Ιδού η επικαιροποιημένη πρόταση του ΥΠΑΝ προς τις εκπαιδευτικές οργανώσεις για το σύστημα διορισμού

Η πρόταση, την οποία εξασφάλισε και παρουσιάζει ο “Π”, επιχειρεί να απαντήσει ταυτόχρονα σε δύο ζητήματα που έχουν ανοίξει το τελευταίο διάστημα τη συζήτηση γύρω από τους διορισμούς. Από τη μία, στις στρεβλώσεις που το ίδιο το Υπουργείο εντοπίζει στη σημερινή γραπτή εξέταση και, από την άλλη, στην ανάγκη να υπάρχουν αρκετοί εκπαιδευτικοί για τη στελέχωση των σχολείων από την 1η Σεπτεμβρίου 2027.

Χωρίς βάση οι εξετάσεις

Μία από τις βασικότερες αλλαγές είναι η κατάργηση της βάσης επιτυχίας στη γραπτή εξέταση. Η εξέταση θα λειτουργεί ως εξέταση κατάταξης και θα εξακολουθήσει να μοριοδοτείται μέχρι 50% για τη σύνταξη των Πινάκων Διορισίμων.

Το ΥΠΑΝ προτείνει παράλληλα τη διατήρηση της συγκρισιμότητας των αποτελεσμάτων με τις προηγούμενες εξεταστικές περιόδους μέχρι το 2033. Η βαθμολογία κάθε νέας εξέτασης θα ισχύει για έξι χρόνια ή μέχρι το 2036, όποιο από τα δύο επέλθει νωρίτερα. Από το 2036 η συγκρισιμότητα των παλιών με τις νέες βαθμολογίες θα καταργηθεί οριστικά.

Οι εξετάσεις θα διεξάγονται ανά τριετία, ενώ προβλέπεται αναθεώρηση του τρόπου εκπόνησης των δοκιμίων, της δομής, της μορφής και της διαβάθμισης της δυσκολίας τους. Ειδικές αλλαγές προτείνονται και για ειδικότητες, όπως οι φιλόλογοι, όπου οι υποψήφιοι εξετάζονται σε περισσότερα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα.

Όσοι βρίσκονται ήδη στους Πίνακες Διορισίμων θα μπορούν να ξαναδώσουν εξετάσεις για να βελτιώσουν τη θέση τους. Εάν η νέα βαθμολογία είναι χαμηλότερη, θα διατηρούν εκείνη που ήδη τους δίνει την υψηλότερη μοριοδότηση.

Ποιοι μπαίνουν στο κλειστό μητρώο

Το δεύτερο μεγάλο σκέλος αφορά τη δημιουργία κλειστού μητρώου ανά ειδικότητα για την κάλυψη έκτακτων αναγκών, δηλαδή συμβάσεων και αντικαταστάσεων.

Σε αυτό θα εντάσσονται όσοι θα υπηρετούν με σύμβαση κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2027-2028, όσοι υπηρετούν με σύμβαση κατά τη σχολική χρονιά 2026-2027, καθώς και όσοι υπηρέτησαν με σύμβαση το 2025-2026.

Για όσους δεν εμπίπτουν σε κάποια από αυτές τις κατηγορίες, η πρόταση προβλέπει ότι θα πρέπει μέχρι τις 31 Αυγούστου 2027 να έχουν συμπληρώσει αθροιστικά 24 μήνες εκπαιδευτικής υπηρεσίας από αντικαταστάσεις σε δημόσια σχολεία κατά τα προηγούμενα πέντε χρόνια.

Η πρόνοια για τους 24 μήνες αποτυπώνεται πλέον ξεκάθαρα στο γραπτό κείμενο, μετά τις αντιδράσεις που είχε προκαλέσει κατά την προφορική παρουσίαση της πρότασης.

50-50 για συμβάσεις και αντικαταστάσεις

Το κείμενο ξεκαθαρίζει και το νέο 50-50, το οποίο αφορά αποκλειστικά την κάλυψη έκτακτων αναγκών και όχι το σύνολο των διορισμών.

Συγκεκριμένα, οι συμβάσεις και οι αντικαταστάσεις θα καλύπτονται κατά 50% από το κλειστό μητρώο και κατά 50% από τους Πίνακες Διορισίμων.

Όταν το κλειστό μητρώο εξαντληθεί, το 100% των αναγκών θα καλύπτεται μέσω του εκάστοτε Πίνακα Διορισίμων.

Το μητρώο χαρακτηρίζεται ως έκτακτος μηχανισμός και θα ισχύει μέχρι εξαντλήσεώς του. Εκπαιδευτικός θα διαγράφεται από αυτό εάν απορρίψει σύμβαση ή αντικατάσταση μεγαλύτερη των τριών μηνών, εάν καταστεί αορίστου χρόνου ή εάν του προσφερθεί μόνιμος επί δοκιμασία διορισμός.

Εξετάσεις για μονιμοποίηση

Στο σημείο που αποτελεί και το μεγαλύτερο πεδίο σύγκρουσης με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, το ΥΠΑΝ δεν αλλάζει κατεύθυνση.

Οι εκπαιδευτικοί αορίστου χρόνου και οι συμβασιούχοι θα μπορούν να εξασφαλίσουν μόνιμη θέση μόνο μέσω των Πινάκων Διορισίμων. Το Υπουργείο επικαλείται τη σχετική νομολογία, σημειώνοντας ότι δεν είναι νόμιμη η αυτόματη μονιμοποίησή τους.

Η εκπαιδευτική τους προϋπηρεσία, ωστόσο, θα αναγνωρίζεται και θα μοριοδοτείται, ενισχύοντας τη θέση τους στη διαδικασία κατάταξης και, σύμφωνα με το ΥΠΑΝ, αυξάνοντας τις πιθανότητες μόνιμου διορισμού.

Οι αορίστου χρόνου θα συνεχίσουν παράλληλα να τοποθετούνται κατά προτεραιότητα στα σχολεία πριν από την προσφορά συμβάσεων σε άλλους εκπαιδευτικούς, με το Υπουργείο να εκτιμά ότι, βάσει των υφιστάμενων δεδομένων, θα συνεχίσουν να απασχολούνται στο σύνολό τους.