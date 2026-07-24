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Ούτε τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη δεν λυπήθηκε η ΑΗΚ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης παρευρέθηκε σήμερα το απόγευμα σε κηδεία στην Εκκλησία Αγίου Σπυρίδωνα στη Γεροσκήπου όπου θα εκφωνούσε και τον τελευταίο επικήδειο λόγο. Ωστόσο η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου έκοψε το ρεύμα στην περιοχή την ώρα που εκφωνούσε επικήδειο ο καθηγητής του θανόντα. Τελικά ο κόσμος αποχώρησε και συνέχισαν με την ταφή στο κοιμητήριο. Ως εκ τούτου δεν μπόρεσε να κάνει τον τελευταίο επικήδειο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Φαίνεται ότι η ΑΗΚ δεν κάνει διακρίσεις ούτε και στην περίπτωση του Προέδρου της Δημοκρατίας.

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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

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