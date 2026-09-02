Κόντρα στη Βουλή για τους διορισμούς εκπαιδευτικών - Πρόταση νόμου για διατήρηση του υφιστάμενου συστήματος προανήγγειλε το ΑΚΕΛ

Οι αλλαγές στο σύστημα διορισμού των εκπαιδευτικών κυριάρχησαν στη σημερινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, με την υπουργό Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, να δηλώνει έτοιμη να προωθήσει την πρόταση του Υπουργείου ακόμη και την ερχόμενη εβδομάδα, εφόσον κλείσουν τα ανοιχτά ζητήματα της διαβούλευσης. Την ίδια ώρα, το ΑΚΕΛ προανήγγειλε πρόταση νόμου για συνέχιση του υφιστάμενου συστήματος, προειδοποιώντας για «χάος» με τις προωθούμενες αλλαγές.

Παρότι η συνεδρία είχε στο επίκεντρο την ετοιμότητα για τη νέα σχολική χρονιά, το ζήτημα των διορισμών προκάλεσε έντονη συζήτηση. Απαντώντας σε ερωτήσεις βουλευτών, η υπουργός υπενθύμισε ότι η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει κατάργηση του καταλόγου διοριστέων το 2027 και διορισμούς αποκλειστικά μέσω του συστήματος εξετάσεων.

«Σε ποια χώρα μπορείς να διοριστείς με μόνο κατάθεση του πτυχίου;», διερωτήθηκε, υποστηρίζοντας ότι η δεκαετής μεταβατική περίοδος δημιούργησε στρεβλώσεις που πρέπει να διορθωθούν.

Εξετάσεις για μονιμοποίηση

Η κ. Μιχαηλίδου ανέφερε ότι η προσπάθεια του Υπουργείου κινείται σε δύο κατευθύνσεις: τη διόρθωση των στρεβλώσεων των εξετάσεων και τη διασφάλιση της συνέχισης της εργασίας εκπαιδευτικών που βρίσκονται ήδη στα σχολεία.

«Δεν θα πετάξουμε τους ανθρώπους», σημείωσε, προσθέτοντας ότι αναγνωρίζεται η υπηρεσία στο δημόσιο σχολείο. Παράλληλα, τόνισε ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη τα δικαιώματα και το έννομο συμφέρον όσων έχουν περάσει τις εξετάσεις και αναμένουν διορισμό.

Περιγράφοντας την υπό συζήτηση ρύθμιση, αναφέρθηκε σε κλειστό κατάλογο για συνέχιση της απασχόλησης εκπαιδευτικών με προϋπηρεσία, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και για κάλυψη αναγκών. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι η μονιμοποίηση θα προϋποθέτει εξέταση, εντοπίζοντας σε αυτό το σημείο τη διαφωνία με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις.

«Θα φέρουμε ισορροπημένη πρόταση, χωρίς να σημαίνει ότι θα συμφωνήσουμε σε όλα με όλους», δήλωσε. Πρόσθεσε ότι θα πραγματοποιηθούν και άλλες συναντήσεις με τις οργανώσεις, ενώ οι ρυθμίσεις εξετάζονται σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία.

Πρόταση από το ΑΚΕΛ

Από την πλευρά του, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης, ανακοίνωσε την πρόθεση του κόμματός του να καταθέσει πρόταση νόμου για συνέχιση της υφιστάμενης νομοθεσίας.

Όπως υποστήριξε, το σημερινό σύστημα επιτρέπει την είσοδο νέων εκπαιδευτικών στην εκπαίδευση, διασφαλίζοντας παράλληλα την εργασία όσων διαθέτουν διδακτική εμπειρία. Προειδοποίησε ότι οι αλλαγές θα προκαλέσουν προβλήματα την επόμενη χρονιά, αναφέροντας χαρακτηριστικά προς την υπουργό: «Θα μας ευγνωμονείτε που θα σας γλυτώσουμε από ένα τεράστιο χάος».

Έντονη αντίδραση Μιχαηλίδου

Η πρόθεση του ΑΚΕΛ να καταθέσει πρόταση νόμου για συνέχιση του υφιστάμενου συστήματος προκάλεσε την έντονη αντίδραση της υπουργού. Η Αθηνά Μιχαηλίδου σημείωσε ότι το σύστημα διορισμού με βάση τη σειρά εγγραφής στον κατάλογο διοριστέων είχε κριθεί αναχρονιστικό ήδη από το 2015 και είχε δοθεί δεκαετής μεταβατική περίοδος για την κατάργησή του.

Όπως υποστήριξε, κατά τη μεταβατική περίοδο δημιουργήθηκαν προβλήματα και στρεβλώσεις, τα οποία το Υπουργείο έρχεται τώρα να διορθώσει. Αυτό, ωστόσο, δεν μπορεί, κατά την ίδια, να δικαιολογεί τη συνέχιση ενός συστήματος που έχει κριθεί αναχρονιστικό εδώ και πέραν των δέκα ετών. «Σε ποια χώρα μπορείς να διοριστείς με μόνο κατάθεση του πτυχίου;», διερωτήθηκε.

Επιμένει και στην αξιολόγηση

Στη συνεδρία τέθηκε και η εφαρμογή του νέου συστήματος αξιολόγησης. Η υπουργός επέμεινε ότι η διαμορφωτική αξιολόγηση θα εφαρμοστεί από τη φετινή σχολική χρονιά, στη βάση της νομοθεσίας.

«Δεν θα στερήσω από χιλιάδες εκπαιδευτικούς να έχουν στήριξη», ανέφερε, σημειώνοντας ότι αντιλαμβάνεται τις ανησυχίες, αλλά «δεν μπορούμε να προτάσσουμε σε κάθε αλλαγή ότι δεν έχουμε χρόνο».