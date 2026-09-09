Πληροφορίες για συνεργασία αστυνομικών με εγκληματικά στοιχεία που χρησιμοποιούν παράνομα το τηλεπικοινωνιακό και πληροφοριακό σύστημα της Αστυνομίας για αναζήτηση δεδομένων και εγγράφων, επανέρχονται στο προσκήνιο με αφορμή πρόσφατη καταγγελία που υποβλήθηκε στην Αρχή κατά της Διαφθοράς. Η Αρχή, ωστόσο, υποχρεώθηκε να την απορρίψει, καθώς η καταγγελία ήταν ανώνυμη και δεν κατέστη δυνατό να επικοινωνήσει με τον καταγγέλλοντα ή την καταγγέλλουσα για την παροχή πρόσθετων στοιχείων και διευκρινίσεων. Ωστόσο, δεν είναι η πρώτη φορά που καταγγέλονται αστυνομικοί για μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε πληροφορίες και διαρροής τους προς τρίτους. Στο παρελθόν, καταγράφηκαν περιπτώσεις αστ...
Στο στόχαστρο αστυνομικοί για διαρροές - Ποινικές και πειθαρχικές ευθύνες σε εξέλιξη
Δύο μοναδικούς κωδικούς διαθέτει κάθε αστυνομικός για την πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και στο μηχανογραφικό σύστημα της Αστυνομίας. Μέσω των κωδικών αυτών, η ηγεσία του Σώματος μπορεί να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή τη δραστηριότητα κάθε μέλους στα ηλεκτρονικά συστήματα, καθώς και τις ενέργειες που πραγματοποιεί σε αυτά.
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