Μέχρι τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026, στις 14:00, θα γίνονται δεκτές οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για τα φοιτητικά επιδόματα του ακαδημαϊκού έτους 2025/2026, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Χορηγιών και Επιδομάτων (ΥΧΕ) του Υπουργείου Οικονομικών.
Φοιτητικά επιδόματα 2025/2026: Πότε είναι η διορία για τις αιτήσεις και ποιοι οι δικαιούχοι
Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026, στις 14:00. Δικαίωμα αίτησης έχουν συγκεκριμένες οικογένειες Ελλαδιτών και επαναπατρισθέντων Κυπρίων φοιτητών.
Η ΥΧΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν εγκαίρως την αίτησή τους, καθώς μετά την προθεσμία δεν θα είναι δυνατή η υποβολή νέων αιτήσεων.
Αίτηση μπορούν να υποβάλουν οικογένειες Ελλαδιτών φοιτητών και φοιτητριών που φοίτησαν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2025/2026 σε ακαδημαϊκό ίδρυμα στην Κύπρο, εφόσον η οικογένειά τους διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα. Δικαίωμα έχουν επίσης επαναπατρισθείσες οικογένειες Κυπρίων φοιτητών και φοιτητριών που φοίτησαν την ίδια χρονιά σε ακαδημαϊκό ίδρυμα στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από τον γονέα ή τον κηδεμόνα, μέσω της πλατφόρμας της Υπηρεσίας: https://sg-yxe.mof.gov.cy.
Για την υποβολή απαιτείται λογαριασμός στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία CY Login, τον προσωπικό λογαριασμό που παρέχει στους πολίτες ασφαλή πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του κράτους. Όσοι δεν έχουν λογαριασμό μπορούν να δημιουργήσουν έναν μέσω της διεύθυνσης: https://cge.cyprus.gov.cy/cyloginregistration/register.
Οι Κύπριοι επαναπατρισθέντες αιτητές πρέπει επιπλέον να ταυτοποιήσουν τον λογαριασμό τους. Η ταυτοποίηση μπορεί να γίνει μέσω e-banking, με βιντεοκλήση ή με επίσκεψη σε Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη, έχοντας μαζί τους την ταυτότητά τους. Οδηγίες παρέχονται στη διεύθυνση: https://cge.cyprus.gov.cy/cyloginregistration/knowledgebase/help/identification.
Για τους Ελλαδίτες αιτητές δεν απαιτείται ταυτοποίηση του λογαριασμού.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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