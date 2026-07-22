Ξήλωσαν το ακροδεξιό πανό που κρεμόταν έξω από το Λήδρα Πάλας (εικόνα)

Απομακρύνθηκε το μεγάλο κομματικό πανό του ΕΛΑΜ που παρέμενε αναρτημένο εγκάρσια πάνω από δρόμο έξω από το Λήδρα Πάλας, στην Πράσινη Γραμμή.

Σε σημερινή ενημέρωση του «Π», μία ημέρα μετά τη δημοσιοποίηση του θέματος, αναφέρθηκε ότι τα αρμόδια συνεργεία του Δήμου Λευκωσίας κατέβασαν το πανό. Ο «Π» εξασφάλισε νέα φωτογραφία από το σημείο, στην οποία φαίνεται ότι η ανάρτηση δεν βρίσκεται πλέον πάνω από το οδόστρωμα.

Το πανό είχε τοποθετηθεί κατά την αντικατοχική εκδήλωση που διοργάνωσε το ΕΛΑΜ ανήμερα της 52ης επετείου της τουρκικής εισβολής και παρέμενε αναρτημένο και την επόμενη ημέρα.

Στη μία πλευρά του αναγραφόταν «Ε.ΛΑ.Μ.», ενώ στην άλλη το σύνθημα «ΚΥΠΡΟΣ ΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ», μαζί με το έμβλημα του κόμματος.