοκομειακής φροντίδας,

Η Έλενα Περικλέους, Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, υπογράμμισε ενώπιον της Επιτροπής την ανάγκη να ρυθμιστεί συνολικά το ζήτημα, επισημαίνοντας ότι απουσιάζει από την Εθνική Στρατηγική το κομμάτι της ενσωμάτωσης παιδιών και εφήβων με ψυχικές ασθένειες.

Σημείωσε, ακόμα, ότι χρήζει άμεσης νομοθετικής ρύθμισης η ανάγκη συναίνεσης και των δύο γονέων για παροχή στήριξης σε ανήλικους, ενώ πρόσθεσε ότι δεν είναι αποκλειστική ευθύνη των Υπηρεσιών Υγείας η ψυχική υγεία των παιδιών και εφήβων, αλλά είναι απαραίτητη η συνεργασία διαφόρων υπηρεσιών, ιδίως σε επίπεδο σχολικών μονάδων για έγκαιρη παρέμβαση και πρόληψη.

Παρουσίασε συνοπτικά, ακολούθως, του τέσσερις άξονες που παραθέτει στο υπόμνημά της προς την Επιτροπή, που αφορούν στη ανάγκη για εθνικό σύστημα για παιδιά και εφήβους, για πρόληψη και έγκαιρη παρέμβαση, για ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες και για ανάπτυξη εξειδικευμένων δομών για παιδιά και εφήβους.

Σημείωσε ότι το ΤΕΝΕ, κλινική ενδονοσοκομειακής νοσηλείας στο Μακάριο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύονται έφηβοι 12-17 χρονών με σοβαρά ψυχιατρικά – ψυχοκοινωνικά προβλήματα, δεν επαρκεί. Εξήγησε ότι υπάρχει ανάγκη για νοσηλευτές ψυχικής υγείας παντού και ότι γι’ αυτό πρέπει να μελετηθεί η παραχώρηση κινήτρων ή ακόμα και η επιχορήγηση σπουδών στον κλάδο αυτό.

Εξάλλου, ο ο κ. Γιανναπής, απαντώντας στη Βουλευτή του ΑΚΕΛ, Μαρίνα Νικολάου, επιβεβαίωσε ότι, αν και υπάρχουν 10 κλίνες για ανηλίκους στο ΤΕΝΕ, αυτές δεν επαρκούν, ενώ επισήμανε ότι πρέπει να ενισχυθούν οι εξωτερικές δομές σε όλες τις επαρχίες.

Για τον ρόλο της Υπηρεσίας Σχολειατρικής μίλησε στην Επιτροπή ο Ευαγόρας Ταμπούρης, ο οποίος ανέφερε ότι υπάρχουν σε όλη την Κύπρο 119 επισκέπτριες υγείας που είναι αρμόδιες για το πρόγραμμα της αγωγής ζωής που αφορά στην αυτοεικόνα των παιδιών και παρέχεται στα σχολεία. Πιο συγκεκριμένα μίλησε για τα αποτελέσματα του έργου των επισκεπτριών υγείας σε απομακρυσμένα σχολεία σε Λεύκαρα, Πολέμι και Αγρό, αναφέροντας ότι φαίνεται να υπάρχει πολύ καλό αποτέλεσμα και ότι στόχος είναι η επέκταση του θεσμού σε περισσότερα σχολεία με προτεραιότητα σε όσα καταγράφονται αυξημένες ανάγκες.

Λειτουργός του Υπουργείου Παιδείας ανέφερε ότι ευελπιστούν σε έγκριση του προϋπολογισμού του 2028 από το Υπουργείο Οικονομμικών για 60 εκπαιδευτικούς ψυχολόγους, αφού απορρίφθηκε το αίτημα για 2027, με την Πρόεδρο της Επιτροπής και Βουλευτή του ΔΗΣΥ να υπογραμμίζει ότι θα ασκηθούν πιέσεις, ώστε να διασφαλιστεί κονδύλι ήδη από το 2027.

Όπως επισημάνθηκε, τα προβλήματα που εντοπίζονται στο σχολικό περιβάλλον δεν είναι μόνο αριθμητικά αυξημένα, αλλά και ποιοτικά ενισχυμένα και ότι δεν υπάρχει πια χρόνος για πρόληψη, καθώς οι υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας καλούνται να διαχειριστούν απόπειρες αυτοκτονίας, περιστατικά χρήσης ουσιών και βίας, αλλά και σοβαρότατα προβλήματα στο οικογενειακό περιβάλλον.

