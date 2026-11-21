Τη διάλεξη παρουσίασε ο λοχίας Χρίστος Λιασίδης, υπεύθυνος Οδικής Ασφάλειας του Τμήματος Τροχαίας Πάφου, ο οποίος ενημέρωσε τους μαθητές και τις μαθήτριες για τη σημασία της τήρησης των κανόνων οδικής κυκλοφορίας και της καλλιέργειας οδικής συνείδησης.

Μέσα από την παρουσίαση, αλλά και την προβολή σχετικών βίντεο, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να αντιληφθούν τους κινδύνους που ελλοχεύουν στους δρόμους, καθώς και τις σοβαρές συνέπειες που μπορεί να έχει η απερίσκεπτη συμπεριφορά κατά την οδήγηση και τη διακίνηση.

Η δράση αποτέλεσε μια ουσιαστική ευκαιρία προβληματισμού και ευαισθητοποίησης, αναδεικνύοντας την ανάγκη για υπευθυνότητα, προσοχή και σεβασμό προς όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου.

Η διεύθυνση και η σχολική κοινότητα του Λυκείου και της ΤΕΣΕΚ Αγίου Χαραλάμπους Έμπας ευχαριστούν θερμά το Τμήμα Τροχαίας Πάφου και ιδιαίτερα τον λοχία Χρίστο Λιασίδη για την παρουσία και την πολύτιμη ενημέρωση που προσέφεραν στους μαθητές και τις μαθήτριες. Η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας. Η σωστή ενημέρωση, η πρόληψη και η υπεύθυνη συμπεριφορά μπορούν να σώσουν ζωές.