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Ημερήσια κέρδη για το ΧΑΚ, σταθεροποιητικές τάσεις σε εβδομαδιαία βάση

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 308,75 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 1,23%

Με κέρδη έκλεισε τη βδομάδα το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 308,75 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 1,23%. Σε εβδομαδιαία βάση, το ΧΑΚ κατέγραψε οριακά κέρδη 0,36%.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 181,45 μονάδες, με άνοδο 1,24%, ενώ η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε σε €398.469,98.

Από τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, η Κύρια και η Εναλλακτική Αγορά κατέγραψαν κέρδη σε ποσοστό 1,16% και 1,45% αντίστοιχα. Κέρδη κατέγραψαν και οι Επενδυτικές Εταιρείες κατά 2,03%. Αντίθετα, τα Ξενοδοχεία σημείωσαν πτώση 5,67%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €242.376,46 (τιμή κλεισίματος €10,15 – άνοδος 1,81%), της Eurobank με €82.391,53 (τιμή κλεισίματος €4,329 - άνοδος 0,25%), της Δήμητρα Επενδυτική με €18.220,38 (τιμή κλεισίματος €1,50 - άνοδος 2,04%), της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με €13.193,75 (τιμή κλεισίματος €5,75 - άνοδος 6,48%) και της Atlantic Insurance με €11.102,70 (τιμή κλεισίματος €2,38 - άνοδος 0,85%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 10 κινήθηκαν ανοδικά, 5 καθοδικά και 2 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 110.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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