Χρονίζουν τα νομοθετικά κενά

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης, ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στα νομοθετικά κενά που εντοπίζονται διαχρονικά σε ό,τι αφορά την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας, με την Πρόεδρο της Επιτροπής Σάβια Ορφανίδου να αναφέρει ότι οι αδυναμίες αυτές έχουν επισημανθεί στο πλαίσιο της Επιτροπής Υγείας εδώ και τουλάχιστον εφτά χρόνια.

Η Νίκη Ιεροδιακόνου, η οποία ανέφερε στην Επιτροπή ότι από την 1η Ιουλίου έχει αναλάβει ως Αναπληρώτρια Διευθύντρια Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, είπε ότι είναι σε εξέλιξη η σύσταση προπαρασκευαστικής επιτροπής για την επεξεργασία του νομοσχεδίου που άπτεται της παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Γιώργος Παμπορίδης, ζήτησε να είναι παρόντες στις συνεδριάσεις της Επιτροπής οι αρμόδιοι της Διεύθυνσης του Υπουργείου για θέματα που ανακοινώνονται στην ατζέντα, ώστε να παρέχεται πλήρης ενημέρωση.

Εξάλλου, ο κ. Παμπορίδης ανέδειξε και κενό που αφορά στη φροντίδα των ασθενών που παίρνουν εξιτήριο από το νοσοκομείο, απευθύνοντας ερώτημα προς τον κ. Γιανναπή για αν υποχρεώνονται οι οικείοι τους να αναλάβουν την φροντίδα, εισπράττοντας αρνητική απάντηση. Εξάλλου, όπως είπε ο κ. Γιανναπής, οι οικείοι των ασθενών είναι ήδη επηρεασμένοι από τις προεκτάσεις της ασθένειας του πάσχοντος, μετά από χρόνια διαβίωσης μαζί του χωρίς να λαμβάνει θεραπεία.

Νομοθετικό κενό διαπιστώθηκε, επίσης, κατά την τοποθέτηση λειτουργού του Υφυπουργείο Πρόνοιας, Ελένης Καραγιάννη, όταν τέθηκε το θέμα της επανένταξης των ασθενών στην κοινότητα. Η κ. Καραγιάννη ανέφερε ότι στο κομμάτι αυτό μεταφέρεται η αρμοδιότητα στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, χωρίς όμως να υπάρχουν κατάλληλοι χώροι ή εξειδικευμένες δομές, με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Αιχμή της συζήτησης αποτέλεσε το ποιον βαραίνει η αρμοδιότητα για τη δημιουργία τέτοιων δομών, με την κ. Καραγιάννη να αναφέρει ότι το Υφυπουργείο δεν έχει την απαραίτητη τεχνογνωσία για κάτι τέτοιο. Η Πρόεδρος της Επιτροπής απηύθυνε έκκληση να βρεθεί μία χρυσή τομή και να αναλάβει την ευθύνη η εκτελεστική εξουσία να ρυθμίσει το θέμα.

Εξάλλου, η Μαρία Στεφάνου, μέλος Επιτροπής Εποπτείας και Προστασίας Δικαιωμάτων Ψυχικά Ασθενών και συγγενής ψυχικά ασθενούς, ανέδειξε τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκονται οι οικογένειες ασθενών που έχουν πάρει εξιτήριο, αναφέροντας ότι τα δωμάτια στα οποία διαμένουν συχνά καταλήγουν να θυμίζουν μικρά ιδρύματα. Είπε ότι οι περιπτώσεις αυτές αποτελούν στην ουσία χρόνιους ασθενείς και πρόσθεσε ότι οι οικογένειές τους είναι «πάντα στην σκιά», ενώ έχουν να διαδραματίσουν πολύ σημαντικό ρόλο, χωρίς να λαμβάνουν στήριξη. «Θέλουμε να διαδραματίσουμε ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση της Εθνικής Στρατηγικής, δεν θέλουμε διακοσμητική θέση», είπε η κ. Στεφάνου.

