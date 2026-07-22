Κοινό μέτωπο ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ για τους διορισμούς - Ζητούν άμεση γραπτή πρόταση από το ΥΠΑΝ

Κοινή γραμμή απέναντι στο Υπουργείο Παιδείας υιοθέτησαν ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ για το μέλλον του συστήματος διορισμών εκπαιδευτικών, ζητώντας την άμεση κατάθεση γραπτής πρότασης και προειδοποιώντας ότι η περαιτέρω καθυστέρηση εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη στελέχωση των δημόσιων σχολείων από τη σχολική χρονιά 2027-2028.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους, μετά από συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα με αποκλειστικό θέμα το σύστημα διορισμών, οι τρεις εκπαιδευτικές οργανώσεις επιβεβαιώνουν την κοινή τους θέση ότι η υφιστάμενη νομοθεσία πρέπει να τροποποιηθεί άμεσα, ώστε να διασφαλιστεί τόσο η απρόσκοπτη στελέχωση των δημόσιων σχολείων μετά το 2027 όσο και η δίκαιη μεταχείριση όλων των εκπαιδευτικών, ανεξαρτήτως του καταλόγου στον οποίο ανήκουν.

Παράλληλα, διαμηνύουν ότι δεν πρόκειται να αποδεχθούν «τη θυματοποίηση οποιουδήποτε μέλους τους», στέλνοντας μήνυμα πως επιδιώκουν λύση που δεν θα αφήνει αδικημένους ούτε εκπαιδευτικούς του καταλόγου διοριστέων ούτε του καταλόγου διορισίμων.

Οι τρεις οργανώσεις εκφράζουν έντονη ανησυχία για την, όπως αναφέρουν, συνεχιζόμενη καθυστέρηση του ΥΠΑΝ να παρουσιάσει τις θέσεις του, υποστηρίζοντας ότι οι δημόσιες αναφορές του υπουργείου χωρίς συγκεκριμένες προτάσεις εντείνουν την ανασφάλεια εκατοντάδων εκπαιδευτικών.

Όπως επισημαίνουν, η αβεβαιότητα αυτή αυξάνει τον κίνδυνο να παρουσιαστούν σοβαρές δυσλειτουργίες στη στελέχωση των δημόσιων σχολείων από το 2027-2028 και μετά, με επιπτώσεις στην εύρυθμη λειτουργία τους αλλά και στους μαθητές.

Κλείνοντας, ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ καλούν το Υπουργείο Παιδείας να καταθέσει άμεσα τις θέσεις και τις προτάσεις του γραπτώς και να προσέλθει σε ουσιαστικό διάλογο, τονίζοντας ότι «η περαιτέρω καθυστέρηση δεν αποτελεί πλέον επιλογή».