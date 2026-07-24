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Σύσκεψη στο ΥΠΑΝ την Τετάρτη για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων νέων φοιτητών

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η υπουργός Παιδείας και η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων θα εξετάσουν την ερχόμενη Τετάρτη τις καταγγελίες για επικοινωνία φοιτητικών παρατάξεων με νεοεισερχόμενους φοιτητές και τις οικογένειές τους μετά τις Παγκύπριες Εξετάσεις.

Εξελίξεις προκύπτουν μετά τη δημόσια καταγγελία του ευρωβουλευτή Κώστα Μαυρίδη για παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων από κομματικές φοιτητικές παρατάξεις. Όπως κατήγγειλε, οι παρατάξεις προσεγγίζουν νεοεισερχόμενους φοιτητές και τις οικογένειές τους αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Παγκύπριων Εξετάσεων.

Φαινεται ότι υπήρξε συνεννόηση της υπουργού Παιδείας, Αθηνάς Μιχαηλίδου με την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Μαρία Χριστοφίδου έχει προγραμματιστεί σύσκεψη για την ερχόμενη Τετάρτη, κατά την οποία θα εξεταστεί το ζήτημα. Στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν και εκπρόσωποι των δύο δημόσιων πανεπιστημίων.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Μαυρίδης κατήγγειλε πως η συγκεκριμένη πρακτική επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Όπως ανέφερε, εκπρόσωποι συγκεκριμένων φοιτητικών παρατάξεων επικοινωνούν επανειλημμένα τόσο με τους νεοεισερχόμενους φοιτητές όσο και με τους γονείς τους, προκειμένου να τους ενημερώσουν για τις δράσεις τους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις εκφράζουν πρόθεση να τους εγγράψουν ως μέλη.

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