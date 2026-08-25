Εθνική στρατηγική για την πολλαπλή σκλήρυνση ενέκρινε το Υπουργικό – 2.700 ασθενείς οι ασθενείς στην Κύπρο

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα την εθνική στρατηγική και την σύσταση εθνικής επιτροπής για την πολλαπλή σκλήρυνση. Όπως είπε σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου ο Υπουργός Υγείας Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, «πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό βήμα στο πλαίσιο της προσπάθειας για την ενίσχυση της φροντίδας και της ποιότητας ζωής των ανθρώπων που ζουν με την νόσο».

Συγκεκριμένα ανέφερε ότι στην Κύπρο «υπολογίζεται ότι περίπου 2.700 άνθρωποι ζουν σήμερα με πολλαπλή σκλήρυνση, ενώ καταγράφονται περίπου 109 περιστατικά κάθε χρόνο».

Σε σχέση με την εθνική στρατηγική είπε ότι βασίζεται σε 4 κύριους πυλώνες, την καταγραφή και αξιοποίηση δεδομένων μέσω εθνικού μητρώου, την πρόληψη, την πρώιμη διάγνωση και θεραπεία, την αποκατάσταση και τις υποστηρικτικές υπηρεσίες, καθώς και την έρευνα και την καινοτομία.

Πρόσθεσε ότι η εθνική επιτροπή θα λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο και θα συμβάλει στην κατάρτιση και παρακολούθηση ενός συγκεκριμένου σχεδίου δράσης με σαφείς στόχους και χρονοδιαγράμματα. «Διαμορφώνουμε ένα ολοκληρωμένο σύγχρονο και ανθρωποκεντρικό πλαίσιο φροντίδας με επίκεντρο τις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων με πολλαπλή σκλήρυνση και στόχο τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας ζωής τους», σημείωσε.

Κανονικά η αυτονόμηση του ΟΚΥπΥ

Σε σχέση με το κατά πόσο σε 4 μήνες θα ολοκληρωθεί η αυτονόμηση του ΟΚΥΠΥ, είπε ότι «βεβαίως, αυτό προβλέπει η σχετική νομοθεσία που έχει ψηφιστεί από την Βουλή που έχει δώσει παράταση της αυτονόμησης μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, άρα δεν έχει αλλάξει κάτι».

Κληθείς να σχολιάσει τις καταγγελίες από πλευράς Γιώργου Παμπορίδη είπε ότι «από την πρώτη μέρα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας αυτές οι καταγγελίες έχω δώσει οδηγίες στην έφορο ιδιωτικών νοσηλευτηρίων που είναι η προϊστάμενη των ιατρικών υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας να προχωρήσει σε σχετική διερεύνηση των ζητημάτων». Πρόσθεσε ότι αναμένει επίσης σχετική ενημέρωση από τον Οργανισμό κρατικών υπηρεσιών υγείας με την εξέλιξη των ζητημάτων πως εκ των υστέρων έχουν εξελιχθεί, αναφέροντας ότι αναμένεται εντός των επόμενων ημερών.

Σε ερώτηση σχετικά με την έρευνα εις βάρος δύο γιατρών που έδιναν άδεια σε δεσμοφύλακες στις Κεντρικές Φυλακές, ο κ. Χαραλαμπίδης είπε ότι «όταν υπάρχει σε εξέλιξη ποινική έρευνα αυτό που προτείνεται και κατά την άποψή μου είναι το ορθό είναι να αναμένουμε την εξέλιξη αυτής της έρευνας» προσθέτοντας ότι ανάλογα με το αποτέλεσμα «θα φροντίσουμε να λάβουν όλα εκείνα τα μέτρα, ούτως ώστε σε περίπτωση που κριθεί ότι έχουν διαπραχθεί οποιαδήποτε είτε ποινικά είτε πειθαρχικά αδικήματα, εκείνοι που θα βρεθούν ένοχοι αυτών των αδικημάτων θα λάβουν και τις αντίστοιχες ποινές».

Σε σχέση με την ανακοίνωση του Υπουργικού για επίδομα νοσηλευτών οι οποίοι σπουδάζουν ανέφερε ότι οι αιτήσεις θα ανοίξουν από τον Σεπτέμβρη του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους, προσθέτοντας ότι «θα αφορούν και υφιστάμενους φοιτητές δηλαδή και δευτεροετείς τριτοετείς τεταρτοετείς αλλά και πρωτοετείς φοιτητές».

Πηγή: ΚΥΠΕ