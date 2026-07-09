Στεφάνου: «Η διαχείριση αποβλήτων έχει την οσμή σκανδάλου» – Επίσκεψη του ΓΓ του ΑΚΕΛ στην ΟΕΔΑ Πεντακώμου

Την ανάγκη για άμεσες αποφάσεις και ολοκληρωμένο σχεδιασμό στη διαχείριση των αποβλήτων υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, μετά την επίσκεψή του στην Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) Πεντακώμου.

Όπως ανέφερε, η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο της ενασχόλησης του ΑΚΕΛ με την περιβαλλοντική πολιτική και τη δημόσια υγεία, σημειώνοντας ότι είχαν προηγηθεί και επισκέψεις στην ΟΕΔΑ Κόσιης.





Ο κ. Στεφάνου δήλωσε ότι είναι γνωστά τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και οι δύο μονάδες, αποδίδοντάς τα σε λανθασμένους χειρισμούς, κακό σχεδιασμό και αστοχίες. Υποστήριξε ότι απουσιάζει ένας συνολικός σχεδιασμός για τη διαχείριση των αποβλήτων, με αποτέλεσμα να μετατίθενται συνεχώς στόχοι και χρονοδιαγράμματα, ενώ εξακολουθεί να θάβεται το μεγαλύτερο ποσοστό των απορριμμάτων αντί να ανακυκλώνεται ή να τυγχάνει της κατάλληλης διαχείρισης.

Σύμφωνα με τον ΓΓ του ΑΚΕΛ, η κατάσταση αυτή επιβαρύνει σημαντικά τόσο το περιβάλλον όσο και τη δημόσια υγεία. Παράλληλα, σημείωσε ότι η Κύπρος βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με τρεις διαδικασίες επί παραβάσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση για ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση αποβλήτων.

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ αναφέρθηκε επίσης σε έρευνα που, όπως είπε, βρίσκεται σε εξέλιξη για διαδικασίες που αφορούν την ΟΕΔΑ Πεντακώμου και ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα, σημειώνοντας ότι «όλα αυτά δίνουν και την οσμή ενός σκανδάλου», το οποίο, όπως ανέφερε, θα πρέπει να διερευνηθεί.

Ο κ. Στεφάνου εξέφρασε ακόμη ανησυχία για τη μεταφορά της ευθύνης διαχείρισης της μονάδας Πεντακώμου στον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Λεμεσού από την 1η Ιουνίου 2027. Όπως υποστήριξε, υπάρχει κίνδυνος το κεντρικό κράτος να μεταθέσει τις ευθύνες στους ΕΟΑ χωρίς προηγουμένως να έχουν επιλυθεί τα υφιστάμενα προβλήματα και χωρίς να έχουν διατεθεί τα αναγκαία μέσα για την αποτελεσματική διαχείρισή τους.

Καταλήγοντας, κάλεσε την κυβέρνηση, τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα συναρμόδια υπουργεία να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες αποφάσεις, προειδοποιώντας ότι το ζήτημα λαμβάνει πλέον διαστάσεις κρίσης. Όπως είπε, ενώ οι πολίτες καλούνται να ανακυκλώνουν και οι τοπικές αρχές επιβαρύνονται οικονομικά για τη συλλογή των υλικών, στο τέλος μεγάλο μέρος τους καταλήγει να θάβεται αντί να ανακυκλώνεται, κάτι που χαρακτήρισε απαράδεκτο και ζήτησε να αντιμετωπιστεί άμεσα.