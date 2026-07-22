Σε καλό κλίμα οι συναντήσεις Ολγκίν με Φον ντερ Λάιεν - Φίτο στις Βρυξέλλες

Τον νέο εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό και Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ραφαέλε Φίτο, καθώς και την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συνάντησε σε καλό κλίμα η Ειδική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό Μαρία Άνχελα Ολγκίν, νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης στην έδρα της Κομισιόν στη Βελγική πρωτεύουσα.

Καμία συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα δεν ήταν εξαρχής προγραμματισμένη, καθώς ο ίδιος απουσιάζει από τις Βρυξέλλες. Σε κάθε περίπτωση, τονίζεται ότι οι επαφές της κ. Ολγκίν δεν ήταν προγραμματισμένες να λάβουν χώρα σε επίπεδο επικεφαλής των ευρωπαϊκών θεσμών.

Πηγή με γνώση της συνάντησης διαβεβαίωσε το ΚΥΠΕ για το καλό κλίμα και τον ενθουσιασμό για τις συναντήσεις, σημειώνοντας ότι οι δύο πλευρές, δηλαδή η κ. Ολγκίν από πλευράς ΟΗΕ και ο κ. Φίτο για την Κομισιόν θα συνεχίσουν να είναι σε απευθείας επαφή. Επιπλέον σημειώνεται πέρα από το ενδιαφέρον η σημασία διαύλου μεταξύ Κομισιόν και Τουρκίας, αλλά και η στήριξή τους στο πρόσωπο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτιέρες, ενώ εξελίξεις θα πρέπει να αναμένονται μετά την έλευση του ΓΓ ΟΗΕ στην Κύπρο στο τέλος Ιουλίου.

Επιπλέον, την Πέμπτη αναμένεται να συναντήσει και τη διπλωματική σύμβουλο του Προέδρου Κόστα, Άννα-Μαρία Μπούρα, ενώ το πρόγραμμα επαφών της κ. Ολγκίν όσον αφορά τους αξιωματούχους των ευρωπαϊκών θεσμών που θα συναντήσει μέχρι την αναχώρησή της την Παρασκευή για την Άγκυρα, δεν έχει δημοσιοποιηθεί.

Υπενθυμίζεται ότι το απόγευμα της Τρίτης, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής διπλωμωματίας, Κάγια Κάλλας συνομίλησε με την κ. Ολγκίν, με την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ να σημειώνει σε σχετική της ανάρτηση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει σταθερά προσηλωμένη στη στήριξη των προσπαθειών του ΟΗΕ για την επίτευξη συνολικής λύσης στο Κυπριακό.

Πηγή: ΚΥΠΕ