Η Κίνα απαντά στις ΗΠΑ: Η Alibaba αποκάλυψε το ισχυρότερο AI chip της - Τριπλάσια απόδοση από τον προκάτοχό του

Το ισχυρότερο chip τεχνητής νοημοσύνης που έχει αναπτύξει μέχρι σήμερα παρουσίασε η Alibaba, εντείνοντας την προσπάθεια των κινεζικών τεχνολογικών κολοσσών να μειώσουν την εξάρτησή τους από αμερικανική τεχνολογία και να ενισχύσουν τη θέση τους στην παγκόσμια κούρσα της AI.

Σύμφωνα με το Associated Press, η κινεζική εταιρεία παρουσίασε στο ετήσιο συνέδριό της στο Χανγκζού το νέο Zhenwu V900, το οποίο, όπως υποστηρίζει, προσφέρει περίπου τριπλάσια απόδοση σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο Zhenwu M890.

Το νέο chip έχει σχεδιαστεί για χρήση στα data centers της Alibaba και προορίζεται τόσο για την εκπαίδευση μεγάλων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης όσο και για τη λειτουργία τους, δηλαδή το λεγόμενο inference.

Η παρουσίασή του έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο ανταγωνισμός μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας για την τεχνητή νοημοσύνη, τους προηγμένους ημιαγωγούς και την υπολογιστική ισχύ έχει μετατραπεί σε έναν από τους σημαντικότερους τεχνολογικούς και γεωπολιτικούς ανταγωνισμούς παγκοσμίως.

Η Alibaba, ωστόσο, δεν περιορίστηκε στην παρουσίαση του νέου επεξεργαστή.

Όπως μεταδίδει το AP, η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης σχέδια για την ανάπτυξη μοντέλων AI που θα μπορούν να φτάσουν έως και τα 10 τρισ. parameters, ξεπερνώντας κατά πολύ το σημερινό Qwen3.8-Max, το οποίο διαθέτει 2,4 τρισ. παραμέτρους.

Παράλληλα, σχεδιάζει τεράστια αύξηση της υπολογιστικής ισχύος του cloud της, με στόχο να ξεπεράσει τα 20 GW έως το 2032, καθώς η ζήτηση για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης συνεχίζει να αυξάνεται.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Alibaba, Eddie Wu, υποστήριξε κατά την παρουσίαση ότι η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης και εκτίμησε ότι στο μέλλον η μηχανική νοημοσύνη θα μπορούσε να ξεπεράσει κατά πολύ τις σημερινές ανθρώπινες γνωστικές δυνατότητες.

Η ανάπτυξη του Zhenwu V900 εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια των κινεζικών εταιρειών να δημιουργήσουν εγχώριες εναλλακτικές λύσεις απέναντι σε αμερικανικά chips υψηλών επιδόσεων, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν περιορισμούς στις εξαγωγές προηγμένων ημιαγωγών και σχετικού εξοπλισμού προς την Κίνα.

Η Κίνα έχει επενδύσει σημαντικά τα τελευταία χρόνια στην ανάπτυξη εγχώριων chips και μοντέλων AI, με εταιρείες όπως η Alibaba και η Huawei να επιχειρούν να περιορίσουν το τεχνολογικό πλεονέκτημα αμερικανικών ομίλων όπως η Nvidia.

Με πληροφορίες από Associated Press.