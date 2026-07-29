Σκιές στον διορισμό γενικού διευθυντή στον ΚΟΑ - Καταγγελίες ενώπιον της Ελεγκτικής Υπηρεσίας

Υπό τη σκιά σοβαρών καταγγελιών για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο ο διορισμός του νέου γενικού διευθυντή του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ). Οι καταγγελίες, που αφορούν τόσο τη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων όσο και τη μισθολογική τοποθέτηση του επιλεγέντος προσώπου, έχουν ήδη περιέλθει στην Ελεγκτική Υπηρεσία και βρίσκονται στο στάδιο της διερεύνησης. Παράλληλα, ο διορισμός αναμένεται να δημοσιευθεί τις επόμενες ημέρες στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ώστε να τεθεί και τυπικά σε ισχύ.

Στο επίκεντρο των καταγγελιών βρίσκονται τρία βασικά ζητήματα, η διαχείριση του καταλόγου υποψηφίων που ετοίμασε ιδιωτική εταιρεία, η βαρύτητα που δόθηκε στην προσωπική συνέντευξη κατά την τελική αξιολόγηση και η μισθολογική τοποθέτηση του νέου γενικού διευθυντή.

Οι τρεις καταγγελίες

Σύμφωνα με την καταγγελία, η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων είχε ανατεθεί σε ιδιωτική εταιρεία , με στόχο να διασφαλιστεί μια ανεξάρτητη και αντικειμενική διαδικασία επιλογής. Ωστόσο φαίνεται ότι μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και την παράδοση του καταλόγου των επικρατέστερων υποψηφίων, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΟΑ προχώρησε σε αλλαγές, αποκλείοντας συγκεκριμένο άτομο, απο την διαδικασία της συνέντευξης. Παράλληλα, αναφέρεται ότι στον κατάλογο παρέμειναν πρόσωπα τα οποία, κατά την προηγούμενη διαδικασία επανεξέτασης της ίδιας θέσης τον Ιούνιο του 2025, είχαν κριθεί ότι δεν πληρούσαν τα απαιτούμενα κριτήρια. Μεταξύ αυτών, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, ήταν και ο σημερινός γενικός διευθυντής.

Η δεύτερη καταγγελία αφορά τον τρόπο βαθμολόγησης των υποψηφίων. Συγκεκριμένα, υποστηρίζεται ότι η προσωπική συνέντευξη αντιστοιχούσε στο 70% της συνολικής αξιολόγησης, με αποτέλεσμα να αποκτά καθοριστικό ρόλο στην τελική κατάταξη των υποψηφίων σε σχέση με τα υπόλοιπα κριτήρια που λήφθηκαν υπόψη κατά τη διαδικασία.

Τρίτο σημείο της καταγγελίας αφορά τη μισθολογική τοποθέτηση του νέου γενικού διευθυντή. Ειδικότερα, υποστηρίζεται ότι, παρά το γεγονός πως πρόκειται για πενταετή συμβασιούχα θέση, ο διορισθείς τοποθετήθηκε στην τελική βαθμίδα της κλίμακας Α16 και όχι στην αρχική βαθμίδα που, σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα, προβλέπεται τόσο από το εγκεκριμένο σχέδιο υπηρεσίας όσο και από την προκήρυξη της θέσης.

Τι απαντούν ΥΠΑΝ και ΚΟΑ

Μιλώντας στον «Π», η υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Αθηνά Μιχαηλίδου επιβεβαίωσε ότι ο διορισμός εγκρίθηκε κατά την τελευταία συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου και ανέφερε ότι η σχετική απόφαση αναμένεται να δημοσιευθεί εντός των επόμενων ημερών στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Κληθείσα να σχολιάσει τις καταγγελίες, ανέφερε ότι δεν υπάρχει ενώπιον του ΥΠΑΝ οποιαδήποτε σχετική καταγγελία, επισημαίνοντας ωστόσο ότι, εάν υποβληθεί οτιδήποτε, θα διερευνηθεί όπως συμβαίνει με κάθε καταγγελία. Παράλληλα, υπέδειξε ότι το Υπουργείο δεν ήταν το αρμόδιο όργανο που χειρίστηκε τη διαδικασία επιλογής, σημειώνοντας ότι η πρόταση για τον διορισμό υποβλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΟΑ, το οποίο είχε την ευθύνη να διασφαλίσει ότι όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες τηρήθηκαν σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τους ισχύοντες κανονισμούς.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΚΟΑ, Γιάννης Ιωάννου, απέρριψε τους ισχυρισμούς περί παρατυπιών. Σε δήλωσή του στον «Π» ανέφερε ότι «κάναμε ό,τι προνοεί η νομοθεσία και οι σχετικοί κανονισμοί», προσθέτοντας ότι ο διορισμός πραγματοποιήθηκε «στη βάση των όσων προνοεί η προκήρυξη της θέσης».

Οι καταγγελίες, πάντως, βρίσκονται ήδη ενώπιον της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, η οποία εξετάζει την υπόθεση.