Άλλωστε και η Μιχαέλα Μάρκου μιλώντας εκ μέρους της ΟΣΑΚ, αναφέρθηκε στην αύξηση παραπόνων από ψυχικά ασθενείς που παρατηρείται, ενώ εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι ο αριθμός είναι ακόμα μεγαλύτερος, αλλά δεν καταγράφεται λόγω του στίγματος που υπάρχει για τις ψυχικές ασθένειες.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοίνωσε ότι η συνεδρίαση για το ίδιο θέμα θα συνεχιστεί στις 10 Σεπτεμβρίου με την ίδια σύνθεση, καθώς αρκετοί από τους προσκεκλημένους δεν είχαν την ευκαιρία να τοποθετηθούν, ενώ ζήτησε μέχρι τότε να παρουσιαστούν αναλυτικά υπομνήματα και σαφή χρονοδιαγράμματα για τις ενέργειες που προγραμματίζονται από υπηρεσίες και οργανισμούς.

«Κανένα κράτος και καμία πολιτεία δεν μπορεί να κάνει εκπτώσεις στα θέματα ψυχικής υγείας», ανέφερε σε δηλώσεις της μετά τη συνεδρίαση η κ. Ορφανίδου, προσθέτοντας ότι «είναι η μεγαλύτερη μάστιγα του αιώνα μας και το μεγαλύτερο πρόβλημα ανάμεσα στη νέα γενιά».

Σημείωσε ότι ζητήθηκαν ενημέρωση και παρεμβάσεις για τα θέματα του Νοσοκομείου Αθαλάσσας και της ολοκλήρωσης της β’ φάσης, για τα θέματα της υπερπληρότητας και της υποστελέγχωσης, αλλά και για την απομάκρυνση των ασθενών που δεν πρέπει να είναι στο Νοσοκομείο της Αθαλάσσας, όπως άστεγοι, άτομα στο φάσμα του αυτισμού, άτομα με νευρική ανορεξία.

Υπογράμμισε, επίσης, την ανάγκη για τροποποίηση του νομοσχεδίου για την ψυχιατρική νοσηλεία αλλά και για την κοινοτική φροντίδα, ενώ αναφέρθηκε και στη διαδικασία της πρόληψης, στους σχολικούς νοσηλευτές και ψυχολόγους.

«Απαιτούμε άμεσα λύσεις. Απαιτούμε άμεσα να δούμε αποτελέσματα. Τα θέματα ψυχικής υγείας αφορούν όλους μας και όλοι που έχουμε θέση ευθύνης οφείλουμε θετικά και εποικοδομητικά να συμβάλουμε σ΄ αυτό. Αλλά στο τέλος της ημέρας το κράτος και η πολιτεία που έχει την ευθύνη πρέπει να φέρει εις πέρας αυτό το δύσκολο έργο», κατέληξε.

Η Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Μαρίνα Νικολάου, ανέφερε στις δηλώσεις της ότι κατά τη συζήτηση επιβεβαιώθηκαν οι σοβαρές ελλείψεις υποδομές, προσωπικό, πολιτική πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης. Ανησυχία εξέφρασε για την κατάσταση που επικρατεί στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας για παιδιά και εφήβους, επισημαίνοντας ότι η πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές είναι συνδεδεμένη με την ποιότητα ζωής.

«Η χώρα μας εξακολουθεί να μην διαθέτει επαρκείς εξειδικευμένες θεραπευτικές δομές για την έγκαιρη αντιμετώπιση σοβαρών περιστατικών», είπε, προσθέτοντας ότι «η μοναδική παιδοψυχιατρική νοσηλευτική μονάδα το ΤΕΝΕ διαθέτει μόλις οχτώ κλίνες, οι οποίες δεν επαρκούν για να καλύψουν τις πραγματικές ανάγκες και ως αποτέλεσμα πολλά παιδιά και έφηβοι δεν λαμβάνουν την αναγκαία θεραπεία την κατάλληλη στιγμή, με αποτέλεσμα τα προβλήματα να επιδεινώνονται και αρκετοί να καταλήγουν αργότερα στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας ή ακόμη και σε άλλες κρατικές δομές όπως είναι η Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, που δεν είναι θεραπευτικές δομές ψυχικής υγείας».

