ΚΙΣΑ: Οι ΥΚΕ «πετούν» στον δρόμο 20 θύματα εργασιακής εκμετάλλευσης εν μέσω καύσωνα

Τον τερματισμό της στέγασης και της οικονομικής στήριξης 20 μεταναστών από την Ινδία, οι οποίοι φέρονται να έχουν πέσει θύματα εργασιακής εκμετάλλευσης, καταγγέλλει η ΚΙΣΑ. Σύμφωνα με την οργάνωση, τα επηρεαζόμενα πρόσωπα κινδυνεύουν να βρεθούν χωρίς στέγη, τροφή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ενώ επικρατούν θερμοκρασίες που φτάνουν τους 43 βαθμούς.

Σε ανακοίνωσή της, ημερομηνίας 22 Ιουλίου 2026, η ΚΙΣΑ αναφέρει ότι οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας ενημέρωσαν τα 20 άτομα πως θα πρέπει, εντός δύο ημερών, να εγκαταλείψουν τους χώρους στους οποίους διαμένουν με οικονομική στήριξη του κράτους.

Η οργάνωση υποστηρίζει ότι οι συγκεκριμένοι μετανάστες δεν έχουν ακόμη δικαίωμα να εργαστούν, καθώς εκκρεμεί η εξεύρεση νέων δικαιούχων εργοδοτών. Ως αποτέλεσμα, όπως σημειώνει, δεν διαθέτουν εισόδημα για την ενοικίαση χώρου διαμονής ή για την κάλυψη βασικών αναγκών, περιλαμβανομένης της διατροφής τους.

Καταγγελίες για εξαπάτηση και χρέη έως 10.000 ευρώ

Τα 20 άτομα αποτελούν μέρος ομάδας 50 μεταναστών από την Ινδία, οι οποίοι, σύμφωνα με την ΚΙΣΑ, εξαπατήθηκαν από εταιρεία, ιδιωτικό γραφείο εξεύρεσης εργασίας και συνεργάτες τους στην Ινδία και τη Λεμεσό.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι μετανάστες κατέβαλαν ποσά από 8.000 μέχρι 10.000 ευρώ, τα οποία είχαν δανειστεί με ιδιαίτερα δυσμενείς όρους. Είχαν, σύμφωνα με την ΚΙΣΑ, λάβει γραπτή δέσμευση ότι θα εργοδοτούνταν ως μεταφορείς ή delivery drivers, με μηνιαίες μικτές απολαβές 1.200 ευρώ.

Μετά την άφιξή τους στην Κύπρο, και ενώ ήταν ήδη επιβαρυμένοι με το μεγάλο χρέος, φέρονται να διαπίστωσαν ότι είχαν εξαπατηθεί τόσο ως προς τις απολαβές όσο και ως προς τις συνθήκες εργασίας και διαμονής τους.

Οι μετανάστες κατήγγειλαν την εταιρεία και το ιδιωτικό γραφείο εργασίας στις αρμόδιες κυπριακές αρχές, καθώς και στην πρεσβεία της χώρας τους.

Μόνο δέκα αναγνωρίστηκαν ως θύματα εμπορίας ανθρώπων

Παρότι, σύμφωνα με την ΚΙΣΑ, και οι 50 μετανάστες διακινήθηκαν από τα ίδια πρόσωπα και υπό τις ίδιες συνθήκες, μόνο δέκα αναγνωρίστηκαν ως θύματα εμπορίας ανθρώπων.

Οι υπόλοιποι παραπέμφθηκαν στο Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την υποβολή παραπόνου. Η ΚΙΣΑ αναφέρει ότι δεν δόθηκε οποιαδήποτε εξήγηση για τη διαφορετική μεταχείριση των δύο ομάδων.

Μετά την καταγγελία της υπόθεσης, οι αρχές στέγασαν αρχικά τους μετανάστες στο Κέντρο Προσφύγων στην Κοφίνου και στη συνέχεια σε ιδιωτικά υποστατικά στη Λεμεσό και τη Λευκωσία, με το κόστος να καλύπτεται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε η ΚΙΣΑ, το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Εργασίας άρχισε, έπειτα και από παρέμβαση της συντεχνίας ΠΕΟ, τη διαδικασία εντοπισμού δικαιούχων εργοδοτών, ώστε οι μετανάστες να μπορέσουν να αναλάβουν νέα εργασία το συντομότερο δυνατό.

Τα αιτήματα της ΚΙΣΑ

Η ΚΙΣΑ καταδικάζει τη στάση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, την οποία χαρακτηρίζει ισοδύναμη με απάνθρωπη και ταπεινωτική μεταχείριση.

Ζητά από τις ΥΚΕ να συνεχίσουν την οικονομική στήριξη των επηρεαζόμενων προσώπων μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάληψης εργασίας από νέους δικαιούχους εργοδότες.

Καλεί επίσης το Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να επισπεύσει τη διαδικασία εντοπισμού και τοποθέτησής τους σε νέους εργοδότες.

Τέλος, ζητά από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας να υιοθετήσουν πολιτική ή σχετική νομοθεσία για την υποστήριξη ευάλωτων ομάδων που δεν καλύπτονται από τις υφιστάμενες νομοθεσίες, στη βάση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους.