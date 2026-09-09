Χαμηλές επιδόσεις, περιορισμένη επιμονή και περιέργεια, μειωμένο ενδιαφέρον για την ίδια τη διαδικασία της μάθησης και αίσθημα ανεπαρκούς στήριξης από το σχολείο και την οικογένεια. Αυτό είναι, σε γενικές γραμμές, το προφίλ του Κύπριου μαθητή που σκιαγραφεί η έκθεση PISA 2025. Ενός μαθητή που φοιτά σε ένα σύστημα με λιγότερες ελλείψεις προσωπικού και υλικών από τον μέσο όρο των χωρών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), αλλά δεν βλέπει τους διαθέσιμους πόρους να μετατρέπονται σε ουσιαστική βοήθεια και καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα. Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο έντονη, προσμετρώντας το ότι σχεδόν μία στις τέσσερις απαντήσεις των Κυπρίων μαθητών ηλικίας 15-16 ετών που συμμετείχαν στην αξιολόγηση, στην καταν...
Βιαστικές απαντήσεις, χαμηλές επιδόσεις και μαθητές χωρίς στήριξη - Καταπέλτης η έκθεση PISA 2025
Οι μαθητές χάνουν το ενδιαφέρον τους για μάθηση, απαντούν βιαστικά και δεν αισθάνονται ότι στηρίζονται - Αποκαλυπτική για το κυπριακό σύστημα εκπαίδευσης η PISA 2025
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