Για το Νοσοκομείο Αθαλάσσας είπε ότι «αποτελεί την πιο χαρακτηριστική απόδειξη των παραλείψεων της πολιτείας» και ότι «η κατάσταση που επικρατεί εκεί έχει λάβει πια χαρακτηριστικά ανθρωπιστικής κρίσης, μιας κρίσης που αποκαλύπτει την αποτυχία και την ανεπάρκεια της κυβέρνησης αλλά και του ΟΚΥΠΥ ΝΑ διαχειριστούν στοιχειώδεις ανάγκες μιας από τις πιο ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας, των ψυχικά ασθενών».

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Αντρέας Αποστόλου, στις δηλώσεις του ανέφερε ότι, ενώ υπάρχει βελτίωση στις υπηρεσίες για στήριξη άλλων ασθενών, στα θέματα ψυχικής υγείας δεν έχουν γίνει τα βήματα που θα έπρεπε να είχαν γίνει, είτε στη νοσηλεία, είτε στην κοινωνική πρόνοια και επανένταξη. «Θέλουμε πλέον να δούμε αποτελέσματα και από το Υπουργείο Υγείας αλλά και από το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, γιατί οι καταγγελίες που ακούστηκαν σήμερα κυρίως από τους οργανωμένους συνδέσμους που εκπροσωπούν τα άτομα με ψυχική αναπηρία, είναι πάρα πολύ σοβαρές», κατέληξε.

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ, Αντρέας Παπαχαραλάμπους, σημείωσε στις δηλώσεις του ότι η ψυχική υγεία και τα δικαιώματα των ασθενών βρίσκονται σε οριακό σημείο, ότι οι υποδομές δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εποχής, ενώ οι ανάγκες των ανθρώπων για ψυχιατρική στήριξη αυξάνονται καθημερινά λόγω πληθυσμιακών και επιδημιολογικών δεδομένων.

«Περισσότεροι πολίτες καθημερινά ζητούν βοήθεια, περισσότερες οικογένειες αναζητούν στήριξη, περισσότερα περιστατικά απαιτούν άμεση και εξειδικευμένη παρέμβαση», είπε. «Χωρίς να μηδενίζουμε, χωρίς να μοιρολατρούμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι οι επαγγελματίες του κλάδου αλλά και ο ΟΚΥΠΥ κάνουν φιλότιμες προσπάθειες, η αλήθεια είναι ότι οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας συνεχίζουν να λειτουργούν με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και ανεπαρκείς πόρους», πρόσθεσε. «Η υποστελέχωση σημαίνει καθυστερήσεις, εξουθένωση των επαγγελματιών, περιορισμένη πρόσβαση στη φροντίδα και ανθρώπους που μένουν χωρίς την υποστήριξη που δικαιούνται», ανέφερε, καταλήγοντας ότι «η ψυχική υγεία δεν είναι πολυτέλεια, είναι προτεραιότητα, είναι αναφαίρετο θεμελιώδες δικαίωμα».

Η Βουλευτής του Κινήματος Άλμα, Λίτσα Δρουσιώτου, δήλωσε ότι δεν αρκούν μόνο οι καλές προθέσεις και διακηρύξεις και ότι χρειάζονται αποφάσεις, χρηματοδότηση, στελέχωση με εξειδικευμένο προσωπικό και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα.

Υπογράμμισε ότι «η ψυχική υγεία δεν είναι δευτερεύον ζήτημα, είναι θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κοινωνικής συνοχής και σεβασμού στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια» και ότι γι’ αυτό «η πολιτεία θα κριθεί όχι μόνο από τις εξαγγελίες της αλλά από το πώς φροντίζει τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας», προσθέτοντας ότι «σε αυτόν τον δομέα δεν υπάρχουν άλλα περιθωρία για αναβολές».

Ο Βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας, Γιάννης Λαούρης, στο πλαίσιο της συνεδρίασης σημείωσε ότι η ψυχική υγεία είναι δείγμα πολιτισμού. Ανέφερε ότι υπάρχουν δεκάδες οργανισμοί που εμπλέκονται στο θέμα αυτό και δεκάδες παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν, προσθέτοντας ότι ο μόνος τρόπος να λυθεί το πρόβλημα είναι να μπορούν να βρεθούν μεταξύ τους οι εμπλεκόμενοι φορείς σε πλαίσιο δομημένων διαλόγων χάριν συντονισμού.

ΚΥΠΕ