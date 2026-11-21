Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στον χώρο της έκθεσης και να γνωρίσουν από κοντά τον κόσμο του βιβλίου, μέσα από μια σειρά από ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις και δράσεις.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, παρακολούθησαν επίσης παρουσίαση για την κυβερνοασφάλεια από την Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας Κύπρου, ενημερώθηκαν για τους κινδύνους και τις προκλήσεις του ψηφιακού κόσμου και είχαν την ευκαιρία να ενισχύσουν τις γνώσεις τους γύρω από την ασφαλή χρήση του διαδικτύου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η παρουσίαση του βιβλίου της συγγραφέα Νικολέττας Καπίλλα, «Επτά συν μία ιστορία για ένα κορίτσι».

Οι μαθητές και οι μαθήτριες συμμετείχαν ενεργά σε δράσεις που συνδέονταν με τη θεματολογία του βιβλίου, με επίκεντρο το σημαντικό κοινωνικό ζήτημα της έμφυλης βίας.

Παράλληλα, είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τη συγγραφέα, να θέσουν ερωτήματα και να εκφράσουν τις απόψεις και τους προβληματισμούς τους.

Η συζήτηση συνέβαλε στη δημιουργία ενός ουσιαστικού διαλόγου γύρω από την έμφυλη βία, αναδεικνύοντας τη σημασία της ενημέρωσης, της ευαισθητοποίησης και του σεβασμού. Τους μαθητές και τις μαθήτριες συνόδευσαν οι καθηγήτριες Κατερίνα Μπλέτα, Δήμητρα Σιέλη και Γεωργία Γεωργίου.

Η επίσκεψη αποτέλεσε μια ιδιαίτερα εποικοδομητική εμπειρία για τους μαθητές του Λυκείου Κύκκου Πάφου, συνδυάζοντας τη φιλαναγνωσία και την πολιτιστική παιδεία με την ενημέρωση και τον προβληματισμό γύρω από σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα.