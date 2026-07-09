Προσωρινό πλαίσιο για τον εντοπισμό υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Τροπολογίες στη θέση του Συμβουλίου για την παρέκκλιση από τους κανόνες προστασίας της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, με σκοπό τον εντοπισμό υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο, ενέκριναν την Πέμπτη οι Ευρωβουλευτές, κατά την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η παρέκκλιση αφορά τη δυνατότητα υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών να εντοπίζουν οικειοθελώς υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, καθώς και περιπτώσεις προσέγγισης παιδιών με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, στις υπηρεσίες τους.

Στη ψηφοφορία, οι Ευρωβουλευτές ενέκριναν τροπολογίες στη θέση του Συμβουλίου, ζητώντας να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας οι επικοινωνίες στις οποίες εφαρμόζεται, έχει εφαρμοστεί ή θα εφαρμοστεί κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο.

Σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας, δηλαδή στη δεύτερη ανάγνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, απαιτείτο απόλυτη πλειοψηφία των Ευρωβουλευτών, επί του παρόντος 360 ψήφοι, για την απόρριψη ή την τροποποίηση της θέσης του Συμβουλίου.

Σε αρχική ψηφοφορία, με απλή πλειοψηφία οι Ευρωβουλευτές υποστήριξαν την απόρριψη της θέσης, με 314 ψήφους υπέρ, 276 κατά και 17 αποχές. Καθώς δεν υπήρξε απόλυτη πλειοψηφία, η διαδικασία συνεχίστηκε επί της τροποποιημένης θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Στη συνέχεια, δεν υπήρξε πλειοψηφία υπέρ της απόρριψης της τροποποιημένης θέσης, καθώς καταγράφηκαν 276 ψήφοι υπέρ, 286 κατά και 30 αποχές. Με τον τρόπο αυτό ολοκληρώθηκε η δεύτερη ανάγνωση.

Η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως τροποποιήθηκε, θα διαβιβαστεί τώρα στο Συμβούλιο, το οποίο έχει προθεσμία τριών μηνών για να εγκρίνει ή να απορρίψει τις τροπολογίες. Εάν το Συμβούλιο δεν αποδεχθεί όλες τις τροπολογίες, στη συνέχεια τα δύο θεσμικά όργανα θα προχωρήσουν σε διαδικασία συνδιαλλαγής, με στόχο τη συμφωνία επί της νομοθεσίας.

Η θέση του Συμβουλίου θα επανέφερε ουσιαστικά παρέκκλιση που είχε λήξει, επιτρέποντας στους παρόχους να εντοπίζουν οικειοθελώς σεξουαλική κακοποίηση παιδιών και προσέγγιση παιδιών με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση σε ιδιωτικές επικοινωνίες στις υπηρεσίες τους, καθώς και να αφαιρούν και να αναφέρουν σχετικό υλικό.

Η παρέκκλιση προβλέπεται ως προσωρινό μέτρο, με στόχο την αποτροπή νομικού κενού, ενώ συνεχίζονται οι συζητήσεις για μόνιμο καθεστώς καταπολέμησης της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με το ιστορικό της διαδικασίας, μετά την πρόταση της Κομισιόν για νέα παράταση της παρέκκλισης, οι Ευρωβουλευτές είχαν ψηφίσει υπέρ του περιορισμού του πεδίου εφαρμογής των μέτρων εντοπισμού και υπέρ της απαίτησης δικαστικής έγκρισης. Ακολούθησαν διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο, χωρίς να επιτευχθεί συμφωνία.

Στις 26 Μαρτίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέρριψε την πρόταση της Κομισιόν για παράταση της παρέκκλισης και ολοκλήρωσε την πρώτη ανάγνωσή του, οδηγώντας στη λήξη της προσωρινής νομοθεσίας στις 3 Απριλίου 2026. Στη συνέχεια, το Συμβούλιο αποφάσισε να επιστρέψει την πρόταση στο Κοινοβούλιο για δεύτερη ανάγνωση.

Τα περισσότερα στοιχεία της μόνιμης νομοθεσίας για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο συμφωνήθηκαν υπό την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου, ενώ ορισμένες πτυχές παραμένουν προς συζήτηση.

ΚΥΠΕ