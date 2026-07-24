Τουρκία: Το νέο κόμμα του Οζέλ γίνεται αξιωματική αντιπολίτευση με 91 βουλευτές

Σημαντικές πολιτικές εξελίξεις καταγράφονται στην Τουρκία, καθώς ο Οζγκιούρ Οζέλ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) και την ίδρυση νέου πολιτικού σχηματισμού με την ονομασία «Yeni Parti» (Νέο Κόμμα).

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, μαζί με τον Οζέλ αποχώρησαν 91 Βουλευτές, γεγονός που μεταβάλλει ριζικά τους κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς. Το CHP, το οποίο είχε ήδη βρεθεί σε εσωκομματική κρίση μετά την απόφαση περί «απόλυτης ακυρότητας» (mutlak butlan) που επανέφερε τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου στην ηγεσία του κόμματος, φέρεται να περιορίζεται πλέον σε 44 έδρες, χάνοντας τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Εφόσον οι αλλαγές αυτές ολοκληρωθούν όπως περιγράφονται από τα τουρκικά δημοσιεύματα, η νέα κατανομή των εδρών στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση θα διαμορφώνεται ως εξής:

- Κυβερνών Κόμμα AKP: 277 έδρες

- Yeni Parti: 91 έδρες

- Φιλοκουρδικό Κόμμα: 56 έδρες

- Ακροδεξιό κόμμα MHP: 46 έδρες

- CHP: 44 έδρες

- Ακροδεξιό Καλό Κόμμα (İYİ Parti): 29 έδρες

- Νέος Δρόμος (Yeni Yol): 20 έδρες

Με τα δεδομένα αυτά, το Yeni Parti αναδεικνύεται στη δεύτερη μεγαλύτερη κοινοβουλευτική δύναμη και αναλαμβάνει τον ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ο Οζγκιούρ Οζέλ ανακοίνωσε την αποχώρησή του μέσω βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο βίντεο εμφανίζεται να υπογράφει την παραίτησή του από το CHP, λέγοντας:

«Εύχομαι να είναι καλό για την πατρίδα, το έθνος, το κόμμα μας και όλους μας.»

Παράλληλα, αφαίρεσε από τους λογαριασμούς του στα κοινωνικά δίκτυα την ιδιότητα του προέδρου του CHP.

Όπως αναφέρουν τα τουρκικά δημοσιεύματα, οι 91 Βουλευτές υπέγραψαν τα ιδρυτικά έγγραφα του νέου κόμματος, τα οποία επρόκειτο να κατατεθούν στο τουρκικό Υπουργείο Εσωτερικών.

Την πρώτη επίσημη δήλωση εκ μέρους του νέου σχηματισμού έκανε ο Μουράτ Εμίρ, ο οποίος ανέφερε ότι «π ηγέτης μας Οζγκιούρ Οζέλ υπέγραψε τα ιδρυτικά έγγραφα του Yeni Parti και παραιτήθηκε από το CHP. Συνολικά 91 Βουλευτές συμμετείχαν στο Ιδρυτικό Συμβούλιο του νέου κόμματος. Ξεκινάμε.»

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το Ιδρυτικό Συμβούλιο επρόκειτο να συνεδριάσει για πρώτη φορά προκειμένου να εκλέξει την ηγεσία και τα κομματικά όργανα, καθώς και να καθορίσει την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.

Η εφημερίδα Sözcü, όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα, υποστηρίζει επίσης ότι εξετάζεται η ίδρυση και δεύτερου, εφεδρικού πολιτικού σχηματισμού, ως σχέδιο αντιμετώπισης ενός ενδεχόμενου εκλογικού αιφνιδιασμού.

Πηγή: ΚΥΠΕ