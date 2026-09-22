Προειδοποιεί η ΠΑΣΥΕΚ-ΠΕΟ για ωρομίσθους: Καμία υπαναχώρηση για βελτίωση των μισθών

Σε πλήρη ετοιμότητα για δυναμικές κινητοποιήσεις βρίσκονται οι ωρομίσθιοι κυβερνητικοί υπάλληλοι, με την ΠΑΣΥΕΚ-ΠΕΟ να καλεί την Κυβέρνηση να τηρήσει τις δεσμεύσεις της για ανανέωση της συλλογικής σύμβασης και βελτίωση των μισθών μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.

​Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, συνήλθε χθες το διευρυμένο Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΠΑΣΥΕΚ-ΠΕΟ με μοναδικό θέμα τις εξελίξεις γύρω από την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού για τα έτη 2025-2027.

Υπενθυμίζεται πως η εξαγγελθείσα 24ωρη παγκύπρια απεργία του ωρομίσθιου προσωπικού στις 17 Σεπτεμβρίου είχε ανασταλεί αφού με παρέμβαση του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναγνώρισε μια από τις βασικότερες επιδιώξεις των εργαζομένων που ήταν η άμεση ανάγκη βελτίωσης των μισθών και των μισθών πρόσληψης.

«Ξεκαθαρίζουμε πως η αναστολή των δυναμικών απεργιακών μέτρων την περασμένη εβδομάδα δεν ήταν λευκή επιταγή. Ήταν μια πράξη ευθύνης, κατόπιν των προσωπικών δεσμεύσεων του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Υπουργού Οικονομικών για άμεση διαπραγμάτευση και κατάληξη σε συμφωνία που να δικαιώνει τις επιδιώξεις και τους στόχους των εργαζομένων μέσα από την ανανέωση της Σ.Σ.Ε», σημειώνεται.

Ταυτόχρονα, προστίθεται, η κυβέρνηση και ο ίδιος ο ΠτΔ οφείλει να ενεργήσει έτσι που να υλοποιηθούν οι κυβερνητικές δεσμεύσεις για συμφωνία με τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου 2026.

​«Αναμένουμε λοιπόν εντός των επόμενων λίγων ημερών την άμεση πραγματοποίηση εντατικών και ουσιαστικών συναντήσεων με τον Υπουργό Οικονομικών με στόχο την επίτευξη συμφωνίας που να ανοίγει τον δρόμο και να δίνει προοπτικές άμεσης βελτίωσης των μισθών και των μισθών πρόσληψης», τονίζεται.

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΠΑΣΥΕΚ-ΠΕΟ στέλνει ξεκάθαρα το μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση πως δεν θα δεχθεί παραβίαση των χρονοδιαγραμμάτων που ο ίδιος ο ΠτΔ έθεσε και καμία εκτροπή από όσα έχουν συμφωνηθεί στο Προεδρικό Μέγαρο στις 16 Σεπτεμβρίου 2026.

«Δηλώνουμε πως οι χιλιάδες εργαζόμενοι που εκπροσωπούμε παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα και θα αντιδράσουν άμεσα, καθολικά και δυναμικά σε περίπτωση που υπάρξει καθυστέρηση ή παραβίαση των όσων έχουν συμφωνηθεί», σημειώνεται.

Τέλος, η συντεχνία καλεί όλους τους ωρομίσθιους εργαζόμενους που παλεύουν με την ακρίβεια και που βιώνουν την οικονομική ασφυξία να συμμετέχουν και να συσπειρωθούν γύρω από την συντεχνίας.