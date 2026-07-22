Κοίτασμα «Αφροδίτη»: Υπογράφηκε το Μνημόνιο Κατανόησης για πώληση όλου του εξορύξιμου φυσικού αερίου στην Αίγυπτο

Στις 22 Ιουλίου 2026, λήφθηκαν όλες οι υπογραφές για το Μνημόνιο Κατανόησης (MOU) για την πώληση προς την Αιγυπτιακή Εταιρεία Διαχείρισης Φυσικού Αερίου (EGAS) του συνόλου των ποσοτήτων φυσικού αερίου που μπορούν να εξορυχθούν από το κοίτασμα «Αφροδίτη», το οποίο βρίσκεται στην περιοχή του Τεμαχίου 12 της κυπριακής ΑΟΖ, ανακοίνωσε την Τετάρτη η NewMed Energy Management Ltd.

Σε ανακοίνωση μέσω του Χρηματιστηρίου του Ισραήλ, η οποία απευθύνεται και προς την ισραηλινή Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η NewMed Energy αναφέρει ότι το MOU υπογράφηκε από τους εταίρους του κοιτάσματος, την Κυπριακή Εταιρεία Υδρογονανθράκων και την αιγυπτιακή EGAS.

Επιπλέον, αναφέρει ότι τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να ολοκληρωθούν με την αιγυπτιακή Κυβέρνηση οι υπογραφές στη Συμφωνία Φιλοξενούσας Χώρας (Host Government Agreement – HGA) που αφορά την ανάπτυξη ενός συστήματος ανοικτά των ακτών της Αιγύπτου για τη μεταφορά φυσικού αερίου από το «Αφροδίτη» στην Αίγυπτο.

Σημειώνει περαιτέρω ότι τα μέρη του Μνημονίου Κατανόησης διαπραγματεύονται μια δεσμευτική συμφωνία για τη μεταφορά φυσικού αερίου από το κοίτασμα «Αφροδίτη» προς την EGAS.

Στην ανακοίνωση αναφέρονται και τα ποσοστά συμμετοχής του κάθε εταίρου στο «Αφροδίτη»: Chevron Cyprus Limited 35%, BG Cyprus Limited 35%, NewMed Energy 30%.

Πηγή: ΚΥΠΕ