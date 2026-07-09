ΔΗΣΥ: Καθήκοντα Αναπληρωτή Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου αναλαμβάνει ο Πρόδρομος Αλαμπρίτης

Τον Βουλευτή Λάρνακας Πρόδρομο Αλαμπρίτη όρισε νέο Αναπληρωτή Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο ο Δημοκρατικός Συναγερμός.

«Νέος Αναπληρωτής Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΔΗΣΥ ο Βουλευτής Λάρνακας Πρόδρομος Αλαμπρίτης. Καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα», αναφέρεται σε ανάρτηση του κόμματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Αλαμπρίτης επανεξελέγη στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση σε σταυρούς προτίμησης μεταξύ των υποψηφίων του ΔΗΣΥ στη Λάρνακα. Συγκέντρωσε 7.297 ψήφους και κατέλαβε τη δεύτερη έδρα του κόμματος στην εκλογική περιφέρεια, μετά την πρόεδρο του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, η οποία εξελέγη χωρίς σταυρό προτίμησης λόγω της ιδιότητάς της ως προέδρου του κόμματος.