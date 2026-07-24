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Εντοπίστηκαν στην Κύπρο προϊόντα CBD με επικίνδυνες ψυχοδραστικές ουσίες

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου αναφέρει ότι εντοπίστηκαν προϊόντα που πωλούνται ως CBD, CBG ή «φυτικά», αλλά περιέχουν ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν από έντονη ζάλη και ταχυκαρδία μέχρι σπασμούς και σοβαρή δηλητηρίαση.

Προειδοποίηση προς το κοινό απευθύνει η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ), μετά τον εντοπισμό στην Κύπρο προϊόντων που πωλούνται ως CBD, CBG ή «φυτικά», αλλά περιέχουν επικίνδυνες ψυχοδραστικές ουσίες, εκθέτοντας τους χρήστες σε σοβαρούς κινδύνους για την υγεία τους.

Η ΑΑΕΚ αναφέρει ότι «παρακολουθεί στενά το φαινόμενο μέσω του Εθνικού Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης, σε διαρκή συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές».

«Η ένδειξη «CBD» ή «φυτικό προϊόν» δεν εγγυάται την ασφάλεια του προϊόντος», σημειώνεται στην ανακοίνωση. 

Σύμφωνα με την Αρχή, τα συγκεκριμένα προϊόντα διατίθενται συχνά με τη μορφή υγρών ηλεκτρονικού τσιγάρου, ηλεκτρονικών τσιγάρων μίας χρήσης, ελαίων ή σταγόνων, ανθών ή ρητινών, καθώς και βρώσιμων προϊόντων.

Όπως αναφέρει, τα προϊόντα αυτά, «παρότι μπορεί να φαίνονται νόμιμα ή αθώα, περιέχουν ισχυρές ουσίες που προκαλούν «πρόβλεπτες και επικίνδυνες αντιδράσεις, όπως έντονη ζάλη ή αδιαθεσία, ταχυκαρδία ή δυσκολία στην αναπνοή, σύγχυση, έντονο άγχος ή κρίσεις πανικού, απώλεια αισθήσεων, σπασμούς και σοβαρή δηλητηρίαση».

Η ΑΑΕΚ καλεί όσους εμφανίσουν οποιοδήποτε από τα πιο πάνω συμπτώματα μετά τη χρήση τέτοιων προϊόντων να ζητήσουν άμεσα ιατρική βοήθεια ή να μεταβούν στο πλησιέστερο Τμήμα Πρώτων Βοηθειών.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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