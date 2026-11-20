Για το πρωί της Δευτέρας προγραμματίστηκε η συνάντηση της Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνάς Μιχαηλίδου, με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ, σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ.
«Ουσιαστικό διάλογο» θέλουν οι εκπαιδευτικές οργανώσεις - Στο ίδιο τραπέζι επιτέλους με το ΥΠΑΝ τη Δευτέρα
Η Αθηνά Μιχαηλίδου θα συναντηθεί με ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ. Η ΠΟΕΔ αποδέχθηκε την πρόσκληση και ζητεί ουσιαστικό διάλογο για τις διαφωνίες στον χώρο της εκπαίδευσης.
Η ΠΟΕΔ απέστειλε σήμερα επιστολή προς την Υπουργό, με θέμα «Αποδοχή πρόσκλησης για συνάντηση», όπως πληροφορείται το Πρακτορείο.
Στην επιστολή, την οποία εξασφάλισε το ΚΥΠΕ, η Οργάνωση αναφέρει ότι αποδέχεται την πρόσκληση για συνάντηση, σε συνέχεια της πρόσκλησης της Υπουργού, ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 2026, και της επιστολής που είχε αποστείλει η ΠΟΕΔ στις 16 Νοεμβρίου 2026.
«Επιθυμούμε να διευκρινίσουμε ότι προσερχόμαστε στον διάλογο με εποικοδομητική διάθεση, προσδοκώντας ότι δεν θα είναι ακόμη μία διεκπεραιωτική συνάντηση, αλλά μια συνάντηση όπου θα ακούσουμε κάτι καινούριο από εσάς και θα μας δοθεί η δυνατότητα ουσιαστικής συζήτησης επί των διαφωνιών μας σε ζητήματα αρχής, με απώτερο στόχο τη γεφύρωση των διαφορών και την εξεύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων, προς όφελος της Δημόσιας Εκπαίδευσης και των λειτουργών της», σημειώνει η ΠΟΕΔ.
Η Οργάνωση τονίζει την επιτακτική ανάγκη να εξευρεθούν δίκαιες και ουσιαστικές λύσεις, ώστε να διασφαλιστεί ότι κανένας εκπαιδευτικός δεν θα υποστεί δυσμενή μεταχείριση, είτε με στέρηση της εργασίας του είτε με αποκλεισμό από την προοπτική μονιμοποίησης.
«Προσβλέπουμε σε έναν ουσιαστικό και ειλικρινή διάλογο, ο οποίος θα οδηγήσει σε θετική κατάληξη, με σεβασμό στις εύλογες ανησυχίες, τις θέσεις και τις διεκδικήσεις της ΠΟΕΔ», αναφέρει η επιστολή, προσθέτοντας ότι έτσι μπορεί να αποφευχθεί κρίση στον ευαίσθητο χώρο της εκπαίδευσης.
Καταλήγοντας, η ΠΟΕΔ σημειώνει πως η ανταπόκριση στις ανησυχίες της και η εξεύρεση ουσιαστικών λύσεων αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση της κρίσης στον χώρο της εκπαίδευσης.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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