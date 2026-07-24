Υπουργός Οικονομικών Ισραήλ: «Τα παλαιστινιακά χωριά πρέπει να εκκαθαριστούν» - Ετοιμάζεται στρατιωτική επιχείρηση στη Δυτική Όχθη

Τέσσερις Παλαιστίνιοι και δύο Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν σήμερα κοντά σε παλαιστινιακό χωριό σε μια αντιπαράθεση που προστίθεται στον αυξανόμενο απολογισμό των τελευταίων εβδομάδων καθώς η βία των Ισραηλινών εποίκων εναντίον των Παλαιστινίων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη έχει ενταθεί.

Το περιστατικό που σημειώθηκε κοντά στο χωριό Ταλ, νοτιοδυτικά της Ναμπλούς, έλαβε χώρα καθώς οι επιθέσεις των εποίκων σε παλαιστινιακά χωριά έχουν αυξηθεί απότομα από τις αρχές της χρονιάς, σύμφωνα με στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι έλαβε αναφορές σύμφωνα με τις οποίες Ισραηλινοί πολίτες που είχαν πάει για πεζοπορία στην περιοχή δέχθηκαν επίθεση κοντά στο χωριό, στη λεγόμενη Περιοχή Α της Δυτικής Όχθης. Η περιοχή τελεί υπό τον πολιτικό έλεγχο και έλεγχο ασφαλείας της Παλαιστινιακής Αρχής και η είσοδος των Ισραηλινών δεν επιτρέπεται επισήμως.

Σύμφωνα με τον στρατό, ένας Παλαιστίνιος πήρε ένα όπλο από μέλος του ισραηλινού προσωπικού ασφαλείας από τον κοντινό οικισμό Χαβάτ Γκίλαντ και άνοιξε πυρ, τραυματίζοντας αρκετούς Ισραηλινούς προτού σκοτωθεί. Είπε ότι τέσσερις Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν.

Τοπικοί Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι μια μεγάλη ομάδα Ισραηλινών εποίκων είχε προσπαθήσει να μπει σε δύο σπίτια και στη συνέχεια βρέθηκε αντιμέτωπη με κατοίκους του χωριού.

Σήμερα, Ισραηλινοί στρατιώτες ήγειραν οδοφράγματα στην περιοχή γύρω από το Ταλ και τη Ναμπλούς και είπαν πως καταζητούν άτομα που ενεπλάκησαν στο περιστατικό. Ο στρατός δήλωσε ότι ετοιμάζεται για "εκτεταμένη λειτουργική δραστηριότητα κατά της τρομοκρατίας στον τομέα" και ότι ανακάλεσε άδειες των στρατευσίμων.

Ο σκληροπυρηνικός υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς δήλωσε ότι τα κοντινά παλαιστινιακά χωριά θα πρέπει να εκκαθαριστούν από τους κατοίκους τους και να κτιστούν νέοι οικισμοί ώστε να εγκαθιδρυθεί η ασφάλεια.

"Αυτή είναι η αρμόζουσα σιωνιστική απάντησή μας στους τρομοκράτες και στην τρομοκρατία, και στην επιθυμία να πληγεί η λαβή μας στις περιοχές της χώρας μας", ανέφερε σε μια δήλωση.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε ότι διενήργησε αποτίμηση ασφαλείας για το περιστατικό, από κοινού με τον υπουργό Άμυνας και τον αρχηγό του επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων.

Τρεις μήνες προτού οι Ισραηλινοί προσέλθουν στις κάλπες, η φιλική προς τους οικισμούς κυβέρνηση του Νετανιάχου ενέτεινε τις προετοιμασίες για επέκταση των οικισμών στη Δυτική Όχθη, την οποία έχει καταλάβει το Ισραήλ από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή το 1967. Οι Παλαιστίνιοι θεωρούν πως αποτελεί τμήμα του κράτους τους μαζί με τη Γάζα, με την Ανατολική Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσά του.

Σε ένα ξεχωριστό περιστατικό, το υπουργείο Εξωτερικών της Παλαιστινιακής Αρχής ανέφερε πως έποικοι επιτέθηκαν σε ένα χωριό κοντά στηκ πόλη Καλκίλια, τραυματίζοντας δύο ανθρώπους και βάζοντας φωτιά σε δέντρα και αυτοκίνητα. Ο ισραηλινός στρατός δεν ήταν άμεσα διαθέσιμος για σχόλιο.

Σύμφωνα με στοιχεία της Παλαιστινιακής Αρχής, 87 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί μέχρι τώρα στη Δυτική Όχθη φέτος, εκ των οποίων 21 από Ισραηλινούς εποίκους. Σύμφωνα με στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών περίπου 850 Παλαιστίνιοι έχουν τραυματιστεί στο πλαίσιο επιθέσεων Ισραηλινών εποίκων από την αρχή της χρονιάς.

Ο Έσαμ Σαΐφι, ένας τοπικός ηγέτης της παλαιστινιακής οργάνωσης Φάταχ από το Ταλ, δήλωσε στο Reuters σε τηλεφωνική κλήση ότι 25 με 30 έποικοι επιτέθηκαν αρχικά στην ανατολική περιοχή του Ταλ και προσπάθησαν να μπουν σε δύο σπίτια εκεί.

Όταν οι κάτοικοι βγήκαν έξω για να τους αντιμετωπίσουν, είπε πως οι έποικοι άνοιξαν πυρ προτού φύγουν.

Μισή ώρα αργότερα, είπε πως επέστρεψαν και επιτέθηκαν στο δυτικό τμήμα της πόλης, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει μια χαοτική κατάσταση με πυροβολισμούς όπου ενεπλάκη επίσης ο ισραηλινός στρατός.

Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι είπαν επίσης ότι ο ισραηλινός στρατός εφόρμησε σήμερα σε νοσοκομείο στη Ναμπλούς και επιτέθηκε στο ιατρικό προσωπικό στο τμήμα επειγόντων περιστατικών. Ο ισραηλινός στρατός είπε ότι διερευνά τις πληροφορίες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