Τάσος Γιασεμίδης: Αν η κρίση στο Ιράν παραταθεί θα επιβραδύνει την ανάπτυξη της οικονομίας

Μία ακόμη σημαντική εξωγενή πρόκληση για την Κύπρο αποτελούν οι νέες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο οικονομολόγος Τάσος Γιασεμίδης, προσθέτοντας ότι αν η κρίση παραταθεί, συνοδευόμενη από σειρά παραγόντων, θα επιβραδύνει την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας.

Κληθείς να σχολιάσει τις νέες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ενδεχόμενες επιπτώσεις στην κυπριακή οικονομία, ο κ. Γιασεμίδης είπε ότι η νέα ανάφλεξη στις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν επαναφέρει στο προσκήνιο έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες αβεβαιότητας για την παγκόσμια οικονομία.

Πρόσθεσε ότι δεν είναι τυχαίο ότι η τελευταία επικαιροποίηση των προβλέψεων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) που ανακοινώθηκαν την Τετάρτη, 8 Ιουλίου, «περιορίζει την αναμενόμενη ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας στο 3% για το 2026, επισημαίνοντας ότι οι γεωπολιτικές συγκρούσεις αποτελούν πλέον έναν από τους μεγαλύτερους κινδύνους για τη διεθνή οικονομική σταθερότητα».

«Σε μια περίοδο όπου οι αγορές προσπαθούσαν να ανακτήσουν τη σταθερότητά τους μετά τις εμπορικές εντάσεις και τις πληθωριστικές πιέσεις των τελευταίων ετών, η γεωπολιτική αστάθεια στη Μέση Ανατολή δημιουργεί νέους κινδύνους, κυρίως μέσω της ενέργειας, των μεταφορών και του διεθνούς εμπορίου", πρόσθεσε.

Είπε ακόμη ότι το ΔΝΤ αναθεώρησε προς τα πάνω και τις προβλέψεις για τον παγκόσμιο πληθωρισμό, κυρίως λόγω της αύξησης του ενεργειακού κόστους και της αβεβαιότητας στις αγορές πετρελαίου.

«Είναι αναπόφευκτο ότι, εάν η κρίση παραταθεί και συνοδευτεί από διατήρηση των υψηλών τιμών ενέργειας και γενικότερη επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας, θα υπάρξει αρνητική επίδραση και στον ρυθμό ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας», υπογράμμισε.

Ανέφερε επίσης ότι το αυξημένο κόστος παραγωγής και μεταφορών, η πιθανή επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας στις κύριες ευρωπαϊκές αγορές και η επιφυλακτικότητα των επενδυτών «αναμένεται να περιορίσουν τη δυναμική της ανάπτυξης τους επόμενους μήνες, καταγράφοντας χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης από τις αρχικές προβλέψεις».

Το γεγονός αυτό, σύμφωνα με τον κ. Γιασεμίδη, υπογραμμίζει την ανάγκη για συνετή δημοσιονομική πολιτική, καλύτερη διαχείριση των δαπανών, επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων και ενίσχυση της ανθεκτικότητας της κυπριακής οικονομίας απέναντι σε εξωγενείς κρίσεις, ενώ, την ίδια ώρα, όπως σημείωσε, «ενισχύεται η ανάγκη για εκσυγχρονισμό της κοινωνικής πολιτικής του κράτους και προστασία του βιοτικού επιπέδου των πολιτών μέσα από συνετές και στοχευμένες πολιτικές».

Πρόσθεσε ότι η κυπριακή οικονομία επηρεάζεται μέσω της μεγάλης εξάρτησής της από τις εισαγωγές ενέργειας και καυσίμων καθώς η αύξηση των διεθνών τιμών πετρελαίου μεταφέρεται στο κόστος ηλεκτρισμού, στις μεταφορές, στις επιχειρηματικές δαπάνες και, τελικά, στις τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η αβεβαιότητα μπορεί να επηρεάσει και άλλους τομείς που αποτελούν βασικούς πυλώνες της κυπριακής οικονομίας, όπως ο τουρισμός, η ναυτιλία και, γενικότερα, οι επενδύσεις.

«Το μεγάλο ζητούμενο είναι η διάρκεια και η ένταση που θα έχει η νέα ανάφλεξη, με τις αγορές να παρουσιάζονται ιδιαίτερα ‘ευαίσθητες’ σε τέτοια γεγονότα», πρόσθεσε.

Σημαντικά τα θεμελιώδη μεγέθη της οικονομίας

Συνεχίζοντας ο κ. Γιασεμίδης είπε στο ΚΥΠΕ ότι η κυπριακή οικονομία παρουσιάζει «σημαντικά θεμελιώδη μεγέθη και μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα τις διεθνείς κρίσεις και την αβεβαιότητα».

«Η δημοσιονομική σταθερότητα, η βελτίωση της πιστοληπτικής αξιολόγησης, η ανθεκτικότητα του τραπεζικού συστήματος και η συνεχής εισροή ξένων επενδύσεων δημιουργούν ένα ισχυρό δίχτυ προστασίας απέναντι στις εξωτερικές αναταράξεις», πρόσθεσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