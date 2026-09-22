Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo
| Κύπρος

Ισραηλινός θα έφευγε από Λάρνακα με 7,4 κιλά καπνού για ναργιλέ - Κατασχέθηκαν στο οδόφραγμα της Δερύνειας, του επιβλήθη πρόστιμο €2.600

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Τα καπνικά προϊόντα κατασχέθηκαν και θα ακολουθήσουν την προβλεπόμενη διαδικασία καταστροφής. - Τον μετέφερε Τ/κ προς τις ελεύθερες περιοχές

Στην κατάσχεση 7 κιλών και 400 γραμμαρίων καπνού για ναργιλέ προχώρησαν λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο Σημείο Διέλευσης Δερύνειας. Τα καπνικά προϊόντα εντοπίστηκαν στην αποσκευή Ισραηλινού επιβάτη, ο οποίος μετέβαινε προς το Αεροδρόμιο Λάρνακας. 

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση το Τμήμα Τελωνείων αναφέρει ότι «στις 21/9/2026 λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων, στο πλαίσιο των συνήθων ελέγχων που διενεργούν για την εφαρμογή του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής στο Σημείο Διέλευσης Δερύνειας, ανέκοψαν για έλεγχο όχημα με Τ/κ  αριθμούς εγγραφής που οδηγούσε Τουρκοκύπριος και μετέφερε Ισραηλινό επιβάτη προς το Αεροδρόμιο Λάρνακας».

Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στην αποσκευή του επιβάτη, προστίθεται, εντοπίστηκαν συσκευασίες καπνού για ναργιλέ συνολικής ποσότητας 7 κιλών και 400 γραμμαρίων, οι οποίες δεν έφεραν τη σήμανση για το βλαβερό του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, αλλά ούτε και το χαρακτηριστικό ασφαλείας και το μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, ενδείξεις ότι ήταν αδασμοφορολόγητα.

Σημειώνεται πως τα καπνικά προϊόντα κατασχέθηκαν και θα ακολουθήσουν την προβλεπόμενη διαδικασία καταστροφής.

Ο εμπλεκόμενος, αναφέρει το Τμήμα Τελωνείων, συνελήφθηκε αρχικά για τα αυτόφωρα αδικήματα, ενώ αργότερα αφέθηκε ελεύθερος, αφού έγινε αποδεκτή πρόταση του για εξώδικο συμβιβασμό των υποθέσεων, με την καταβολή ποσού ύψους €2,600 ευρώ συνολικά.

Tags

ΛΑΡΝΑΚΑΚΥΠΡΟΣΙΣΡΑΗΛΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα