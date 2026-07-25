Στο μικροσκόπιο του GDPR οι φοιτητικές παρατάξεις: Έρευνα για διαρροή προσωπικών δεδομένων επιτυχόντων - Εκτάκτως στο Υπουργείο Παιδείας η Επίτροπος

Η πρακτική που εδώ και χρόνια συνοδεύει την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Παγκύπριων Εξετάσεων, με φοιτητικές παρατάξεις να επικοινωνούν σχεδόν άμεσα με νεοεισερχόμενους φοιτητές και τις οικογένειές τους, περνά πλέον στο μικροσκόπιο των αρμόδιων Αρχών. Την ερχόμενη Τετάρτη έχει προγραμματιστεί σύσκεψη, στην οποία θα συμμετάσχουν το Υπουργείο Παιδείας, η επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και εκπρόσωποι των δύο δημόσιων πανεπιστημίων, με αντικείμενο τη διερεύνηση των καταγγελιών για ενδεχόμενη παράνομη χρήση προσωπικών δεδομένων υποψηφίων. Η υπόθεση δεν αφορά μόνο τα τηλεφωνήματα που, σύμφωνα με καταγγελίες, δέχονται κάθε χρόνο επιτυχόντες και οι οικογένειές τους. Στο επίκεντρο βρίσκεται το κατά πόσο στοιχεία επικοινωνίας των υποψηφίων αποκτήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν χωρίς νόμιμη βάση, γεγονός που εγείρει σοβαρά ζητήματα συμμόρφωσης με τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Τηλεφώνημα με απόκρυψη

Η εξέλιξη ακολουθεί τη δημόσια παρέμβαση του ευρωβουλευτή Κώστα Μαυρίδη, ο οποίος κατήγγειλε ότι εκατοντάδες γονείς δέχθηκαν τηλεφωνήματα αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, κατά τα οποία, αφού προηγουμένως δίνονταν συγχαρητήρια για την επιτυχία, ακολουθούσε πρόσκληση συμμετοχής σε εκδηλώσεις ή ενημερωτικές συναντήσεις των παρατάξεων. Ο ίδιος ανέφερε ότι και η δική του οικογένεια δέχθηκε τηλεφώνημα με απόκρυψη αριθμού, από συγκεκριμένη κομματική φοιτητική παράταξη. Ο ευρωβουλευτής υποστήριξε ότι πρόκειται για σοβαρή παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, σημειώνοντας πως ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) παρέχει στην επίτροπο ευρείες αρμοδιότητες, τόσο για αυτεπάγγελτη διερεύνηση όσο και για παραπομπή υποθέσεων στην Αστυνομία, εφόσον διαπιστωθούν ενδείξεις συστηματικής και σκόπιμης παραβίασης.

Τι υπενθυμίζει η επίτροπος

Η επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Μαρία Χριστοφίδου, επιβεβαίωσε ότι το θέμα βρίσκεται ήδη υπό διερεύνηση, έπειτα από παράπονα που υποβλήθηκαν από γονείς και οργανωμένα σύνολα. Σε ανακοίνωσή της υπενθυμίζει ότι η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των Παγκύπριων Εξετάσεων δεν συνεπάγεται ότι τα προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων μπορούν να συλλέγονται, να συνδυάζονται ή να χρησιμοποιούνται ελεύθερα για πολιτική, συνδικαλιστική ή άλλη προωθητική επικοινωνία. Αντίθετα, επισημαίνει ότι φοιτητικές παρατάξεις, οργανώσεις ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο προσεγγίζει επιτυχόντες ή τους γονείς τους οφείλει να μπορεί να τεκμηριώσει με σαφήνεια τη νόμιμη πηγή από την οποία απέκτησε τα στοιχεία επικοινωνίας, τη νομική βάση της επεξεργασίας τους, καθώς και τον συγκεκριμένο σκοπό για τον οποίο αυτά χρησιμοποιούνται. Η επίτροπος ξεκαθαρίζει ότι, εφόσον από τη διερεύνηση διαπιστωθούν παραβάσεις, το γραφείο της θα ασκήσει όλες τις εξουσίες που του παρέχει η νομοθεσία, ανοίγοντας τον δρόμο για την πρώτη ουσιαστική θεσμική εξέταση μιας πρακτικής που μέχρι σήμερα επαναλαμβανόταν σχεδόν αδιατάρακτα μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Παγκύπριων Εξετάσεων.