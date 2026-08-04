Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στην επαρχία Λεμεσού - Ξεκίνησε από σπινθήρες σμιριλίου

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Τρίτης στην τοποθεσία Ανεντράδα, στα διοικητικά όρια της κοινότητας Αγίου Μάμαντος στην επαρχία Λεμεσού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών, η φωτιά ξέσπασε στις 11:15 και τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 12:40, αφού προηγουμένως κατέκαψε έκταση περίπου ενάμιση εκταρίου με γεωργικές καλλιέργειες και χαμηλή άγρια βλάστηση.

Στην επιχείρηση πυρόσβεσης συμμετείχαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Συγκεκριμένα, κινητοποιήθηκαν 45 μέλη του Τμήματος Δασών με επτά πυροσβεστικά οχήματα, ένα βυτιοφόρο και έναν προωθητή γαιών. Παράλληλα, συνέδραμαν 17 μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με πέντε πυροσβεστικά οχήματα, δύο βυτιοφόρα και τρεις προωθητές γαιών, οκτώ άτομα της Επαρχιακής Διοίκησης με τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και έξι μέλη της Πολιτικής Άμυνας. Στην κατάσβεση συμμετείχαν επίσης πέντε πτητικά μέσα της Δημοκρατίας.

Από τις προκαταρκτικές εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από σπινθήρες που δημιουργήθηκαν κατά τη χρήση εργαλείου κοπής μετάλλων (σμιριλίου).