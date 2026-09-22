«Γεμίζει» φοιτητές η εντός των τειχών Λευκωσία με την άφιξη του ΕΚΠΑ

Η φοιτητική παρουσία στην εντός των τειχών Λευκωσία ενισχύεται ακόμη περισσότερο με την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς, καθώς στους δρόμους του ιστορικού κέντρου προστίθενται πλέον και οι πρωτοετείς φοιτητές του Παραρτήματος Κύπρου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο άρχισε να υποδέχεται τη νέα γενιά φοιτητών του για το ακαδημαϊκό έτος 2026 με 2027.

Η παρουσία πανεπιστημίων και φοιτητών στην παλιά Λευκωσία αποτελεί τα τελευταία χρόνια ένα από τα βασικά στοιχεία της προσπάθειας για επαναφορά σταθερής καθημερινής ζωής στο κέντρο της πόλης, καθώς η εγκατάσταση ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων δημιουργεί νέες ανάγκες για στέγαση, εστίαση, υπηρεσίες και μετακινήσεις, ενώ παράλληλα ενισχύει την κίνηση σε μια περιοχή που για μεγάλο διάστημα αντιμετώπιζε προβλήματα εγκατάλειψης και μειωμένης κατοίκησης.

Στο πλαίσιο αυτό, τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία η υποδοχή των πρωτοετών του ΕΚΠΑ, με την Ιατρική Σχολή και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης να είναι τα πρώτα τμήματα που άρχισαν τη λειτουργία τους, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ακολουθήσουν το Τμήμα Ψυχολογίας, τα Τμήματα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και το Τμήμα Νοσηλευτικής.

Τους νέους φοιτητές καλωσόρισε ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ Γεράσιμος Σιάσος, ο οποίος αναφέρθηκε στην έναρξη της ακαδημαϊκής τους πορείας και στα κριτήρια εισαγωγής τους, ενώ ο Δήμαρχος Λευκωσίας Χαράλαμπος Προύντζος υπογράμμισε τη σημασία που έχει για την πόλη η παρουσία του Πανεπιστημίου και η σταδιακή ενίσχυση της φοιτητικής κοινότητας στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Στην τελετή συμμετείχαν επίσης η Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας Π. Λάγιου, οι πρόεδροι της Ιατρικής Σχολής Ν. Αρκαδόπουλος και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Θ. Μπαμπάλης, ο Αντιπρόεδρος της Ιατρικής Σχολής Κ. Τσιούφης, καθώς και μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού, τα οποία απηύθυναν χαιρετισμούς στους πρωτοετείς και αναφέρθηκαν στη στήριξη που θα έχουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Ιδιαίτερο μέρος της πρώτης ημέρας αποτέλεσε η Τελετή Λευκής Ποδιάς της Ιατρικής Σχολής, κατά την οποία οι πρωτοετείς φόρεσαν για πρώτη φορά τη λευκή ιατρική ποδιά, ένα σύμβολο που συνδέεται με την έναρξη της επαγγελματικής τους διαδρομής και με τις αρχές της ευθύνης, της ακεραιότητας και της φροντίδας απέναντι στον ασθενή.

Η περαιτέρω ενίσχυση της φοιτητικής παρουσίας στην εντός των τειχών Λευκωσία αναμένεται να λειτουργήσει θετικά και για την καθημερινότητα της περιοχής, καθώς περισσότεροι νέοι που σπουδάζουν, κατοικούν και κινούνται στο κέντρο μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία μιας πιο ζωντανής πόλης, όχι μόνο κατά τις ώρες λειτουργίας των καταστημάτων, αλλά καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.