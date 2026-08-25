Αμμόχωστος: Πρόστιμο €8.500 και ποινή φυλάκισης για θανατηφόρο εργατικό ατύχημα σε κτηνοτροφική μονάδα

Σε καταδίκες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία που συνδέονται με θανατηφόρο εργατικό ατύχημα προχώρησε το Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου, έπειτα από ποινική δίωξη που προώθησε το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, το Δικαστήριο επέβαλε συνολικό πρόστιμο ύψους €8.500 στην εταιρεία «ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΜΗΣ ΚΑΜΗΛΑΡΗ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ», η οποία δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, στην εκτροφή βοοειδών.

Η υπόθεση αφορούσε θανατηφόρο εργατικό ατύχημα, κατά το οποίο εργοδοτούμενος δέχθηκε επίθεση από ταύρο ενώ βρισκόταν στον χώρο της μάντρας και τραυματίστηκε θανάσιμα.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι υπήρξε παράλειψη εφαρμογής ασφαλούς μεθόδου εργασίας κατά τη διαδικασία αρμέγματος των αγελάδων, καθώς και παράλειψη εφαρμογής κατάλληλου συστήματος διαχείρισης κινδύνων στον χώρο εργασίας.

Παράλληλα, καταδίκασε και φυσικό πρόσωπο σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων μηνών με τριετή αναστολή για παραβάσεις της ίδιας νομοθεσίας.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας επισημαίνει ότι οι παραβάσεις έθεσαν σε κίνδυνο τόσο εργαζομένους όσο και άλλα πρόσωπα που βρίσκονταν στον χώρο εργασίας.