Ούτε τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη δεν λυπήθηκε η ΑΗΚ

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης παρευρέθηκε σήμερα το απόγευμα σε κηδεία στην Εκκλησία Αγίου Σπυρίδωνα στη Γεροσκήπου όπου θα εκφωνούσε και τον τελευταίο επικήδειο λόγο. Ωστόσο η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου έκοψε το ρεύμα στην περιοχή την ώρα που εκφωνούσε επικήδειο ο καθηγητής του θανόντα. Τελικά ο κόσμος αποχώρησε και συνέχισαν με την ταφή στο κοιμητήριο. Ως εκ τούτου δεν μπόρεσε να κάνει τον τελευταίο επικήδειο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Φαίνεται ότι η ΑΗΚ δεν κάνει διακρίσεις ούτε και στην περίπτωση του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Νίτσε