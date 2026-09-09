Επέκταση επιδόματος Τέκνου: Ψίχουλα μπροστά στα έξοδα μιας οικογένειας

Με μόλις €5 περισσότερα τον μήνα, καλείται να αισθανθεί την αύξηση του επιδόματος τέκνου, μια οικογένεια με ένα παιδί και ετήσιο εισόδημα κάτω των €22.000. Την ώρα που τα έξοδα μιας οικογένειας με ένα παιδί ξεπερνούν κατά μέσο όρο τις €4.200 τον μήνα, η αύξηση που προωθεί η κυβέρνηση δύσκολα μπορεί να χαρακτηριστεί ουσιαστική ενίσχυση για όσους βρίσκονται ήδη στις χαμηλότερες εισοδηματικές κλίμακες. Η μεταρρύθμιση ανοί...

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