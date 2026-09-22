Ισραηλινός θα έφευγε από Λάρνακα με 7,4 κιλά καπνού για ναργιλέ - Κατασχέθηκαν στο οδόφραγμα της Δερύνειας, του επιβλήθη πρόστιμο €2.600

Στην κατάσχεση 7 κιλών και 400 γραμμαρίων καπνού για ναργιλέ προχώρησαν λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο Σημείο Διέλευσης Δερύνειας. Τα καπνικά προϊόντα εντοπίστηκαν στην αποσκευή Ισραηλινού επιβάτη, ο οποίος μετέβαινε προς το Αεροδρόμιο Λάρνακας.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση το Τμήμα Τελωνείων αναφέρει ότι «στις 21/9/2026 λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων, στο πλαίσιο των συνήθων ελέγχων που διενεργούν για την εφαρμογή του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής στο Σημείο Διέλευσης Δερύνειας, ανέκοψαν για έλεγχο όχημα με Τ/κ αριθμούς εγγραφής που οδηγούσε Τουρκοκύπριος και μετέφερε Ισραηλινό επιβάτη προς το Αεροδρόμιο Λάρνακας».

Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στην αποσκευή του επιβάτη, προστίθεται, εντοπίστηκαν συσκευασίες καπνού για ναργιλέ συνολικής ποσότητας 7 κιλών και 400 γραμμαρίων, οι οποίες δεν έφεραν τη σήμανση για το βλαβερό του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, αλλά ούτε και το χαρακτηριστικό ασφαλείας και το μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, ενδείξεις ότι ήταν αδασμοφορολόγητα.

Σημειώνεται πως τα καπνικά προϊόντα κατασχέθηκαν και θα ακολουθήσουν την προβλεπόμενη διαδικασία καταστροφής.

Ο εμπλεκόμενος, αναφέρει το Τμήμα Τελωνείων, συνελήφθηκε αρχικά για τα αυτόφωρα αδικήματα, ενώ αργότερα αφέθηκε ελεύθερος, αφού έγινε αποδεκτή πρόταση του για εξώδικο συμβιβασμό των υποθέσεων, με την καταβολή ποσού ύψους €2,600 ευρώ συνολικά.