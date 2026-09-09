Από το φρένο στην ανάκαμψη ο τουρισμός της Κύπρου: Ανάσα από τους Βρετανούς, ελπίδες για δυνατό φθινόπωρο

Σανίδα σωτηρίας αποτέλεσε το φετινό καλοκαίρι η αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου για την κατεξοχήν τουριστική επαρχία της Κύπρου, την ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου, αλλά κατ’ επέκταση και για τις υπόλοιπες επαρχίες του νησιού. Παρόλο που οι ροές επισκεπτών από τη Βρετανία μέχρι και τον Αύγουστο ήταν ελαφρώς μειωμένες, σε σύγκριση με το 2025, εντούτοις η αγγλική, ήτ...

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