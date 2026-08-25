Απαντά η ΠΟΕΔ στη συζήτηση για την έναρξη της σχολικής χρονιάς: «Οι ημερομηνίες καθορίζονται από τη νομοθεσία»

«Το πότε ανοίγουν τα σχολεία, πότε κλείνουν τα σχολεία και γενικότερα οτιδήποτε αφορά στο ωράριο των δημόσιων σχολείων είναι κάτι το οποίο καθορίζεται από νομοθεσία, που έχει ψηφιστεί εδώ και χρόνια και, μάλιστα, πριν κατατεθεί στην Βουλή, υπήρξε και περίοδος διαβούλευσης και με τους οργανωμένους γονείς», ανέφερε η Πρόεδρος της ΠΟΕΔ, Μύρια Βασιλείου, σε δηλώσεις στο περιθώριο συνάντησης που είχαν οι εκπαιδευτικές οργανώσεις την Τρίτη, για το νέο σύστημα διορισμών.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τη συζήτηση που έχει ανοίξει αναφορικά με την ημέρα προσέλευσης των μαθητών για την πρώτη ημέρα της σχολικής χρονιάς 2026-2027, εξήγησε ότι «στη συγκεκριμένη νομοθεσία ξεκαθαρίζεται ότι η ημερομηνία, η ημέρα στην οποία πηγαίνουν οι εκπαιδευτικοί είναι η πρώτη Δευτέρα του Σεπτέμβρη, όποτε πέφτει η ημερολογιακά, και τη δεύτερη Δευτέρα του Σεπτέμβρη πάνε τα παιδιά».

Πρόσθεσε ότι το ίδιο ισχύει και σε ό,τι αφορά στο κλείσιμο των σχολικών μονάδων. «Οι σχολικές μονάδες κλείνουν για τα παιδιά την προτελευταία Τετάρτη του Ιούνιου, ενώ για τους εκπαιδευτικούς την Παρασκευή της ίδιας εβδομάδας», είπε, υπογραμμίζοντας ότι «το να τίθεται το ζήτημα αυτό σε μία βάση είναι ότι οι εκπαιδευτικοί αποφασίζουν απλά και μόνο για να κερδίσουν περισσότερες διακοπές, δεν ισχύει».

Η κ. Βασιλείου πρόσθεσε ότι, «ακριβώς επειδή αυτή η ημερομηνία κάθε χρονιά αλλάζει, την χρονιά που ξεκινά πιο νωρίς η πρώτη Δευτέρα του Σεπτεμβρίου, παράδειγμα την πρώτη του Σεπτεμβρίου, όπως έγινε και την περσινή σχολική χρονιά, ολοκληρώθηκε η χρονιά πιο νωρίς, ενώ για τη σχολική χρονιά 2026-2027 μετακινείται αντί 17 του Ιουνίου στις 23 του Ιουνίου».

Η ΠΟΕΔ ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να δεχθεί οποιαδήποτε μονομερή απόφαση από πλευράς Υπουργείου για αλλαγή αυτής της νομοθεσίας. «Αυτή η νομοθεσία συμφωνήθηκε στη Βουλή μεταξύ ΠΟΕΔ, Υπουργείου Παιδείας και οργανωμένων γονέων και ψηφίστηκε ομόφωνα. Συνεπώς, οποιαδήποτε αλλαγή θα πρέπει να γίνει μέσα από διάλογο και να συμφωνηθεί», δήλωσε ο Αντιπρόεδρος της Οργάνωσης, Χάρης Χαραλάμπους.

Ο κ. Χαραλάμπους πρόσθεσε, μάλιστα, ότι «η συζήτηση που γίνεται τώρα είναι ακατανόητη και προφανώς κάποιοι θέλουν για τους δικούς τους λόγους να πλήξουν τους εκπαιδευτικούς», ξεκαθαρίζοντας ότι «αν έρθει πρόταση από πλευράς Υπουργείου για να συζητήσει το θέμα, είμαστε ανοιχτοί σε διάλογο».

Η κ. Βασιλείου αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο να αλλάξει ο προγραμματισμός για το διήμερο του εκπαιδευτικού. «Επειδή αφέθηκε να νοηθεί ότι υπάρχει ενδεχόμενο για την επόμενη σχολική χρονιά, το 2027-2028, να αλλάξει ημερολογιακά το πότε θα γίνει το διήμερο των εκπαιδευτικών, που στη βάση της νομοθεσίας και πάλι γίνεται την πρώτη εβδομάδα που επιστρέφουν οι εκπαιδευτικοί, δύο μέρες της πρώτης εβδομάδας, ως ΠΟΕΔ καταθέσαμε εισήγηση να ξεκινήσει διάλογος σε μια προσπάθεια εκσυγχρονισμού του θεσμού, ο οποίος είναι ένας θεσμός ο οποίος προσφέρει σε θέματα επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών και ζητήσαμε από το Υπουργείο να ξεκινήσει ένας διάλογος και με τους οργανωμένους γονείς, για να δούμε αν υπάρχει περιθώριο ή ανάγκη να επανακαθοριστεί ο χρόνος που γίνεται το διήμερο των εκπαιδευτικών», είπε.

Διευκρίνισε, όμως, ότι «μέχρι στιγμής ούτε έχει ξεκινήσει ο διάλογος και σίγουρα δεν έχει αλλάξει οτιδήποτε, και για να αλλάξει θα πρέπει να περάσει από την Βουλή, γιατί είναι νόμος ο οποίος καθορίζει και το διήμερο του εκπαιδευτικού και το πότε ανοίγουν ή κλείνουν τα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης».

Πηγή: ΚΥΠΕ